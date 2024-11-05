В Казахстане утвердили правила предоставления и мониторинга госгрантов для СМИ

Приказом и. о. министра культуры и информации от 29 октября 2024 года утверждены правила предоставления и мониторинга реализации грантов, сообщает Zakon.kz.

Гранты для негосударственных средств массовой информации на проведение государственной информационной политики на республиканском уровне предоставляются следующим видам субъектов:

периодическим печатным изданиям;

теле-, радиоканалам;

интернет-изданиям.

Организатор размещает на официальном интернет-ресурсе информационное сообщение о проведении конкурса грантов для негосударственных средств массовой информации с приложением тематических направлений государственной информационной политики на республиканском уровне и с указанием вида выделяемых грантов за 11 рабочих дней до дня его проведения.

Для участия в конкурсе претендентом в течение 10 рабочих дней со следующего дня размещения информационного сообщения до 17:00 представляется заявка на участие в конкурсе грантов для негосударственных СМИ, а также перечень документов согласно приложению 3 к правилам.

Претендент обеспечивает подлинность и достоверность приложенных документов.

Указывается, что конверт с заявкой на участие в конкурсе грантов для СМИ, представленный после истечения установленного срока, не вскрывается. В случае, если на конверте с заявкой указана информация о подавшем ее лице, а также почтовый адрес, данная заявка возвращается организатором претенденту.

Конверт с заявкой на участие в конкурсе грантов, представленный без указания полного наименования и почтового адреса претендента, не вскрывается и подлежит хранению в течение календарного года.

До истечения срока приема заявок принятые заявки могут быть отозваны. Уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе оформляется в виде произвольного заявления на имя организатора, подписанного претендентом и скрепленного печатью (при ее наличии).

При этом отзыв заявки на участие в конкурсе грантов после истечения срока их представления не допускается.

При получении конвертов с заявками в срок и на месте, указанных в информационном сообщении о проведении конкурса грантов для СМИ, Республиканская комиссия вскрывает конверты с заявками и оформляет протокол вскрытия.

Протокол предварительного допуска к участию в конкурсе подписывается на заседании председателем и присутствующими членами Республиканской комиссии.

При этом изменения и дополнения к представленной ранее заявке и перечню документов, не указанных в уведомлении, не вносятся.

В случае недоработки заявки и перечня документов по уведомлению, заявка и перечень документов возвращаются претенденту.

При получении доработанной претендентом заявки и перечня документов Республиканская комиссия формирует не позднее двух рабочих дней протокол допуска к участию в конкурсе, в котором определяет претендентов, допущенных на участие в конкурсе, и не допущенных по основаниям, указанным в правилах.

Протокол допуска к участию в конкурсе подписывается на заседании председателем и присутствующими членами Республиканской комиссии.

Затем уполномоченным органом создается независимая экспертная комиссия, а также комиссия по выделению грантов.

Решающим критерием для определения победителя является творческое предложение претендента на получение гранта в соответствии с балльной оценкой для определения негосударственных телеканалов, радиоканалов, периодических печатных изданий, интернет-изданий согласно приложению 4.

Несоответствие творческого предложения заявленным тематическим направлениям является основанием для отказа в выделении гранта.

Государственный грант среди периодических печатных изданий и интернет-изданий распределяется между победителями одного тематического направления согласно балльной оценке в процентном отношении от набранных баллов каждого победителя.

В срок не позднее трех рабочих дней со дня получения заключения экспертной комиссии комиссия по выделению грантов формирует предварительный протокол итогов с распределением государственных грантов и подписывает на заседании председателем и присутствующими членами.

Организатор направляет претендентам, не получившим государственный грант, уведомление на электронный адрес претендента, указанный в заявке, с указанием причин отказа в выделении гранта с приложением выписки из предварительного протокола итогов не позднее чем за шесть рабочих дня до формирования протокола итогов.

Претенденты в срок не позднее двух рабочих дней со дня получения уведомления могут представить свои возражения к предварительному протоколу итогов на электронный адрес, с которого ранее было направлено уведомление.

Протокол итогов подписывается на заседании председателем и присутствующими членами комиссии по выделению грантов.

По итогам решения комиссии по выделению грантов с победителями конкурса заключается договор на реализацию грантов для негосударственных средств массовой информации на проведение государственной информационной политики на республиканском уровне в течение 10 рабочих дней со дня подписания протокола итогов.

Указывается, что договоры долгосрочных грантов, срок реализации которых составляют от одного года до трех лет, подлежат заключению в последующие годы на основании протокола итогов соответствующего конкурса грантов.

Конкурс грантов для средств массовой информации признается несостоявшимся по одному из следующих оснований:

отсутствие представленных заявок на участие в конкурсе;

если к участию в конкурсе не допущен ни один претендент.

При признании конкурса грантов для СМИ несостоявшимся, организатор осуществляет повторное размещение конкурса.

Предусматривается, что уполномоченный орган проводит мониторинг реализации грантов грантополучателями.

Правила также устанавливают порядок проведения мониторинга реализации грантов для СМИ.

Приказ вводится в действие с 1 января 2025 года.