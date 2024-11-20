Медианный доход будут рассчитывать на основе Цифровой карты семьи

Руководитель Бюро национальной статистики приказом от 14 ноября 2024 года утвердил Методику расчета медианного дохода на основе Цифровой карты семьи, сообщает Zakon.kz.

Информационной базой для расчета Медианного дохода являются административные данные Цифровой карты семьи (ЦКС) и официальная статистическая информация по статистике сельского хозяйства.

Совокупный доход рассчитывается ведомством уполномоченного органа в области государственной статистики за квартал, год по регионам.

При исчислении совокупного дохода используются:

административные данные, включенные в ЦКС уполномоченным органом в области социальной защиты населения;

досчет на стоимость продукции ЛПХ населения по регионам на основе годовой официальной статистической информация по статистике сельского хозяйства.

Досчет на стоимость продукции ЛПХ населения осуществляется в два этапа:

определяется стоимость продукции на единицу скота или единицу площади земельного участка, по региону в тенге;

определяется стоимость продукции ЛПХ населения в расчете на домашнее хозяйство.

Совокупный доход домашнего хозяйства рассчитывается по формуле, в которой учитывают:

совокупный доход домашнего хозяйства, в тенге;

сумму доходов в ЦКС по домашнему хозяйству, в тенге;

стоимость продукции ЛПХ на домашнее хозяйство, в тенге.

Среднедушевой доход в среднем за месяц периода рассчитывается уполномоченным органом в области государственной статистики путем деления совокупного дохода домашнего хозяйства за период на количество месяцев в периоде и на количество членов домашнего хозяйства.

Административные данные ЦКС за предыдущие три месяца в деидентифицированном виде по регионам предоставляются ведомству уполномоченного органа в области государственной статистики уполномоченным органом в области социальной защиты населения не позднее 20 числа последнего месяца квартала.

Как рассчитывается медианный доход

Для определения медианного дохода производится ранжирование лиц по возрастанию среднедушевого дохода. Медианный доход соответствует доходу лица, находящегося в центре ранжированного списка лиц базы данных среднедушевых доходов.

Если количество лиц в списке нечетное, то медиана будет соответствовать центральному значению ряда.

Если список лиц состоит из четного количества лиц, то медианным доходом является средняя арифметическая из двух центральных значений среднедушевых доходов.

Расчет медианного дохода за отчетный квартал по регионам производится ведомством уполномоченного органа в области государственной статистики после получения сведений и результаты предоставляются в уполномоченный орган в области социальной защиты населения 1 числа первого месяца следующего за отчетным кварталом (апрель, июль, октябрь, январь).

Какие административные данные ЦКС используют для расчета Медианного дохода по регионам:

Доходы, определенные на основе обязательных пенсионных взносов.

Доходы, полученные в виде пенсий и пособий, за исключением единовременных выплат.

Сумма полученной адресной социальной помощи.

Доход за счет изъятия пенсионных активов сверх порога достаточности.

Количество зарегистрированных лиц по месту проживанию.

Количество зарегистрированных земельных участков по владельцам и их размер.

Количество зарегистрированных голов скота по владельцам.

В ведомстве пояснили, что Методика применяется уполномоченным органом в области государственной статистики для расчета Медианного дохода и уполномоченным органом в области социальной защиты населения для определения черты бедности и размера государственной адресной социальной помощи.

Приказ вводится в действие с 30 ноября 2024 года.