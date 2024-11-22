Казахстан одобрил соглашение с Сан-Марино об освобождении от визовых требований

Постановлением правительства от 12 ноября 2024 года утверждено Соглашение между правительством Казахстана и правительством Сан-Марино о взаимном освобождении от визовых требований, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что владельцы действительных проездных документов освобождаются от визовых требований для однократного или многократного въезда, выезда, транзита, временного пребывания на территории государства другой стороны на период, не превышающий 90 дней в течение каждого периода в 180 дней с момента первого въезда, без ущерба для обязательств, вытекающих из Шенгенского соглашения в отношении многократного въезда на территорию/выезда из территории одной из договаривающихся сторон этого Шенгенского соглашения.

Для граждан Казахстана указанный срок в 90 дней начинается с даты первого въезда в Шенгенскую зону.

Действительными проездными документами Казахстана являются:

паспорт гражданина РК;

дипломатический паспорт РК;

служебный паспорт РК.

Действительными проездными документами Сан-Марино являются:

паспорт гражданина Республики Сан-Марино;

дипломатический паспорт Республики Сан-Марино;

служебный паспорт Республики Сан-Марино.

Предусматривается, что граждане, намеревающиеся остаться на территории государства другой стороны на период, превышающий 90 дней, получают соответствующую визу перед въездом на территорию государства другой стороны, включая разрешение, предусмотренное внутренним законодательством государства пребывания.

При этом соответствующие правила Шенгенского соглашения будут соблюдаться касательно въезда в Республику Сан-Марино.

Соглашение совершено в Сан-Марино 8 ноября 2023 года в двух экземплярах каждый, на казахском, русском, итальянском и английском языках, причем все тексты являются равно аутентичными.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

Сан-Марино – маленькое государство в горной местности, которое со всех сторон окружено Италией. На его территории сохранилось множество памятников древней архитектуры. Одноименная столица государства, которая славится своей средневековой частью и узкими мощеными улочками, находится на склоне горы Титано. На трех вершинах этой горы расположены главные достопримечательности страны – три башни, история которых восходит к XI веку.