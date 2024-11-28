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Законодательство РК

В Казахстане обновили перечень объектов государственного природно-заповедного фонда

Медео, Медеу, высокогорный спортивный комплекс, лето, фото - Новости Zakon.kz от 28.11.2024 10:08 Фото: pexels
Постановлением правительства от 22 ноября 2024 года внесены изменения в перечень объектов государственного природно-заповедного фонда республиканского значения, сообщает Zakon.kz.

В частности, перечень изложен в новой редакции.

В него вошли 347 объектов, в том числе:

Особо ценные насаждения государственного лесного фонда

Алматинская область

  • Чарынская ясеневая лесная дача
  • Чинтургенские ельники

Северо-Казахстанская область

  • "Серебряный" бор
  • Сосновый бор
  • Реликтовый массив
  • Жанажол

Восточно-Казахстанская область

  • Синегорская пихтовая роща
  • Уникальные природные водные объекты или их участки

Область Абай

  • Озеро Верхний Балыктыколь
  • Озеро Нижний Балыктыколь
  • Озеро Большое
  • Озеро Балыктыколь
  • Озеро Шолактерек
  • Озеро Караколь

Акмолинская область

  • Озеро Керей
  • Озеро Кожаколь
  • Озеро Алаколь
  • Озеро Итемген
  • Озеро Тенгиз
  • Озеро Есей и другие.

Актюбинская область

  • Озеро Байпиколь
  • Озеро Байтакколь
  • Озеро Айке
  • Озеро Курдым
  • Озеро Тобускен
  • Озеро Жарколь и др.

Алматинская область

  • Озеро Большое Алматинское
  • Озера Кольсайские (Нижнее, Среднее, Верхнее)

Атырауская область

  • Акватория восточной части Северного Каспия с дельтами рек Волги в пределах территории РК и Урала
  • Озеро Жалтырколь

Западно-Казахстанская область

  • Озеро Шалкар
  • Озеро Аралсор (Узденсор)
  • Озеро Аралсор

Жамбылская область

  • Озеро Биликоль
  • Озеро Акколь
  • Озеро Малый Акколь
  • Озеро Ашиколь и др.

Область Жетысу

  • Дельта реки Тентек
  • Селеопасные моренные озера, расположенные на высотах 2500-3800 метров на юге, юго-востоке и востоке республики
  • Озеро Жаланашколь
  • Озеро Уялы

Карагандинская область

  • Озеро Токсумак
  • Озеро Караколь
  • Озеро Агаштыколь
  • Озеро Батпакколь
  • Озеро Карау Камыс
  • Озеро Катынколь и др.

Костанайская область

  • Озеро Кушмурун
  • Озеро Койбагар
  • Озеро Тымтауыр
  • Озеро Шошкалы и др.

Кызылординская область

  • Озера Камыслыбасские
  • Озеро Арыс
  • Озеро Ащиколь
  • Озеро Акшатау и др.

Павлодарская область

Озера Калкамантузские

Озеро Кызылкок

Озеро Жалаулы

Озеро Шурексор и др.

Северо-Казахстанская область

  • Озеро Таранколь
  • Озеро Щеличино
  • Озеро Питное
  • Озеро Имантау

Туркестанская область

  • Озеро Кызылаут
  • Озеро Кызылколь

Область Улытау

  • Озеро Карасор
  • Озеро Косколь
  • Озеро Баракколь
  • Озеро Кабыршакты

Восточно-Казахстанская область

  • Озеро Маркаколь
  • Озеро Айыр
  • Озеро Рахмановское
  • Озера Аблайкит и др.

Также в перечень вошли участки недр, представляющие особую экологическую, научную, историко-культурную и рекреационную ценность.

Геологические объекты

Акмолинская область

  • Гора Аютас
  • Гора Бурабай
  • Гора Жекебатыр
  • Грива у реки Малиновая
  • Зеленый мыс на озере Зеренда
  • Каменный остров Жумбактас
  • Малиновый мыс у озера Зеренда
  • Пляж великанов на озере Зеренда
  • Скала Бастион
  • Скала Окжетпес
  • Скала Орлиные гнезда и др.

Актюбинская область

  • Аулиинский массив
  • Богатое местонахождение остатков растений и животных палеогенового и позднемелового возраста у ручья Тыкбутак
  • Богатое местонахождение остатков цефалопод нижнепермского возраста на реке Актасты
  • Водорослевые рифовые известняки нижнепермского возраста Актастинского рифа
  • Известняково-терригенная толща у ручья Буртебай
  • Кратер в урочище Жаманшин
  • Отпечатки растений олигоценового возраста на возвышенности Кызылтобе и др.

Алматинская область

  • Активные каменные глетчеры Городецкого и Моренный в верховье реки Озерная

Западно-Казахстанская область

  • Гора Айдарлы
  • Гора Актау
  • Гора Алмазтау
  • Гора Сасай
  • Караагашские пески в верховье реки Булдурты
  • Меловые горы у истоков рек Утва, Булдырты и Калдыгайты и др.

Жамбылская область

  • Байжансайский девонско-каменноугольный риф
  • Кембрий и ордовик по логу реки Батырбай

Карагандинская область

  • Гора Ак-аю
  • Гора Бугулы
  • Гора Коктобе
  • Гора Шанкоз
  • Искусственное сооружение Калмыцкий вал
  • Месторождение малахита в урочище Чокпак
  • Месторождение хризопраза в урочище Сарыкулболды и др.

Костанайская область

  • Местонахождение остатков палеоген-неогеновых растений в урочище Жаман-Каинды
  • Стратотипические разрезы толщ неогена с богатыми остатками позвоночных в долине рек Улы-Жиланшик, Дулугалы, Улькен (возвышенность Турме и Сазынбай)

Кызылординская область

  • Местонахождение остатков верхнемеловых растений в урочище Кызылжар
  • Местонахождение остатков палеоген-неогеновых растений в урочище Алтын-Шокысу
  • Местонахождение отпечатков листьев и остатков морских животных в урочище Кумсуат

Мангистауская область

  • Гора Акмыш
  • Гора Беки-Баскудук
  • Гора Босага-Кокосем
  • Горы Восточный и Западный Каратау
  • Гора Жармыш-Жапыракты
  • Гора Караган-Босага и др.

Павлодарская область

  • Группа проявлений родипгитов в урочище Сыргалы
  • Месторождение бирюзы в урочище Алпыс
  • Месторождение горного хрусталя в урочище Калмаккырган
  • Проявление агатов в урочище Акшиман
  • Проявление бирюзы в урочище Тайгын
  • Обрыв Гусиный перелет

Северо-Казахстанская область

  • Айыртауский гранитный массив
  • Имантауский гранитный массив
  • Обнажение глин с ядрами крупных морских моллюсков в Александровском логе
  • Остров Казачий на озере Имантау
  • Петропавловское Западное обнажение. Остатки фауны рыб и млекопитающих миоценового возраста и др.

Туркестанская область

  • Верхний девон — нижний карбон по реке Жаныкурган
  • Верхний девон по реке Хатынкамал
  • Верхний девон с рифовыми постройками в районе станции Тюлькубас
  • Гора Келиншектау
  • Гора Мынжылкы
  • Каратауский юрский бассейн и др.

Восточно-Казахстанская область

  • Грязевые вулканы на юго-западной части Таганского месторождения
  • Выход пермских песчаников у горного массива Улькен-Тектурмас
  • Гора Ашутас
  • Гора Белуха (Восточная вершина)
  • Гора Киин-Кериш
  • Гора Коронная
  • Гранитный массив с большим разнообразием драгоценных и полудрагоценных камней участка Дельбегетей
  • Массив Акжайляу и др.

Геоморфологические объекты

Актюбинская область

  • Долина реки Айдарлыаша
  • Карстовый ландшафт на левобережье реки Жаксы-Каргалы
  • Чинки Шалкарнура с местонахождением костных остатков млекопитающих

Алматинская область

  • Водопад Мужские и Женские слезы на правом притоке реки Тургень
  • Гигантский каменный глетчер в верховье долины Иссык
  • Каньон реки Асы с экзотическими формами рельефа
  • Чарынский каньон
  • Озеро Иссык (Жасыл-коль) обвального происхождения
  • Скалы разнообразной окраски, причудливой формы эрозионного размыва и разрушения у правого берега реки Тургень
  • Урочище Медеу
  • Урочище Шымбулак и др.

Западно-Казахстанская область

  • Водопад Саркырама на реке Саркырама в песках Караагаш
  • Меловые останцы на плато Общий Сырт
  • Яр Алебастровый
  • Яр Белоглинный
  • Яр Джамбул и др.

Карагандинская область

  • Грот Три пещеры
  • Каменный грот Большая палата

Костанайская область

  • Чинки Терсекского плато и Гора Кызбель-Тау с разрезами терсекской свиты

Мангистауская область

  • Пещера карстовая Булы-Ойык
  • Пещера карстовая Караган-Босага
  • Пещера карстовая Отебай

Павлодарская область

  • Грот Драверта
  • Грот Кувшин
  • Пещера Аулие
  • Пещера Коныраулие
  • Ущелье Айманбулак
  • Ущелье Каменных чудес и др.

Северо-Казахстанская область

  • Водопад с пещерой на озере Лобаново
  • Комплекс береговых валов и террас озера Шалкар
  • Комплекс береговых валов озера Имантау

Туркестанская область

  • Водопад в ущелье Кши-Каинды
  • Каньон реки Аккуз
  • Каньон реки Аксу
  • Пещера Актас в долине реки Баялдыр
  • Пещера Балагайын в ущелье Кенузен
  • Пещера Бестогай и др.

Восточно-Казахстанская область

  • Водопад Арасан на реке Арасан
  • Водопад Кокколь на реке Кокколь
  • Водопад Язовой на реке Язовая
  • Геоархитектурный комплекс гранитных останцев Линейские столбы
  • Каскад водопадов на реке Черная Берель
  • Рахмановский водопад на озере Рахмановское

Гидрогеологические объекты

Актюбинская область

  • Подземные воды месторождения Кокжиде

Алматинская область

  • Естественный выход радоновых минеральных вод по тектоническому разлому в ущелье Алма-Арасан
  • Минеральный сероводородный источник в устье реки Куйгентас левого притока реки Малая Алматинка
  • Эрозионный перехват истока ручья Терисбутака рекой Тикбутак в урочище Кокжайлау

Западно-Казахстанская область

  • Грязи озера Альжансор
  • Минеральный источник у села Кабылтобе

Карагандинская область

  • Группа Карасорских озер
  • Участок Сфагновое болото

Мангистауская область

  • Группа родников Акмыш
  • Родник Кендирли
  • Родник Тамшалы
  • Родник Туесу и др.

Павлодарская область

  • Родник Аулиебулак
  • Родник Телеубулак

Туркестанская область

  • Коксайские озера

Восточно-Казахстанская область

  • Минеральные источники Джеменей
  • Рахмановские радоновые источники
  • Термальные и минеральные источники Арасан-Талды

Уникальные единичные объекты растительного мира, имеющие особое научное или историко-культурное значение

Акмолинская область

  • Береговая облепиха
  • Танцующая березовая роща
  • Дендрологический парк республиканского государственного предприятия "Научно-производственный центр лесного хозяйства" МСХ РК
  • Дендрологический арборетум республиканского государственного предприятия "Научно-производственный центр лесного хозяйства" МСХ РК
  • Дендрологический парк государственного коммунального казенного предприятия "Высший колледж лесного хозяйства, экологии и туризма, город Щучинск, Бурабайский район" при Управлении образования Акмолинской области

Город Алматы

  • Роща Баума  

При этом прежний перечень объектов охраны окружающей среды, имеющих особое экологическое, научное и культурное значение, признан утратившим силу.

Постановление вводится в действие с 27 ноября 2024 года.

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