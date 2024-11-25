В Казахстане будут признавать сертификаты о неформальном образовании

Министерство науки и высшего образования подготовило изменения в Правила признания результатов обучения, полученных через неформальное образование, а также результатов признания профессиональной квалификации, сообщает Zakon.kz.

В частности, в правила добавлен пункт о том, что документом, подтверждающим результаты обучения неформального образования, является:

Сертификат или свидетельство, форма которого определяется организацией, предоставляющей неформальное образование.

С сертификатом или свидетельством выдается Приложение, в котором отражаются наименования изученных курсов, учебных дисциплин (модулей) с указанием их объема (в академических кредитах или в академических часах).

Сертификат, полученный на Электронной бирже труда по перечню востребованных профессий в произвольной форме, в котором отражаются наименования изученных курсов, с указанием их объема в часах;

Сертификат, полученный от массовых открытых онлайн курсов на международных образовательных платформах (Coursera (Курсэра), EdX (Эдикс), FutureLearn (Фьючелен), Udacity (Юдасити) и другие.

Для признания результатов обучения неформального образования приказом первого руководителя организации образования или лица его заменяющего создается Комиссия по признанию результатов обучения неформального образования.

Положение о деятельности Комиссии, ее состав определяется организацией образования самостоятельно.

Для признания результатов обучения неформального образования обучающийся (слушатель) до начала академического периода предоставляет на рассмотрение комиссии следующие документы:

заявление о признании результатов обучения неформального образования в произвольной форме на имя председателя Комиссии; копию документа, удостоверяющего личность; документ, подтверждающий результаты обучения неформального образования (свидетельство).

Для рассмотрения полученных документов на Комиссии при необходимости выносится экспертное заключение, подготовленное специалистами организации образования.

Экспертное заключение готовится в произвольной форме с оценкой результатов обучения неформального образования и передается Комиссии.

Как поясняется, предложенные изменения направлены на признание неформального образования как вида профессионального обучения, что способствует признанию микроквалификаций, полученных на платформе skills.enbek.kz.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 9 декабря.