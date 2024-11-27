Операторам спутникового ТВ субсидируют часть затрат на оборудование: утверждены правила

Приказом и.о.министра культуры и информации от 21 ноября утверждены Правила предоставления, контроля, мониторинга и оценки эффективности субсидирования части затрат операторов спутникового телерадиовещания, за исключением национального оператора телерадиовещания, сообщает Zakon.kz.

Целью субсидирования части затрат операторов спутникового телерадиовещания на реализацию спутниковых приемных устройств является стимулирование физических или юридических лиц на приобретение спутниковых приемных устройств отечественных операторов спутникового телерадиовещания.

Субсидирование части затрат операторов спутникового телерадиовещания осуществляется:

при приобретении спутниковых приемных устройств населением, проживающим в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах;

при распространении оператором телерадиовещания теле-, радиоканалов посредством ретрансляторов, размещаемых на спутниках связи;

при наличии лицензии в сфере телерадиовещания;

при владении собственной сетью продаж на праве собственности или пользования не менее чем в десяти населенных пунктах с населением не более 50-ти тысяч человек.

Субсидирование осуществляется уполномоченным органом в пределах предусмотренных бюджетных средств на соответствующий финансовый год не более трех лет.

Для рассмотрения поступивших заявок от операторов спутникового телерадиовещания уполномоченным органом создается постоянно действующая комиссия для принятия решения о субсидировании затрат либо об отказе.

Комиссия состоит из нечетного количества членов, не менее пяти человек, из числа которых назначаются председатель и заместитель председателя Комиссии.

Состав Комиссии формируется из числа представителей государственных органов и иных организаций.

Председатель, заместитель председателя, секретарь Комиссии назначаются из числа работников уполномоченного органа.

Порядок субсидирования

Информационное сообщение о начале субсидирования части затрат операторов спутникового телерадиовещания на реализацию спутниковых приемных устройств публикуется в официальных СМИ и на официальном интернет-ресурсе уполномоченного органа.

Реализация спутниковых приемных устройств проводится непосредственно оператором спутникового телерадиовещания либо его официальным представителем.

Для получения субсидии оператор спутникового телерадиовещания ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным (за четвертый квартал не позднее 5 декабря), представляет в уполномоченный орган заявку на субсидирование части затрат на реализацию спутниковых приемных устройств в бумажной форме нарочно.

К заявке, направляемой в уполномоченный орган, оператор спутникового телерадиовещания прилагает:

копию справки о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица;

коммерческое предложение, подтверждающее розничную цену реализации спутникового приемного устройства;

список покупателей с указанием их контактной информации (фамилия, имя, отчество (при его наличии), полный адрес проживания (область, город (район), село, улиц, дом, квартира), номер мобильного телефона) и данных о реализованных спутниковых приемных устройств (серийные номера, модель и дата продажи);

кассовые чеки реализованных абонентам спутниковых приемных устройств на территории распространения;

оригиналы договоров купли-продажи;

оригиналы актов приема-передачи;

оригиналы квитанции, подтверждающие оплату абонентами за приобретенные спутниковые приемные устройства;

сведения об организации системы контроля за реализацией спутниковых приемных устройств в рамках территории распространения, участвующей в субсидировании, с описанием механизмов контроля;

гарантийное письмо о подтверждении соответствия реализованных спутниковых приемных устройств технических параметрам качества телерадиовещания;

гарантийное письмо о наличии гарантии на реализованные спутниковые приемные устройства;

фотографии (с разрешением не менее 1080p, с указанием даты и время съемки), подтверждающие наличие спутниковых приемных устройств у абонентов;

обобщенные данные по количеству реализованных спутниковых приемных устройств и суммам, на которые запрашивается субсидирование.

Вышеперечисленные документы прошиваются, пронумеровываются, заверяются печатью и подписью руководителя (или лицом его замещающим) оператора спутникового телерадиовещания.

Комиссия рассматривает пакет документов на полноту, а также на соответствие требованиям.

При несоответствии заявки или непредставлении оператором спутникового телерадиовещания пакета документов Комиссия направляет на электронный адрес оператора спутникового телерадиовещания уведомление в течение 20 рабочих дней после дня их поступления.

В течение пяти рабочих дней со дня получения уведомления оператор спутникового телерадиовещания представляет Комиссии приведенную в соответствие заявку и пакет документов.

Приведенную в соответствие заявку и пакет документов Комиссия рассматривает в течение пяти рабочих дней со дня представления оператором спутникового телерадиовещания.

Комиссия в течение 15 рабочих дней со дня поступления полного пакета документов рассматривает их на соответствие правилам и принимает одно из следующих решений:

о субсидировании части затрат операторов спутникового телерадиовещания на реализацию спутниковых приемных устройств;

об отказе в субсидировании части затрат операторов спутникового телерадиовещания на реализацию спутниковых приемных устройств, при несоответствии правилам.

Заседания комиссия проводит на ежеквартальной основе по мере поступления заявок. Принятое решение комиссии оформляется протоколом.

Правила также устанавливают контроль, мониторинг и оценку эффективности субсидирования части затрат операторов спутникового телерадиовещания.

Приказ вводится в действие с 7 декабря 2024 года.