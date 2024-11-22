Перенос выходного дня в январе 2025 года: казахстанцы предложили свои варианты

Накануне, 21 ноября 2024 года, Министерство труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана подготовило приказ, предусматривающий перенос выходного дня в январе 2025 года. Как на это отреагировали граждане – в материале Zakon.kz.

Согласно документу, который подписала министр труда и соцзащиты населения РК, выходной день с воскресенья, 5 января 2025 года, переносится на пятницу, 3 января 2025 года.

Казахстанцы по-разному оценили решение Минтруда. В частности, они предложили свои варианты новогодних каникул под публикацией Zakon.kz в Instagram. Большая часть комментаторов осталась недовольна продолжительностью отдыха:

"Мало".

"Можно же было на 9-е перекинуть".

"Да сделали бы неделю выходной уже".

"С 31-го по 7-е выходные дни бы сделали".

"Работать в воскресенье – это просто капец".

"31 декабря тоже надо сделать выходным, праздничным днем".

"Или вообще ничего не переносить, или сделайте выходные с 1 по 7 января".

"31 декабря-7января = вот оптимальные зимние каникулы для работающих граждан!"

"Сделайте, пожалуйста, нормальные выходные дни. И так уже не осталось праздников".

"Что попало. Не люблю переносы. Потом длинная рабочая неделя. Этого они не учитывают".

"Я считаю, что приемлемо отдыхать с 1 по 5 января (5 – воскресенье), не постоянно же так бывает. Зачем куда-то переносить?!"

Но нашлись среди пользователей Казнета и те, кто поблагодарил за четыре дня выходных, назвав решение Минтруда хорошим:

"Ура!"

"Спасибо за четыре дня выходных".

"Нормальное решение! Хоть что-то еще решается".

"Могут же сделать разумно, когда хотят. Вполне хорошее решение".

"Нормально лучше зарабатывайте деньги. В Китае выходных вообще нет".

Конечно же, не обошлось и без комментариев про смену часового пояса:

"Вы время назад лучше верните".

"Спасибо, не надо, лучше бы со временем вопросы решили".

"Не возмущайтесь, а то еще время на час отодвинут и запретят что-нибудь".

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Кстати, были среди наших подписчиков и те, кто не понял, какого числа все-таки мы выходим на работу:

"6-го на работу?"

"Как всегда 3-го на работу".

"Непонятно, 5-го на работу?"

"5 января значит работаем?"

Отметим, в приказе говорится, что воскресенье, 5 января 2025 года, будет рабочим днем, а пятница, 3 января 2025 года, – выходным. Таким образом, казахстанцы смогут отдыхать: при пятидневной рабочей неделе – с 1 по 4 января,

при шестидневной рабочей неделе – с 1 по 3 января.

О том, сколько дней казахстанцы отдохнут в декабре 2024 года, можете узнать здесь.