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Перенос выходного дня в январе 2025 года: казахстанцы предложили свои варианты

Перенос выходного дня в январе 2025 года: казахстанцы предложили свои варианты, фото - Новости Zakon.kz от 22.11.2024 15:14 Фото: Zakon.kz
Накануне, 21 ноября 2024 года, Министерство труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана подготовило приказ, предусматривающий перенос выходного дня в январе 2025 года. Как на это отреагировали граждане – в материале Zakon.kz.

Согласно документу, который подписала министр труда и соцзащиты населения РК, выходной день с воскресенья, 5 января 2025 года, переносится на пятницу, 3 января 2025 года.

Казахстанцы по-разному оценили решение Минтруда. В частности, они предложили свои варианты новогодних каникул под публикацией Zakon.kz в Instagram. Большая часть комментаторов осталась недовольна продолжительностью отдыха:

  • "Мало".
  • "Можно же было на 9-е перекинуть".
  • "Да сделали бы неделю выходной уже".
  • "С 31-го по 7-е выходные дни бы сделали".
  • "Работать в воскресенье – это просто капец".
  • "31 декабря тоже надо сделать выходным, праздничным днем".
  • "Или вообще ничего не переносить, или сделайте выходные с 1 по 7 января".
  • "31 декабря-7января = вот оптимальные зимние каникулы для работающих граждан!"
  • "Сделайте, пожалуйста, нормальные выходные дни. И так уже не осталось праздников".
  • "Что попало. Не люблю переносы. Потом длинная рабочая неделя. Этого они не учитывают".
  • "Я считаю, что приемлемо отдыхать с 1 по 5 января (5 – воскресенье), не постоянно же так бывает. Зачем куда-то переносить?!"

Но нашлись среди пользователей Казнета и те, кто поблагодарил за четыре дня выходных, назвав решение Минтруда хорошим:

  • "Ура!"
  • "Спасибо за четыре дня выходных".
  • "Нормальное решение! Хоть что-то еще решается".
  • "Могут же сделать разумно, когда хотят. Вполне хорошее решение".
  • "Нормально лучше зарабатывайте деньги. В Китае выходных вообще нет".

Конечно же, не обошлось и без комментариев про смену часового пояса:

  • "Вы время назад лучше верните".
  • "Спасибо, не надо, лучше бы со временем вопросы решили".
  • "Не возмущайтесь, а то еще время на час отодвинут и запретят что-нибудь".

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Кстати, были среди наших подписчиков и те, кто не понял, какого числа все-таки мы выходим на работу:

  • "6-го на работу?"
  • "Как всегда 3-го на работу".
  • "Непонятно, 5-го на работу?"
  • "5 января значит работаем?"

Отметим, в приказе говорится, что воскресенье, 5 января 2025 года, будет рабочим днем, а пятница, 3 января 2025 года, – выходным. Таким образом, казахстанцы смогут отдыхать:

  • при пятидневной рабочей неделе – с 1 по 4 января,
  • при шестидневной рабочей неделе – с 1 по 3 января.

О том, сколько дней казахстанцы отдохнут в декабре 2024 года, можете узнать здесь.

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