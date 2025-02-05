#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
520.27
537.65
5.24
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
520.27
537.65
5.24
Право

Вывозить из Казахстана отдельные виды рыбы запретили всеми видами транспорта

Рыба, рыболовство, рыбный отдел, магазин, продукты питания , фото - Новости Zakon.kz от 05.02.2025 11:46 Фото: Zakon.kz
Министр сельского хозяйства подписал приказ от 29 января 2025 года о введении запрета на вывоз отдельных видов непереработанной рыбы с территории Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Ввести сроком на шесть месяцев запрет на вывоз с территории РК, в том числе в государства-члены ЕАЭС, непереработанной рыбы всеми видами транспорта (автомобильный, водный и железнодорожный транспорт): прочей свежей или охлажденной рыбы (судака), сома свежего или охлажденного, за исключением кларевого (африканского) сома, сома мороженого, за исключением кларевого (африканского) сома, прочей пресноводной рыбы, мороженого (судака), – говорится в документе.

Министерство сельского хозяйства РК обязали в установленном порядке, но не позднее трех календарных дней до даты введения, информировать Евразийскую экономическую комиссию о введении запрета.

Приказ вводится в действие с 15 февраля.

Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Поделиться новостью
Читайте также
Часть проектов НПА будут проходить государственную экологическую экспертизу
Право
11:57, Сегодня
Часть проектов НПА будут проходить государственную экологическую экспертизу
МВД обновило инструкцию по организации работы подразделений следствия и дознания
Право
11:36, Сегодня
МВД обновило инструкцию по организации работы подразделений следствия и дознания
Предоставление участков под ИЖС: внесены изменения
Право
10:55, Сегодня
Предоставление участков под ИЖС: внесены изменения
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: