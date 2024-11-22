Перенос выходного дня в январе 2025 года: казахстанцы предложили свои варианты
Согласно документу, который подписала министр труда и соцзащиты населения РК, выходной день с воскресенья, 5 января 2025 года, переносится на пятницу, 3 января 2025 года.
Казахстанцы по-разному оценили решение Минтруда. В частности, они предложили свои варианты новогодних каникул под публикацией Zakon.kz в Instagram. Большая часть комментаторов осталась недовольна продолжительностью отдыха:
- "Мало".
- "Можно же было на 9-е перекинуть".
- "Да сделали бы неделю выходной уже".
- "С 31-го по 7-е выходные дни бы сделали".
- "Работать в воскресенье – это просто капец".
- "31 декабря тоже надо сделать выходным, праздничным днем".
- "Или вообще ничего не переносить, или сделайте выходные с 1 по 7 января".
- "31 декабря-7января = вот оптимальные зимние каникулы для работающих граждан!"
- "Сделайте, пожалуйста, нормальные выходные дни. И так уже не осталось праздников".
- "Что попало. Не люблю переносы. Потом длинная рабочая неделя. Этого они не учитывают".
- "Я считаю, что приемлемо отдыхать с 1 по 5 января (5 – воскресенье), не постоянно же так бывает. Зачем куда-то переносить?!"
Но нашлись среди пользователей Казнета и те, кто поблагодарил за четыре дня выходных, назвав решение Минтруда хорошим:
- "Ура!"
- "Спасибо за четыре дня выходных".
- "Нормальное решение! Хоть что-то еще решается".
- "Могут же сделать разумно, когда хотят. Вполне хорошее решение".
- "Нормально лучше зарабатывайте деньги. В Китае выходных вообще нет".
Конечно же, не обошлось и без комментариев про смену часового пояса:
- "Вы время назад лучше верните".
- "Спасибо, не надо, лучше бы со временем вопросы решили".
- "Не возмущайтесь, а то еще время на час отодвинут и запретят что-нибудь".
Кстати, были среди наших подписчиков и те, кто не понял, какого числа все-таки мы выходим на работу:
- "6-го на работу?"
- "Как всегда 3-го на работу".
- "Непонятно, 5-го на работу?"
- "5 января значит работаем?"
Отметим, в приказе говорится, что воскресенье, 5 января 2025 года, будет рабочим днем, а пятница, 3 января 2025 года, – выходным. Таким образом, казахстанцы смогут отдыхать:
- при пятидневной рабочей неделе – с 1 по 4 января,
- при шестидневной рабочей неделе – с 1 по 3 января.
О том, сколько дней казахстанцы отдохнут в декабре 2024 года, можете узнать здесь.