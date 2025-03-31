Неформальное образование в РК: внесены изменения
В частности, в правилах несколько пунктов изложены в новой редакции.
Так, говорится, что сопоставление результатов обучения и компетенций неформального образования осуществляется путем изучения содержания программ, их целей и полноты охвата силлабуса учебной дисциплины или модуля образовательной программы.
Документом, подтверждающим результаты обучения неформального образования, является сертификат или свидетельство о завершении обучения, выдаваемые:
- организациями технического и профессионального, послесреднего, высшего и послевузовского образования;
- организациями дополнительного образования, институтами (центрами) повышения квалификации и переподготовки кадров, учебных центрах при работодателях, имеющих право на образовательную деятельность;
- электронной биржей труда по перечню востребованных профессий;
- массовыми открытыми онлайн-курсами на международных образовательных платформах (Coursera (Курсэра), EdX (Эдикс), FutureLearn (Фьючелен), Udacity (Юдасити).
Свидетельства и сертификаты имеют произвольную форму и приложение, в котором отражаются наименования изученных курсов, учебных дисциплин (модулей) программы с указанием их объема (в академических кредитах или часах) и оценки.
Для признания результатов обучения неформального образования приказом первого руководителя организации образования или лица, его заменяющего, создается Комиссия.
Положение о деятельности Комиссии, ее состав определяются организацией образования самостоятельно.
Для признания результатов обучения неформального образования обучающийся (слушатель) до начала академического периода предоставляет на рассмотрение Комиссии следующие документы:
- заявление о признании результатов обучения неформального образования в произвольной форме на имя председателя Комиссии;
- документ, подтверждающий результаты обучения неформального образования (сертификат или свидетельство).
Для признания результатов профессиональной квалификации приказом первого руководителя организации образования или лица, его заменяющего, также создается Комиссия.
Положение о деятельности Комиссии, ее состав определяются организацией образования самостоятельно.
Приказ вводится в действие с 8 апреля 2025 года.
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