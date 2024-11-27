Как будут проводить медосвидетельствование водителей: разработаны правила

Министерство внутренних дел подготовило Правила направления для освидетельствования на состояние опьянения, освидетельствования на состояние опьянения и оформления его результатов, сообщает Zakon.kz.

Правила определяют порядок направления для освидетельствования и оформления его результатов на состояние алкогольного, наркотического, токсикоманического опьянения физических лиц, а также освидетельствования на состояние опьянения водителей, управляющих транспортным средством, судном, в том числе маломерным судном.

Направление для освидетельствования на состояние опьянения, освидетельствование на состояние опьянения физических лиц, в том числе водителей, судоводителей, производится в качестве меры обеспечения производства по делу об административном правонарушении уполномоченными должностными лицами, когда состояние опьянения является составом правонарушения, предусмотренного Кодексом.

Освидетельствование на состояние опьянения физических лиц, в том числе водителей, судоводителей, отстраняемых от управления транспортными средствами, производится уполномоченными должностными лицами, непосредственно на месте совершения административного правонарушения или в государственных медицинских организациях с применением специальных приборов и средств, устанавливающих наличие опьянения.

В протоколе об административном правонарушении указываются дата, время, место, основания отстранения от управления транспортным средством, судном, в том числе маломерным судном, для проведения освидетельствования.

Копия протокола вручается лицу, в отношении которого ведется производство по делу, либо его законному представителю.

Акт освидетельствования на состояние опьянения прилагается к соответствующему протоколу.

Нарушение водителями, судоводителями установленных требований нормативных правовых актов, регулирующих порядок движения транспортных средств, маломерных судов, и действия которых пресечены должностными лицами при осуществлении надзора за безопасностью движения, если при этом ими выявлены у водителей, судоводителей признаки опьянения, а также заявления, сообщения об употреблении водителями, судоводителями алкоголя или психоактивных веществ, их признание в употреблении алкоголя или психоактивных веществ являются достаточными основаниями направления водителей, судоводителей для освидетельствования на состояние опьянения, освидетельствования на состояние опьянения.

Порядок направления на освидетельствование

Медицинское освидетельствование на состояние опьянения физических лиц, в том числе водителя, судоводителя производится по письменным направлениям либо в электронном формате уполномоченных должностных лиц.

В направлении для медицинского освидетельствования указываются дата, время, место, основания правонарушения, отстранения от управления, направления для освидетельствования, должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол, сведения о типе, марке, модели, государственном регистрационном номере, иных идентификационных признаках транспортного средства, маломерного судна, личности водителя, судоводителя, которые отстранены от управления, направлены для освидетельствования.

Направление подписывается должностным лицом его составившим, а также физическим лицом (водителем, судоводителем), направленными для освидетельствования.

К направлению для медосвидетельствования прилагается акт освидетельствования, проведенного должностным лицом, в случаях несогласия физического лица (водителя, судоводителя) с результатами освидетельствования, проведенного на месте совершения административного правонарушения.

Указывается, что отсутствие документов, удостоверяющих личность физического лица (водителя, судоводителя), направленных для освидетельствования, не может служить основанием государственной медицинской организации для отказа в освидетельствовании. Сведения о личности записываются со слов освидетельствуемого.

Как проходит освидетельствование

Освидетельствование физических лиц (водителей, судоводителей) на установление состояния опьянения с применением специальных приборов и средств, допущенных к применению в РК, осуществляется в соответствии с инструкцией по их применению.

Перед применением специальных приборов и средств проверяются их пригодность, дата метрологической проверки.

Освидетельствование с применением специальных приборов и средств оформляется актом, составляемым уполномоченным должностным лицом в присутствии двух понятых, участвующих при составлении протокола об административном правонарушении.

Освидетельствуемые физические лица и понятые ознакамливаются с порядком проведения освидетельствования и использования специальных приборов и средств.

При отсутствии реальной возможности участия понятых (в труднодоступной местности, ночное время, в условиях чрезвычайного или военного положения, при отсутствии надлежащих средств сообщения или когда в силу других объективных причин нет возможности для привлечения физических лиц в качестве понятых) допускается проведение освидетельствования водителей с их согласия с применением технических средств фиксации его хода и результатов.

Результаты такого освидетельствования фиксируются в акте освидетельствования с отметкой о согласии освидетельствованного.

В случае несогласия водителей на проведение освидетельствования без присутствия понятых на месте совершения административного правонарушения или с результатами освидетельствования, они направляются на медицинское освидетельствование в медицинское учреждение.

Предусматривается, что если водитель излагает мотивы своего отказа от прохождения освидетельствования на состояние опьянения в протоколе об административном правонарушении, акте освидетельствования на состояние опьянения или в отдельном объяснении, которые прилагаются к протоколу об административном правонарушении.

При уклонении физических лиц от освидетельствования на состояние опьянения в протоколе об административном правонарушении, акте освидетельствования на состояние опьянения, составленных на месте совершения административного правонарушения, делается отметка об этом.

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