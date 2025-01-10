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Пресс-релизы

Министерство культуры и информации РК обратилось к операторам спутникового телерадиовещания

Минкультуры, спутниковое телевидение, фото - Новости Zakon.kz от 10.01.2025 16:39 Фото: pxhere
Министерство культуры и информации Республики Казахстан анонсировало начало программы субсидирования части затрат операторов спутникового телерадиовещания, за исключением национального оператора телерадиовещания, на реализацию спутниковых приемных устройств, сообщает Zakon.kz.

По информации министерства, цель программы – стимулирование физических или юридических лиц на приобретение спутниковых приемных устройств отечественных операторов спутникового телерадиовещания.

"В рамках программы операторы спутникового телерадиовещания смогут компенсировать часть расходов на реализацию спутниковых приемных устройств. Это позволит снизить затраты граждан на оборудование и повысить доступность отечественного телерадиовещания", – сообщили в Министерстве культуры и информации.

Срок субсидирования составляет не более 3 лет. Субсидии выделяются на реализацию не более 50 тысяч спутниковых приемных устройств в год.

"В целях обеспечения прозрачности и открытости процесса при министерстве создана постоянно действующая комиссия. Порядок предоставления субсидирования утвержден приказом исполняющего обязанности министра культуры и информации Республики Казахстан от 21 ноября 2024 года № 551-НҚ", – отметили в ведомстве.

Министерство приглашает операторов спутникового телерадиовещания, работающих на территории Республики Казахстан, принять участие в программе.

Для получения дополнительной информации можно связаться по номерам телефона: +7 (7172) 74 02 64, +7 (7172) 74 03 43.

Айсулу Омарова
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