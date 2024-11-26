Казахстан утвердил соглашение с Сент-Китс и Невис об освобождении от визовых требований

Постановлением правительства от 20 ноября 2024 года утверждено Соглашение между правительством Казахстана и правительством Федерации Сент-Кристофер (Сент-Китс) и Невис об освобождении от краткосрочных визовых требований, сообщает Zakon.kz.

Соглашение предусматривает, что граждане государства одной из сторон, владельцы действительных проездных документов, освобождаются от визовых требований для однократного или многократного въезда, выезда, транзита, временного пребывания на территории другой стороны на период, не превышающий 90 календарных дней в течение каждого периода в 365 дней с момента первого въезда.

Намеревающиеся оставаться на территории государства другой стороны дольше, чем указанный максимальный период, должны получить соответствующую визу, требуемую в соответствии с законодательством государства другой стороны.

При этом владельцы дипломатических или служебных паспортов, назначенные в дипломатические представительства и консульские учреждения своих государств на территории государства другой стороны, освобождаются от визовых требований для въезда, выезда и следования транзитом через территорию государства другой стороны на протяжении всего периода аккредитации.

Положения данного пункта также применимы к членам их семей и лицам, находящимся на их иждивении, владельцам действительных дипломатических или служебных паспортов.

Действительными проездными документами Казахстана являются:

дипломатический паспорт;

служебный паспорт;

паспорт гражданина РК;

свидетельство на возвращение (только для возвращения в РК);

удостоверение личности моряка (по записи в судовом списке или выписке из него).

Действительными проездными документами Федерации Сент-Кристофер (Сент-Китс) и Невис являются:

дипломатический паспорт;

официальный паспорт;

паспорт гражданина Федерации Сент-Кристофер (Сент-Китс) и Невис;

временный проездной документ, действительный проездной документ для возвращения в Федерацию Сент-Кристофер (Сент-Китс) и Невис (только для возвращения в Федерацию Сент-Кристофер (Сент-Китс) и Невис);

удостоверение личности моряка (по записи в судовом списке или выписке из него).

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

Федерация Сент-Китс и Невис – государство, состоящее из двух островов, расположенное между Атлантическим океаном и Карибским морем и являющееся частью Вест-Индии на северо-востоке Карибского моря.

Ранее сообщалось, что Казахстан одобрил соглашение с Сан-Марино об освобождении от визовых требований.