В Казахстане планируют сократить квоты на привлечение иностранной рабочей силы в 2025 году
Фото: Zakon.kz
Министерство труда подготовило приказ "Об установлении квоты на привлечение иностранной рабочей силы для осуществления трудовой деятельности на территории Республики Казахстан на 2025 год", сообщает Zakon.kz.
В частности, планируется установить квоту на привлечение иностранной рабочей силы для осуществления трудовой деятельности на территории РК на 2025 год в процентном отношении к численности рабочей силы:
- по разрешениям, выдаваемым местным исполнительным органом работодателю в размере 0,2%;
- на привлечение трудовых иммигрантов в размере 3%.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 3 декабря.
В 2024 году общая квота была установлена в размере 0,23% по отношению к численности рабочей силы в республике, или 22 тыс. единиц.
Квота на привлечение трудовых иммигрантов для работы в домашних хозяйствах была установлена в размере 3,1% по отношению к численности рабочей силы в республике, или 271,3 тыс. единиц.
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