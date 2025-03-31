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Право

Неформальное образование в РК: внесены изменения

Техническое образование, профессиональное образование, колледж, техникум, профессии, профессия, студенты колледжей, студенты колледжа, студенты техникума , фото - Новости Zakon.kz от 31.03.2025 10:04 Фото: primeminister.kz
Совместным приказом министра науки и высшего образования и министра просвещения от 18 марта 2025 года внесены изменения в Правила признания результатов обучения, полученных через неформальное образование, а также результатов признания профессиональной квалификации, сообщает Zakon.kz.

В частности, в правилах несколько пунктов изложены в новой редакции.

Так, говорится, что сопоставление результатов обучения и компетенций неформального образования осуществляется путем изучения содержания программ, их целей и полноты охвата силлабуса учебной дисциплины или модуля образовательной программы.

Документом, подтверждающим результаты обучения неформального образования, является сертификат или свидетельство о завершении обучения, выдаваемые:

  • организациями технического и профессионального, послесреднего, высшего и послевузовского образования;
  • организациями дополнительного образования, институтами (центрами) повышения квалификации и переподготовки кадров, учебных центрах при работодателях, имеющих право на образовательную деятельность;
  • электронной биржей труда по перечню востребованных профессий;
  • массовыми открытыми онлайн-курсами на международных образовательных платформах (Coursera (Курсэра), EdX (Эдикс), FutureLearn (Фьючелен), Udacity (Юдасити).

Свидетельства и сертификаты имеют произвольную форму и приложение, в котором отражаются наименования изученных курсов, учебных дисциплин (модулей) программы с указанием их объема (в академических кредитах или часах) и оценки.

Для признания результатов обучения неформального образования приказом первого руководителя организации образования или лица, его заменяющего, создается Комиссия.

Положение о деятельности Комиссии, ее состав определяются организацией образования самостоятельно.

Для признания результатов обучения неформального образования обучающийся (слушатель) до начала академического периода предоставляет на рассмотрение Комиссии следующие документы:

  • заявление о признании результатов обучения неформального образования в произвольной форме на имя председателя Комиссии;
  • документ, подтверждающий результаты обучения неформального образования (сертификат или свидетельство).

Для признания результатов профессиональной квалификации приказом первого руководителя организации образования или лица, его заменяющего, также создается Комиссия. 

Положение о деятельности Комиссии, ее состав определяются организацией образования самостоятельно.

Приказ вводится в действие с 8 апреля 2025 года.

Ранее мы рассказали, что в Казахстане пересмотрят размеры образовательных квот для детей из неполных семей.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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