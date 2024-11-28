В Казахстане обновили перечень объектов государственного природно-заповедного фонда
В частности, перечень изложен в новой редакции.
В него вошли 347 объектов, в том числе:
Особо ценные насаждения государственного лесного фонда
Алматинская область
- Чарынская ясеневая лесная дача
- Чинтургенские ельники
Северо-Казахстанская область
- "Серебряный" бор
- Сосновый бор
- Реликтовый массив
- Жанажол
Восточно-Казахстанская область
- Синегорская пихтовая роща
- Уникальные природные водные объекты или их участки
Область Абай
- Озеро Верхний Балыктыколь
- Озеро Нижний Балыктыколь
- Озеро Большое
- Озеро Балыктыколь
- Озеро Шолактерек
- Озеро Караколь
Акмолинская область
- Озеро Керей
- Озеро Кожаколь
- Озеро Алаколь
- Озеро Итемген
- Озеро Тенгиз
- Озеро Есей и другие.
Актюбинская область
- Озеро Байпиколь
- Озеро Байтакколь
- Озеро Айке
- Озеро Курдым
- Озеро Тобускен
- Озеро Жарколь и др.
Алматинская область
- Озеро Большое Алматинское
- Озера Кольсайские (Нижнее, Среднее, Верхнее)
Атырауская область
- Акватория восточной части Северного Каспия с дельтами рек Волги в пределах территории РК и Урала
- Озеро Жалтырколь
Западно-Казахстанская область
- Озеро Шалкар
- Озеро Аралсор (Узденсор)
- Озеро Аралсор
Жамбылская область
- Озеро Биликоль
- Озеро Акколь
- Озеро Малый Акколь
- Озеро Ашиколь и др.
Область Жетысу
- Дельта реки Тентек
- Селеопасные моренные озера, расположенные на высотах 2500-3800 метров на юге, юго-востоке и востоке республики
- Озеро Жаланашколь
- Озеро Уялы
Карагандинская область
- Озеро Токсумак
- Озеро Караколь
- Озеро Агаштыколь
- Озеро Батпакколь
- Озеро Карау Камыс
- Озеро Катынколь и др.
Костанайская область
- Озеро Кушмурун
- Озеро Койбагар
- Озеро Тымтауыр
- Озеро Шошкалы и др.
Кызылординская область
- Озера Камыслыбасские
- Озеро Арыс
- Озеро Ащиколь
- Озеро Акшатау и др.
Павлодарская область
Озера Калкамантузские
Озеро Кызылкок
Озеро Жалаулы
Озеро Шурексор и др.
Северо-Казахстанская область
- Озеро Таранколь
- Озеро Щеличино
- Озеро Питное
- Озеро Имантау
Туркестанская область
- Озеро Кызылаут
- Озеро Кызылколь
Область Улытау
- Озеро Карасор
- Озеро Косколь
- Озеро Баракколь
- Озеро Кабыршакты
Восточно-Казахстанская область
- Озеро Маркаколь
- Озеро Айыр
- Озеро Рахмановское
- Озера Аблайкит и др.
Также в перечень вошли участки недр, представляющие особую экологическую, научную, историко-культурную и рекреационную ценность.
Геологические объекты
Акмолинская область
- Гора Аютас
- Гора Бурабай
- Гора Жекебатыр
- Грива у реки Малиновая
- Зеленый мыс на озере Зеренда
- Каменный остров Жумбактас
- Малиновый мыс у озера Зеренда
- Пляж великанов на озере Зеренда
- Скала Бастион
- Скала Окжетпес
- Скала Орлиные гнезда и др.
Актюбинская область
- Аулиинский массив
- Богатое местонахождение остатков растений и животных палеогенового и позднемелового возраста у ручья Тыкбутак
- Богатое местонахождение остатков цефалопод нижнепермского возраста на реке Актасты
- Водорослевые рифовые известняки нижнепермского возраста Актастинского рифа
- Известняково-терригенная толща у ручья Буртебай
- Кратер в урочище Жаманшин
- Отпечатки растений олигоценового возраста на возвышенности Кызылтобе и др.
Алматинская область
- Активные каменные глетчеры Городецкого и Моренный в верховье реки Озерная
Западно-Казахстанская область
- Гора Айдарлы
- Гора Актау
- Гора Алмазтау
- Гора Сасай
- Караагашские пески в верховье реки Булдурты
- Меловые горы у истоков рек Утва, Булдырты и Калдыгайты и др.
Жамбылская область
- Байжансайский девонско-каменноугольный риф
- Кембрий и ордовик по логу реки Батырбай
Карагандинская область
- Гора Ак-аю
- Гора Бугулы
- Гора Коктобе
- Гора Шанкоз
- Искусственное сооружение Калмыцкий вал
- Месторождение малахита в урочище Чокпак
- Месторождение хризопраза в урочище Сарыкулболды и др.
Костанайская область
- Местонахождение остатков палеоген-неогеновых растений в урочище Жаман-Каинды
- Стратотипические разрезы толщ неогена с богатыми остатками позвоночных в долине рек Улы-Жиланшик, Дулугалы, Улькен (возвышенность Турме и Сазынбай)
Кызылординская область
- Местонахождение остатков верхнемеловых растений в урочище Кызылжар
- Местонахождение остатков палеоген-неогеновых растений в урочище Алтын-Шокысу
- Местонахождение отпечатков листьев и остатков морских животных в урочище Кумсуат
Мангистауская область
- Гора Акмыш
- Гора Беки-Баскудук
- Гора Босага-Кокосем
- Горы Восточный и Западный Каратау
- Гора Жармыш-Жапыракты
- Гора Караган-Босага и др.
Павлодарская область
- Группа проявлений родипгитов в урочище Сыргалы
- Месторождение бирюзы в урочище Алпыс
- Месторождение горного хрусталя в урочище Калмаккырган
- Проявление агатов в урочище Акшиман
- Проявление бирюзы в урочище Тайгын
- Обрыв Гусиный перелет
Северо-Казахстанская область
- Айыртауский гранитный массив
- Имантауский гранитный массив
- Обнажение глин с ядрами крупных морских моллюсков в Александровском логе
- Остров Казачий на озере Имантау
- Петропавловское Западное обнажение. Остатки фауны рыб и млекопитающих миоценового возраста и др.
Туркестанская область
- Верхний девон — нижний карбон по реке Жаныкурган
- Верхний девон по реке Хатынкамал
- Верхний девон с рифовыми постройками в районе станции Тюлькубас
- Гора Келиншектау
- Гора Мынжылкы
- Каратауский юрский бассейн и др.
Восточно-Казахстанская область
- Грязевые вулканы на юго-западной части Таганского месторождения
- Выход пермских песчаников у горного массива Улькен-Тектурмас
- Гора Ашутас
- Гора Белуха (Восточная вершина)
- Гора Киин-Кериш
- Гора Коронная
- Гранитный массив с большим разнообразием драгоценных и полудрагоценных камней участка Дельбегетей
- Массив Акжайляу и др.
Геоморфологические объекты
Актюбинская область
- Долина реки Айдарлыаша
- Карстовый ландшафт на левобережье реки Жаксы-Каргалы
- Чинки Шалкарнура с местонахождением костных остатков млекопитающих
Алматинская область
- Водопад Мужские и Женские слезы на правом притоке реки Тургень
- Гигантский каменный глетчер в верховье долины Иссык
- Каньон реки Асы с экзотическими формами рельефа
- Чарынский каньон
- Озеро Иссык (Жасыл-коль) обвального происхождения
- Скалы разнообразной окраски, причудливой формы эрозионного размыва и разрушения у правого берега реки Тургень
- Урочище Медеу
- Урочище Шымбулак и др.
Западно-Казахстанская область
- Водопад Саркырама на реке Саркырама в песках Караагаш
- Меловые останцы на плато Общий Сырт
- Яр Алебастровый
- Яр Белоглинный
- Яр Джамбул и др.
Карагандинская область
- Грот Три пещеры
- Каменный грот Большая палата
Костанайская область
- Чинки Терсекского плато и Гора Кызбель-Тау с разрезами терсекской свиты
Мангистауская область
- Пещера карстовая Булы-Ойык
- Пещера карстовая Караган-Босага
- Пещера карстовая Отебай
Павлодарская область
- Грот Драверта
- Грот Кувшин
- Пещера Аулие
- Пещера Коныраулие
- Ущелье Айманбулак
- Ущелье Каменных чудес и др.
Северо-Казахстанская область
- Водопад с пещерой на озере Лобаново
- Комплекс береговых валов и террас озера Шалкар
- Комплекс береговых валов озера Имантау
Туркестанская область
- Водопад в ущелье Кши-Каинды
- Каньон реки Аккуз
- Каньон реки Аксу
- Пещера Актас в долине реки Баялдыр
- Пещера Балагайын в ущелье Кенузен
- Пещера Бестогай и др.
Восточно-Казахстанская область
- Водопад Арасан на реке Арасан
- Водопад Кокколь на реке Кокколь
- Водопад Язовой на реке Язовая
- Геоархитектурный комплекс гранитных останцев Линейские столбы
- Каскад водопадов на реке Черная Берель
- Рахмановский водопад на озере Рахмановское
Гидрогеологические объекты
Актюбинская область
- Подземные воды месторождения Кокжиде
Алматинская область
- Естественный выход радоновых минеральных вод по тектоническому разлому в ущелье Алма-Арасан
- Минеральный сероводородный источник в устье реки Куйгентас левого притока реки Малая Алматинка
- Эрозионный перехват истока ручья Терисбутака рекой Тикбутак в урочище Кокжайлау
Западно-Казахстанская область
- Грязи озера Альжансор
- Минеральный источник у села Кабылтобе
Карагандинская область
- Группа Карасорских озер
- Участок Сфагновое болото
Мангистауская область
- Группа родников Акмыш
- Родник Кендирли
- Родник Тамшалы
- Родник Туесу и др.
Павлодарская область
- Родник Аулиебулак
- Родник Телеубулак
Туркестанская область
- Коксайские озера
Восточно-Казахстанская область
- Минеральные источники Джеменей
- Рахмановские радоновые источники
- Термальные и минеральные источники Арасан-Талды
Уникальные единичные объекты растительного мира, имеющие особое научное или историко-культурное значение
Акмолинская область
- Береговая облепиха
- Танцующая березовая роща
- Дендрологический парк республиканского государственного предприятия "Научно-производственный центр лесного хозяйства" МСХ РК
- Дендрологический арборетум республиканского государственного предприятия "Научно-производственный центр лесного хозяйства" МСХ РК
- Дендрологический парк государственного коммунального казенного предприятия "Высший колледж лесного хозяйства, экологии и туризма, город Щучинск, Бурабайский район" при Управлении образования Акмолинской области
Город Алматы
- Роща Баума
При этом прежний перечень объектов охраны окружающей среды, имеющих особое экологическое, научное и культурное значение, признан утратившим силу.
Постановление вводится в действие с 27 ноября 2024 года.