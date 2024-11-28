В Казахстане обновили перечень объектов государственного природно-заповедного фонда

Постановлением правительства от 22 ноября 2024 года внесены изменения в перечень объектов государственного природно-заповедного фонда республиканского значения, сообщает Zakon.kz.

В частности, перечень изложен в новой редакции.

В него вошли 347 объектов, в том числе:

Особо ценные насаждения государственного лесного фонда

Алматинская область

Чарынская ясеневая лесная дача

Чинтургенские ельники

Северо-Казахстанская область

"Серебряный" бор

Сосновый бор

Реликтовый массив

Жанажол

Восточно-Казахстанская область

Синегорская пихтовая роща

Уникальные природные водные объекты или их участки

Область Абай

Озеро Верхний Балыктыколь

Озеро Нижний Балыктыколь

Озеро Большое

Озеро Балыктыколь

Озеро Шолактерек

Озеро Караколь

Акмолинская область

Озеро Керей

Озеро Кожаколь

Озеро Алаколь

Озеро Итемген

Озеро Тенгиз

Озеро Есей и другие.

Актюбинская область

Озеро Байпиколь

Озеро Байтакколь

Озеро Айке

Озеро Курдым

Озеро Тобускен

Озеро Жарколь и др.

Алматинская область

Озеро Большое Алматинское

Озера Кольсайские (Нижнее, Среднее, Верхнее)

Атырауская область

Акватория восточной части Северного Каспия с дельтами рек Волги в пределах территории РК и Урала

Озеро Жалтырколь

Западно-Казахстанская область

Озеро Шалкар

Озеро Аралсор (Узденсор)

Озеро Аралсор

Жамбылская область

Озеро Биликоль

Озеро Акколь

Озеро Малый Акколь

Озеро Ашиколь и др.

Область Жетысу

Дельта реки Тентек

Селеопасные моренные озера, расположенные на высотах 2500-3800 метров на юге, юго-востоке и востоке республики

Озеро Жаланашколь

Озеро Уялы

Карагандинская область

Озеро Токсумак

Озеро Караколь

Озеро Агаштыколь

Озеро Батпакколь

Озеро Карау Камыс

Озеро Катынколь и др.

Костанайская область

Озеро Кушмурун

Озеро Койбагар

Озеро Тымтауыр

Озеро Шошкалы и др.

Кызылординская область

Озера Камыслыбасские

Озеро Арыс

Озеро Ащиколь

Озеро Акшатау и др.

Павлодарская область

Озера Калкамантузские

Озеро Кызылкок

Озеро Жалаулы

Озеро Шурексор и др.

Северо-Казахстанская область

Озеро Таранколь

Озеро Щеличино

Озеро Питное

Озеро Имантау

Туркестанская область

Озеро Кызылаут

Озеро Кызылколь

Область Улытау

Озеро Карасор

Озеро Косколь

Озеро Баракколь

Озеро Кабыршакты

Восточно-Казахстанская область

Озеро Маркаколь

Озеро Айыр

Озеро Рахмановское

Озера Аблайкит и др.

Также в перечень вошли участки недр, представляющие особую экологическую, научную, историко-культурную и рекреационную ценность.

Геологические объекты

Акмолинская область

Гора Аютас

Гора Бурабай

Гора Жекебатыр

Грива у реки Малиновая

Зеленый мыс на озере Зеренда

Каменный остров Жумбактас

Малиновый мыс у озера Зеренда

Пляж великанов на озере Зеренда

Скала Бастион

Скала Окжетпес

Скала Орлиные гнезда и др.

Актюбинская область

Аулиинский массив

Богатое местонахождение остатков растений и животных палеогенового и позднемелового возраста у ручья Тыкбутак

Богатое местонахождение остатков цефалопод нижнепермского возраста на реке Актасты

Водорослевые рифовые известняки нижнепермского возраста Актастинского рифа

Известняково-терригенная толща у ручья Буртебай

Кратер в урочище Жаманшин

Отпечатки растений олигоценового возраста на возвышенности Кызылтобе и др.

Алматинская область

Активные каменные глетчеры Городецкого и Моренный в верховье реки Озерная

Западно-Казахстанская область

Гора Айдарлы

Гора Актау

Гора Алмазтау

Гора Сасай

Караагашские пески в верховье реки Булдурты

Меловые горы у истоков рек Утва, Булдырты и Калдыгайты и др.

Жамбылская область

Байжансайский девонско-каменноугольный риф

Кембрий и ордовик по логу реки Батырбай

Карагандинская область

Гора Ак-аю

Гора Бугулы

Гора Коктобе

Гора Шанкоз

Искусственное сооружение Калмыцкий вал

Месторождение малахита в урочище Чокпак

Месторождение хризопраза в урочище Сарыкулболды и др.

Костанайская область

Местонахождение остатков палеоген-неогеновых растений в урочище Жаман-Каинды

Стратотипические разрезы толщ неогена с богатыми остатками позвоночных в долине рек Улы-Жиланшик, Дулугалы, Улькен (возвышенность Турме и Сазынбай)

Кызылординская область

Местонахождение остатков верхнемеловых растений в урочище Кызылжар

Местонахождение остатков палеоген-неогеновых растений в урочище Алтын-Шокысу

Местонахождение отпечатков листьев и остатков морских животных в урочище Кумсуат

Мангистауская область

Гора Акмыш

Гора Беки-Баскудук

Гора Босага-Кокосем

Горы Восточный и Западный Каратау

Гора Жармыш-Жапыракты

Гора Караган-Босага и др.

Павлодарская область

Группа проявлений родипгитов в урочище Сыргалы

Месторождение бирюзы в урочище Алпыс

Месторождение горного хрусталя в урочище Калмаккырган

Проявление агатов в урочище Акшиман

Проявление бирюзы в урочище Тайгын

Обрыв Гусиный перелет

Северо-Казахстанская область

Айыртауский гранитный массив

Имантауский гранитный массив

Обнажение глин с ядрами крупных морских моллюсков в Александровском логе

Остров Казачий на озере Имантау

Петропавловское Западное обнажение. Остатки фауны рыб и млекопитающих миоценового возраста и др.

Туркестанская область

Верхний девон — нижний карбон по реке Жаныкурган

Верхний девон по реке Хатынкамал

Верхний девон с рифовыми постройками в районе станции Тюлькубас

Гора Келиншектау

Гора Мынжылкы

Каратауский юрский бассейн и др.

Восточно-Казахстанская область

Грязевые вулканы на юго-западной части Таганского месторождения

Выход пермских песчаников у горного массива Улькен-Тектурмас

Гора Ашутас

Гора Белуха (Восточная вершина)

Гора Киин-Кериш

Гора Коронная

Гранитный массив с большим разнообразием драгоценных и полудрагоценных камней участка Дельбегетей

Массив Акжайляу и др.

Геоморфологические объекты

Актюбинская область

Долина реки Айдарлыаша

Карстовый ландшафт на левобережье реки Жаксы-Каргалы

Чинки Шалкарнура с местонахождением костных остатков млекопитающих

Алматинская область

Водопад Мужские и Женские слезы на правом притоке реки Тургень

Гигантский каменный глетчер в верховье долины Иссык

Каньон реки Асы с экзотическими формами рельефа

Чарынский каньон

Озеро Иссык (Жасыл-коль) обвального происхождения

Скалы разнообразной окраски, причудливой формы эрозионного размыва и разрушения у правого берега реки Тургень

Урочище Медеу

Урочище Шымбулак и др.

Западно-Казахстанская область

Водопад Саркырама на реке Саркырама в песках Караагаш

Меловые останцы на плато Общий Сырт

Яр Алебастровый

Яр Белоглинный

Яр Джамбул и др.

Карагандинская область

Грот Три пещеры

Каменный грот Большая палата

Костанайская область

Чинки Терсекского плато и Гора Кызбель-Тау с разрезами терсекской свиты

Мангистауская область

Пещера карстовая Булы-Ойык

Пещера карстовая Караган-Босага

Пещера карстовая Отебай

Павлодарская область

Грот Драверта

Грот Кувшин

Пещера Аулие

Пещера Коныраулие

Ущелье Айманбулак

Ущелье Каменных чудес и др.

Северо-Казахстанская область

Водопад с пещерой на озере Лобаново

Комплекс береговых валов и террас озера Шалкар

Комплекс береговых валов озера Имантау

Туркестанская область

Водопад в ущелье Кши-Каинды

Каньон реки Аккуз

Каньон реки Аксу

Пещера Актас в долине реки Баялдыр

Пещера Балагайын в ущелье Кенузен

Пещера Бестогай и др.

Восточно-Казахстанская область

Водопад Арасан на реке Арасан

Водопад Кокколь на реке Кокколь

Водопад Язовой на реке Язовая

Геоархитектурный комплекс гранитных останцев Линейские столбы

Каскад водопадов на реке Черная Берель

Рахмановский водопад на озере Рахмановское

Гидрогеологические объекты

Актюбинская область

Подземные воды месторождения Кокжиде

Алматинская область

Естественный выход радоновых минеральных вод по тектоническому разлому в ущелье Алма-Арасан

Минеральный сероводородный источник в устье реки Куйгентас левого притока реки Малая Алматинка

Эрозионный перехват истока ручья Терисбутака рекой Тикбутак в урочище Кокжайлау

Западно-Казахстанская область

Грязи озера Альжансор

Минеральный источник у села Кабылтобе

Карагандинская область

Группа Карасорских озер

Участок Сфагновое болото

Мангистауская область

Группа родников Акмыш

Родник Кендирли

Родник Тамшалы

Родник Туесу и др.

Павлодарская область

Родник Аулиебулак

Родник Телеубулак

Туркестанская область

Коксайские озера

Восточно-Казахстанская область

Минеральные источники Джеменей

Рахмановские радоновые источники

Термальные и минеральные источники Арасан-Талды

Уникальные единичные объекты растительного мира, имеющие особое научное или историко-культурное значение

Акмолинская область

Береговая облепиха

Танцующая березовая роща

Дендрологический парк республиканского государственного предприятия "Научно-производственный центр лесного хозяйства" МСХ РК

Дендрологический арборетум республиканского государственного предприятия "Научно-производственный центр лесного хозяйства" МСХ РК

Дендрологический парк государственного коммунального казенного предприятия "Высший колледж лесного хозяйства, экологии и туризма, город Щучинск, Бурабайский район" при Управлении образования Акмолинской области

Город Алматы

Роща Баума

При этом прежний перечень объектов охраны окружающей среды, имеющих особое экологическое, научное и культурное значение, признан утратившим силу.

Постановление вводится в действие с 27 ноября 2024 года.