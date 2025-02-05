Вывозить из Казахстана отдельные виды рыбы запретили всеми видами транспорта
Фото: Zakon.kz
Министр сельского хозяйства подписал приказ от 29 января 2025 года о введении запрета на вывоз отдельных видов непереработанной рыбы с территории Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.
Ввести сроком на шесть месяцев запрет на вывоз с территории РК, в том числе в государства-члены ЕАЭС, непереработанной рыбы всеми видами транспорта (автомобильный, водный и железнодорожный транспорт): прочей свежей или охлажденной рыбы (судака), сома свежего или охлажденного, за исключением кларевого (африканского) сома, сома мороженого, за исключением кларевого (африканского) сома, прочей пресноводной рыбы, мороженого (судака), – говорится в документе.
Министерство сельского хозяйства РК обязали в установленном порядке, но не позднее трех календарных дней до даты введения, информировать Евразийскую экономическую комиссию о введении запрета.
Приказ вводится в действие с 15 февраля.
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