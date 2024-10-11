В Казахстане разработали методику расчета медианного дохода на основе цифровой карты семьи

Бюро национальной статистики разработало Методику расчета медианного дохода на основе Цифровой карты семьи, сообщает Zakon.kz.

Информационной базой для расчета Медианного дохода являются административные данные Цифровой карты семьи (ЦКС) и данные статистики сельского хозяйства.

Совокупный доход рассчитывается ведомством уполномоченного органа в области государственной статистики за квартал, год по регионам.

При исчислении совокупного дохода используются:

данные, включенные в ЦКС уполномоченным органом в области социальной защиты населения;

досчет на стоимость продукции ЛПХ населения по регионам на основе годовых данных статистики сельского хозяйства.

Досчет на стоимость продукции ЛПХ населения осуществляется в два этапа:

определяется стоимость продукции на единицу скота или единицу площади земельного участка, по региону в тенге.

определяется стоимость продукции ЛПХ населения в расчете на домашнее хозяйство.

Совокупный доход домашнего хозяйства рассчитывается по формуле, где учитывается:

совокупный доход домашнего хозяйства, в тенге;



сумма доходов в ЦКС по домашнему хозяйству, в тенге;



стоимость продукции ЛПХ на домашнее хозяйство, тенге.

Среднедушевой доход в среднем за месяц периода рассчитывается уполномоченным органом в области государственной статистики путем деления совокупного дохода домашнего хозяйства за период на количество месяцев в периоде и на количество членов домашнего хозяйства.

Данные Цифровой карты семьи за предыдущие три месяца в деидентифицированном виде по регионам предоставляются ведомству уполномоченного органа в области государственной статистики уполномоченным органом в области социальной защиты населения не позднее 20 числа последнего месяца квартала.

Расчет медианного дохода

Для определения медианного дохода производится ранжирование лиц по возрастанию среднедушевого дохода. Медианный доход соответствует доходу лица, находящегося в центре ранжированного списка лиц базы данных среднедушевых доходов.

Расчет медианного дохода за отчетный квартал по регионам производится ведомством уполномоченного органа в области государственной статистики после получения сведений согласно п. 11 и результаты предоставляются в уполномоченный орган в области социальной защиты населения 5 числа первого месяца следующего за отчетным кварталом (апрель, июль, октябрь, январь) в соответствии с таблицей в приложении 2 к настоящей Методике.

Данные ЦКС используемые для расчета Медианного дохода по регионам

Доходы, определенные на основе обязательных пенсионных взносов.

Доходы, полученные в виде пенсий и пособий, за исключением единовременных выплат.

Сумма полученной адресной социальной помощи.

Доход за счет изъятия пенсионных активов сверх порога достаточности.

Количество зарегистрированных лиц по месту проживанию.

Количество зарегистрированных земельных участков по владельцам и их размер.

Количество зарегистрированных голов скота по владельцам.

Как поясняется, Методика применяется ведомством уполномоченного органа в области государственной статистики для расчета Медианного дохода и уполномоченным органом в области социальной защиты населения для определения черты бедности и размера государственной адресной социальной помощи.

Сроки ожидаемых результатов в 2025 году.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 28 октября.