Неформальное образование в РК: внесены изменения

Совместным приказом министра науки и высшего образования и министра просвещения от 18 марта 2025 года внесены изменения в Правила признания результатов обучения, полученных через неформальное образование, а также результатов признания профессиональной квалификации, сообщает Zakon.kz.

В частности, в правилах несколько пунктов изложены в новой редакции.

Так, говорится, что сопоставление результатов обучения и компетенций неформального образования осуществляется путем изучения содержания программ, их целей и полноты охвата силлабуса учебной дисциплины или модуля образовательной программы.

Документом, подтверждающим результаты обучения неформального образования, является сертификат или свидетельство о завершении обучения, выдаваемые:

организациями технического и профессионального, послесреднего, высшего и послевузовского образования;

организациями дополнительного образования, институтами (центрами) повышения квалификации и переподготовки кадров, учебных центрах при работодателях, имеющих право на образовательную деятельность;

электронной биржей труда по перечню востребованных профессий;

массовыми открытыми онлайн-курсами на международных образовательных платформах (Coursera (Курсэра), EdX (Эдикс), FutureLearn (Фьючелен), Udacity (Юдасити).

Свидетельства и сертификаты имеют произвольную форму и приложение, в котором отражаются наименования изученных курсов, учебных дисциплин (модулей) программы с указанием их объема (в академических кредитах или часах) и оценки.

Для признания результатов обучения неформального образования приказом первого руководителя организации образования или лица, его заменяющего, создается Комиссия.

Положение о деятельности Комиссии, ее состав определяются организацией образования самостоятельно.

Для признания результатов обучения неформального образования обучающийся (слушатель) до начала академического периода предоставляет на рассмотрение Комиссии следующие документы:

заявление о признании результатов обучения неформального образования в произвольной форме на имя председателя Комиссии;

документ, подтверждающий результаты обучения неформального образования (сертификат или свидетельство).

Для признания результатов профессиональной квалификации приказом первого руководителя организации образования или лица, его заменяющего, также создается Комиссия.

Положение о деятельности Комиссии, ее состав определяются организацией образования самостоятельно.

Приказ вводится в действие с 8 апреля 2025 года.

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