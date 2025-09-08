МВД утвердило новые правила направления на освидетельствование на состояние опьянения

Министр внутренних дел РК приказом от 29 августа 2025 года утвердил Правила направления для освидетельствования на состояние опьянения и оформления его результатов, сообщает Zakon.kz.

Направление для освидетельствования на состояние опьянения, освидетельствование на состояние опьянения участников дорожного движения производится в качестве меры обеспечения производства по делу об административном правонарушении уполномоченными должностными лицами, когда состояние опьянения является составом правонарушения, предусмотренного КоАП.

Освидетельствование на состояние опьянения участников дорожного движения, отстраняемых от управления транспортными средствами, производится уполномоченными должностными лицами непосредственно на месте совершения административного правонарушения или в государственных медицинских организациях с применением специальных приборов и средств, устанавливающих наличие опьянения.

В протоколе об административном правонарушении указываются дата, время, место, основания отстранения от управления транспортным средством для проведения освидетельствования. Копия протокола вручается лицу, в отношении которого ведется производство по делу, либо его законному представителю.

Указывается, что нарушение участниками дорожного движения требований законодательства в области дорожного движения, действия которых пресечены должностными лицами при осуществлении надзора за безопасностью дорожного движения, если при этом ими выявлены у участников дорожного движения признаки опьянения, а также заявления, сообщения об употреблении участниками дорожного движения алкоголя или психоактивных веществ, их признание в употреблении алкоголя или психоактивных веществ являются достаточными основаниями направления для освидетельствования на состояние опьянения.

Медицинское освидетельствование на состояние опьянения участников дорожного движения производится по письменным направлениям либо в электронном формате уполномоченных должностных лиц.

В направлении для медицинского освидетельствования указываются дата, время, место составления протокола, должность, звания, фамилия и инициалы должностного лица составившего протокол, фамилия и инициалы, гражданство, год и место рождения, место работы, жительства, документы удостоверяющие личность участника дорожного движения, сведения о типе, марке, модели, государственном регистрационном номере, иных идентификационных признаках транспортного средства, основания направления и цель медицинского освидетельствования. Направление подписывается должностным лицом его составившим, а также освидетельствуемым.

К направлению для медицинского освидетельствования прилагается акт освидетельствования, проведенного должностным лицом, в случаях несогласия участника дорожного движения с результатами освидетельствования, проведенного на месте совершения административного правонарушения.

При этом указывается, что отсутствие документов, удостоверяющих личность участника дорожного движения, направленного для освидетельствования, не может служить основанием для отказа в освидетельствовании государственной медицинской организации. Сведения о личности записываются со слов освидетельствуемого.

Освидетельствование участников дорожного движения на установление состояния опьянения осуществляется с применением специальных приборов и средств.

Перед применением специальных приборов и средств проверяются их пригодность, дата метрологической поверки.

Освидетельствование участников дорожного движения с применением специальных приборов и средств оформляется актом, составляемым уполномоченным должностным лицом в присутствии двух понятых, участвующих при составлении протокола об административном правонарушении.

Освидетельствуемые участники дорожного движения и понятые ознакамливаются с порядком проведения освидетельствования и использования специальных приборов и средств.

При отсутствии возможности участия понятых (отдаленность от населенных пунктов, ночное время, период действия чрезвычайного или военного положения, отсутствие надлежащих средств сообщения или когда в силу других объективных причин нет возможности для привлечения в качестве понятых) допускается проведение освидетельствования участников дорожного движения с их согласия с применением технических средств фиксации его хода и результатов. Результаты такого освидетельствования фиксируются в акте освидетельствования с отметкой о согласии освидетельствованного.

В случае несогласия участников дорожного движения на проведение освидетельствования без присутствия понятых на месте совершения административного правонарушения или с результатами освидетельствования они направляются на медицинское освидетельствование в государственную медицинскую организацию.

При этом участник дорожного движения излагает мотивы своего отказа от прохождения освидетельствования на состояние опьянения в протоколе об административном правонарушении, акте освидетельствования на состояние опьянения или в отдельном объяснении, которые прилагаются к протоколу об административном правонарушении.

При уклонении участников дорожного движения от освидетельствования на состояние опьянения в протоколе об административном правонарушении, акте освидетельствования на состояние опьянения, составленных на месте совершения административного правонарушения, делается отметка об этом.

Приказ вводится в действие с 16 сентября 2025 года.