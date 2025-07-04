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Право

Утверждена методика по разработке Цифровой карты бизнеса

Аудит, расчет, аудитор, графики, график, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, инвестиции, инвестирование, рост экономики, экономический рост, график роста, графики роста, финансы, финансовый рост, рейтинг, рейтинги, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2025 11:35 Фото: pixabay
И.о. министра национальной экономики приказом от 27 июня 2025 года утвердил Методику по разработке Цифровой карты бизнеса, сообщает Zakon.kz.

Цифровая карта бизнеса – комплексный, интегрированный информационно-аналитический проект, объединяющий данные и процессы, связанные с осуществлением деятельности субъектами предпринимательства.

Целью разработки Цифровой карты бизнеса является создание единого цифрового проекта, обеспечивающего прозрачное, эффективное и технологичное взаимодействие между государством и бизнесом, позволяющего оценить состояние развития предпринимательства с выработкой индивидуальных рекомендаций для предпринимателей, упростить доступ к мерам государственной поддержки и оценить их эффективность на основе достоверной аналитики.

Цифровая карта бизнеса формируется на основании данных о субъектах предпринимательства, получаемых в рамках интеграционного взаимодействия с объектами информатизации "электронного правительства" и информационными системами организаций.

Структура Цифровой карты бизнеса

Цифровая карта бизнеса имеет основные направления:

  • предоставление государственных услуг для осуществления предпринимательской деятельности по принципу "одного окна";
  • государственное регулирование предпринимательской деятельности;
  • предоставление мер государственной поддержки по принципу "одного окна" и анализ их эффективности;
  • формирование аналитических и прогнозных решений;
  • иные направления, предусмотренные законодательством РК.

Направление Цифровой карты бизнеса по предоставлению государственных услуг и иных услуг для осуществления предпринимательской деятельности по принципу "одного окна" реализуется на веб-портале "электронного правительства" в соответствии с законодательством о государственных услугах.

Направление Цифровой карты бизнеса по государственному регулированию предпринимательской деятельности реализуется при помощи следующих регуляторных инструментов:

  • разрешительный или уведомительный порядок осуществления субъектами предпринимательства отдельных видов деятельности или действий (операций);
  • установление законами РК ответственности субъектов предпринимательства;
  • информационные инструменты;
  • саморегулирование, основанное на обязательном членстве (участии) в саморегулируемой организации.

Меры господдержки предоставляют на основании данных Реестра мер господдержки на двух уровнях:

  • первый уровень – регистраторская система, интегрированная с системами второго уровня, содержащая эталонный электронный реестр заявок получателей, где посредством окончательного постформатно-логического контроля определяется соответствие получателя базовым требованиям;
  • второй уровень – отраслевые государственные или негосударственные информационные системы, посредством которых осуществляется прием заявок от получателей, их обработка с применением форматно-логического контроля и передача обработанных заявок на первый уровень.

Аналитические и прогнозные решения формируют на основании данных о субъектах предпринимательства в разрезе отраслевой и региональной специализации с учетом сведений:

  • регистрационные и общие данные;
  • экономические показатели;
  • инвестиционная активность;
  • участие в мерах государственной поддержки;
  • взаимодействие с государственными органами;
  • открытые данные и публичная аналитика;
  • иная информация.

К регистрационным и общим данным о субъектах предпринимательства относятся сведения о:

  • наименовании индивидуального предпринимателя или юридического лица;
  • дате регистрации и (или) перерегистрации юридического лица (с указанием номера решения о перерегистрации юридического лица, перерегистрирующего органа);
  • местонахождении и реквизитах юридического лица;
  • способе образования юридического лица;
  • учредителях юридического лица, в том числе с указанием пола учредителя;
  • наличии иностранного участия;
  • категории в соответствии со статьей 24 Кодекса;
  • прекращении деятельности юридического лица;
  • виде деятельности в соответствии с Национальным классификатором РК;
  • наличии разрешительных документов и перечень обязательных требований, необходимых для начала и последующего осуществления отдельных видов деятельности или действий (операций) субъектом предпринимательства;
  • статусе: начинающий, действующий, ликвидированный, приостановленный;
  • ином статусе: отечественный товаропроизводитель, иностранный или национальный инвестор, экспортер/импортер;
  • выходе на внешние рынки.

К экономическим показателям субъектов предпринимательства относятся сведения о наличии, росте и (или) спаде уплаченных налогов, фонда оплаты труда, доходов, экпортной выручки, закредитованности.

К инвестиционной активности субъектов предпринимательства относятся данные об уровне и источнике инвестиций, инвестиционном проекте и стадии его реализации, наличии инвестиционных преференций.

К данным об участии субъекта предпринимательства в мерах господдержки относятся сведения о:

  • полученных мерах государственной поддержки, предусмотренных в Реестре мер государственной поддержки;
  • бизнес-проекте и стадии его реализации;
  • принятых встречных обязательств в обмен на меры государственной поддержки и уровне их исполнения.

Как реализуется базовый механизм расчета и учета встречных обязательств бизнеса

На Цифровой карте бизнеса обеспечивается учет встречных обязательств, предусмотренных в стандартизированном паспорте по мере государственной поддержки.

При предоставлении субъекту предпринимательства нескольких мер господдержки, расчет встречных обязательств формируют в совокупности.

В случае повторного обращения субъекта предпринимательства за мерой государственной поддержки в течение 1 календарного года с момента получения предыдущей, расчет встречных обязательств по каждой мере применяется раздельно.

Встречные обязательства определяются с учетом отраслевой специфики в соответствии с законодательством РК.

Мониторинг исполнения встречных обязательств осуществляется автоматически на Цифровой карте бизнеса путем интеграционного взаимодействия с информационными системами государственных органов и организаций.

Субъект предпринимательства, воспользовавшийся нефинансовыми, финансовыми или имущественными мерами государственной поддержки, подвергается анализу эффективности мер поддержки в соответствии с Методикой осуществления анализа эффективности нефинансовых мер поддержки субъектов частного предпринимательства и населения с предпринимательской инициативой.

Приказ вводится в действие с 14 июля 2025 года.

Мы сообщали, что в Казахстане обновили правила ведения реестра мер господдержки частного предпринимательства.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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