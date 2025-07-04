Утверждена методика по разработке Цифровой карты бизнеса
Цифровая карта бизнеса – комплексный, интегрированный информационно-аналитический проект, объединяющий данные и процессы, связанные с осуществлением деятельности субъектами предпринимательства.
Целью разработки Цифровой карты бизнеса является создание единого цифрового проекта, обеспечивающего прозрачное, эффективное и технологичное взаимодействие между государством и бизнесом, позволяющего оценить состояние развития предпринимательства с выработкой индивидуальных рекомендаций для предпринимателей, упростить доступ к мерам государственной поддержки и оценить их эффективность на основе достоверной аналитики.
Цифровая карта бизнеса формируется на основании данных о субъектах предпринимательства, получаемых в рамках интеграционного взаимодействия с объектами информатизации "электронного правительства" и информационными системами организаций.
Структура Цифровой карты бизнеса
Цифровая карта бизнеса имеет основные направления:
- предоставление государственных услуг для осуществления предпринимательской деятельности по принципу "одного окна";
- государственное регулирование предпринимательской деятельности;
- предоставление мер государственной поддержки по принципу "одного окна" и анализ их эффективности;
- формирование аналитических и прогнозных решений;
- иные направления, предусмотренные законодательством РК.
Направление Цифровой карты бизнеса по предоставлению государственных услуг и иных услуг для осуществления предпринимательской деятельности по принципу "одного окна" реализуется на веб-портале "электронного правительства" в соответствии с законодательством о государственных услугах.
Направление Цифровой карты бизнеса по государственному регулированию предпринимательской деятельности реализуется при помощи следующих регуляторных инструментов:
- разрешительный или уведомительный порядок осуществления субъектами предпринимательства отдельных видов деятельности или действий (операций);
- установление законами РК ответственности субъектов предпринимательства;
- информационные инструменты;
- саморегулирование, основанное на обязательном членстве (участии) в саморегулируемой организации.
Меры господдержки предоставляют на основании данных Реестра мер господдержки на двух уровнях:
- первый уровень – регистраторская система, интегрированная с системами второго уровня, содержащая эталонный электронный реестр заявок получателей, где посредством окончательного постформатно-логического контроля определяется соответствие получателя базовым требованиям;
- второй уровень – отраслевые государственные или негосударственные информационные системы, посредством которых осуществляется прием заявок от получателей, их обработка с применением форматно-логического контроля и передача обработанных заявок на первый уровень.
Аналитические и прогнозные решения формируют на основании данных о субъектах предпринимательства в разрезе отраслевой и региональной специализации с учетом сведений:
- регистрационные и общие данные;
- экономические показатели;
- инвестиционная активность;
- участие в мерах государственной поддержки;
- взаимодействие с государственными органами;
- открытые данные и публичная аналитика;
- иная информация.
К регистрационным и общим данным о субъектах предпринимательства относятся сведения о:
- наименовании индивидуального предпринимателя или юридического лица;
- дате регистрации и (или) перерегистрации юридического лица (с указанием номера решения о перерегистрации юридического лица, перерегистрирующего органа);
- местонахождении и реквизитах юридического лица;
- способе образования юридического лица;
- учредителях юридического лица, в том числе с указанием пола учредителя;
- наличии иностранного участия;
- категории в соответствии со статьей 24 Кодекса;
- прекращении деятельности юридического лица;
- виде деятельности в соответствии с Национальным классификатором РК;
- наличии разрешительных документов и перечень обязательных требований, необходимых для начала и последующего осуществления отдельных видов деятельности или действий (операций) субъектом предпринимательства;
- статусе: начинающий, действующий, ликвидированный, приостановленный;
- ином статусе: отечественный товаропроизводитель, иностранный или национальный инвестор, экспортер/импортер;
- выходе на внешние рынки.
К экономическим показателям субъектов предпринимательства относятся сведения о наличии, росте и (или) спаде уплаченных налогов, фонда оплаты труда, доходов, экпортной выручки, закредитованности.
К инвестиционной активности субъектов предпринимательства относятся данные об уровне и источнике инвестиций, инвестиционном проекте и стадии его реализации, наличии инвестиционных преференций.
К данным об участии субъекта предпринимательства в мерах господдержки относятся сведения о:
- полученных мерах государственной поддержки, предусмотренных в Реестре мер государственной поддержки;
- бизнес-проекте и стадии его реализации;
- принятых встречных обязательств в обмен на меры государственной поддержки и уровне их исполнения.
Как реализуется базовый механизм расчета и учета встречных обязательств бизнеса
На Цифровой карте бизнеса обеспечивается учет встречных обязательств, предусмотренных в стандартизированном паспорте по мере государственной поддержки.
При предоставлении субъекту предпринимательства нескольких мер господдержки, расчет встречных обязательств формируют в совокупности.
В случае повторного обращения субъекта предпринимательства за мерой государственной поддержки в течение 1 календарного года с момента получения предыдущей, расчет встречных обязательств по каждой мере применяется раздельно.
Встречные обязательства определяются с учетом отраслевой специфики в соответствии с законодательством РК.
Мониторинг исполнения встречных обязательств осуществляется автоматически на Цифровой карте бизнеса путем интеграционного взаимодействия с информационными системами государственных органов и организаций.
Субъект предпринимательства, воспользовавшийся нефинансовыми, финансовыми или имущественными мерами государственной поддержки, подвергается анализу эффективности мер поддержки в соответствии с Методикой осуществления анализа эффективности нефинансовых мер поддержки субъектов частного предпринимательства и населения с предпринимательской инициативой.
Приказ вводится в действие с 14 июля 2025 года.
Мы сообщали, что в Казахстане обновили правила ведения реестра мер господдержки частного предпринимательства.