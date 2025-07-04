Утверждена методика по разработке Цифровой карты бизнеса

И.о. министра национальной экономики приказом от 27 июня 2025 года утвердил Методику по разработке Цифровой карты бизнеса, сообщает Zakon.kz.

Цифровая карта бизнеса – комплексный, интегрированный информационно-аналитический проект, объединяющий данные и процессы, связанные с осуществлением деятельности субъектами предпринимательства.

Целью разработки Цифровой карты бизнеса является создание единого цифрового проекта, обеспечивающего прозрачное, эффективное и технологичное взаимодействие между государством и бизнесом, позволяющего оценить состояние развития предпринимательства с выработкой индивидуальных рекомендаций для предпринимателей, упростить доступ к мерам государственной поддержки и оценить их эффективность на основе достоверной аналитики.

Цифровая карта бизнеса формируется на основании данных о субъектах предпринимательства, получаемых в рамках интеграционного взаимодействия с объектами информатизации "электронного правительства" и информационными системами организаций.

Структура Цифровой карты бизнеса

Цифровая карта бизнеса имеет основные направления:

предоставление государственных услуг для осуществления предпринимательской деятельности по принципу "одного окна";

государственное регулирование предпринимательской деятельности;

предоставление мер государственной поддержки по принципу "одного окна" и анализ их эффективности;

формирование аналитических и прогнозных решений;

иные направления, предусмотренные законодательством РК.

Направление Цифровой карты бизнеса по предоставлению государственных услуг и иных услуг для осуществления предпринимательской деятельности по принципу "одного окна" реализуется на веб-портале "электронного правительства" в соответствии с законодательством о государственных услугах.

Направление Цифровой карты бизнеса по государственному регулированию предпринимательской деятельности реализуется при помощи следующих регуляторных инструментов:

разрешительный или уведомительный порядок осуществления субъектами предпринимательства отдельных видов деятельности или действий (операций);

установление законами РК ответственности субъектов предпринимательства;

информационные инструменты;

саморегулирование, основанное на обязательном членстве (участии) в саморегулируемой организации.

Меры господдержки предоставляют на основании данных Реестра мер господдержки на двух уровнях:

первый уровень – регистраторская система, интегрированная с системами второго уровня, содержащая эталонный электронный реестр заявок получателей, где посредством окончательного постформатно-логического контроля определяется соответствие получателя базовым требованиям;

– регистраторская система, интегрированная с системами второго уровня, содержащая эталонный электронный реестр заявок получателей, где посредством окончательного постформатно-логического контроля определяется соответствие получателя базовым требованиям; второй уровень – отраслевые государственные или негосударственные информационные системы, посредством которых осуществляется прием заявок от получателей, их обработка с применением форматно-логического контроля и передача обработанных заявок на первый уровень.

Аналитические и прогнозные решения формируют на основании данных о субъектах предпринимательства в разрезе отраслевой и региональной специализации с учетом сведений:

регистрационные и общие данные;

экономические показатели;

инвестиционная активность;

участие в мерах государственной поддержки;

взаимодействие с государственными органами;

открытые данные и публичная аналитика;

иная информация.

К регистрационным и общим данным о субъектах предпринимательства относятся сведения о:

наименовании индивидуального предпринимателя или юридического лица;

дате регистрации и (или) перерегистрации юридического лица (с указанием номера решения о перерегистрации юридического лица, перерегистрирующего органа);

местонахождении и реквизитах юридического лица;

способе образования юридического лица;

учредителях юридического лица, в том числе с указанием пола учредителя;

наличии иностранного участия;

категории в соответствии со статьей 24 Кодекса;

прекращении деятельности юридического лица;

виде деятельности в соответствии с Национальным классификатором РК;

наличии разрешительных документов и перечень обязательных требований, необходимых для начала и последующего осуществления отдельных видов деятельности или действий (операций) субъектом предпринимательства;

статусе: начинающий, действующий, ликвидированный, приостановленный;

ином статусе: отечественный товаропроизводитель, иностранный или национальный инвестор, экспортер/импортер;

выходе на внешние рынки.

К экономическим показателям субъектов предпринимательства относятся сведения о наличии, росте и (или) спаде уплаченных налогов, фонда оплаты труда, доходов, экпортной выручки, закредитованности.

К инвестиционной активности субъектов предпринимательства относятся данные об уровне и источнике инвестиций, инвестиционном проекте и стадии его реализации, наличии инвестиционных преференций.

К данным об участии субъекта предпринимательства в мерах господдержки относятся сведения о:

полученных мерах государственной поддержки, предусмотренных в Реестре мер государственной поддержки;

бизнес-проекте и стадии его реализации;

принятых встречных обязательств в обмен на меры государственной поддержки и уровне их исполнения.

Как реализуется базовый механизм расчета и учета встречных обязательств бизнеса

На Цифровой карте бизнеса обеспечивается учет встречных обязательств, предусмотренных в стандартизированном паспорте по мере государственной поддержки.

При предоставлении субъекту предпринимательства нескольких мер господдержки, расчет встречных обязательств формируют в совокупности.

В случае повторного обращения субъекта предпринимательства за мерой государственной поддержки в течение 1 календарного года с момента получения предыдущей, расчет встречных обязательств по каждой мере применяется раздельно.

Встречные обязательства определяются с учетом отраслевой специфики в соответствии с законодательством РК.

Мониторинг исполнения встречных обязательств осуществляется автоматически на Цифровой карте бизнеса путем интеграционного взаимодействия с информационными системами государственных органов и организаций.

Субъект предпринимательства, воспользовавшийся нефинансовыми, финансовыми или имущественными мерами государственной поддержки, подвергается анализу эффективности мер поддержки в соответствии с Методикой осуществления анализа эффективности нефинансовых мер поддержки субъектов частного предпринимательства и населения с предпринимательской инициативой.

Приказ вводится в действие с 14 июля 2025 года.

Мы сообщали, что в Казахстане обновили правила ведения реестра мер господдержки частного предпринимательства.