В Казахстане расширили перечень государственных водохозяйственных сооружений
Фото: primeminister.kz
Правительство постановлением от 20 ноября 2024 года внесло дополнения в Перечень водохозяйственных сооружений, находящихся в республиканской собственности, сообщает Zakon.kz.
Так, в перечень водохозяйственных сооружений (плотины, гидроузлы, другие гидротехнические сооружения) добавлены:
- Жартасское водохранилище на реке Тамды
- Желкуарское водохранилище на реке Желкуар
- Шолаканкатинское водохранилище на реке Шолаканкаты
- Сулусайское водохранилище на реке Сулусай
- Ембулатовское водохранилище на реке Ембулатовка.
Напомним, ранее в этом списке находилось72 объекта, а теперь 77.
Также пополнен следующими новыми объектами перечень водохозяйственных сооружений:
- плотина "Щучинские дачи" на реке Кылшакты
- плотина "Батпакколь" на озере Батпакколь
- плотина "Безымянная" на реке Есиль
- Айдабульская плотина на реке Айдабулка
- Алексеевская плотина на реке Чаглинка
- плотина "Албарбогет" на реке Кабырга
- гидроузел на реке Шар
- гидроузел на реке Егинсу
- гидроузел на реке Урджарка
- гидроузел на реке Катынсу
- водозаборное сооружение на ручье Шелимбай
- водозаборный гидроузел "Старый Кушук" на реке Быжы
- водозаборный гидроузел на реке Жаманты
- водозаборная плотина на реке Каратал
- плотина с водоемом Звездного сельского округа
- гидроузел "Шалсу" на реке Шалсу
- 5 коллекторов в Кармакшинском районе и городе Кызылорде
- водоподпорное сооружение из тканевых материалов на реке Сырдарья для улучшения водообеспеченности Новошиелийского магистрального канала;
- подпорное перегораживающее сооружение "Картонкомбинат" на протоке Караозек
- коллектор "Северный прокоп"
- скважины вертикального дренажа (44) Ордабасинского района Туркестанской области.
Ранее в этот список входило 212 объектов, а теперь стало 232.
Постановление введено в действие с 20 ноября 2024.
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