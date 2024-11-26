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Законодательство РК

В Казахстане расширили перечень государственных водохозяйственных сооружений

Вода, водохранилище, водохранилища, водосбережение, система водосбережения, орошение, ирригация, полив земли, полив, поливание, подача воды, водный объект, плотина, плотины, водная инфраструктура, водные ресурсы, дамба, дамбы, фото - Новости Zakon.kz от 26.11.2024 10:54 Фото: primeminister.kz
Правительство постановлением от 20 ноября 2024 года внесло дополнения в Перечень водохозяйственных сооружений, находящихся в республиканской собственности, сообщает Zakon.kz.

Так, в перечень водохозяйственных сооружений (плотины, гидроузлы, другие гидротехнические сооружения) добавлены:

  • Жартасское водохранилище на реке Тамды
  • Желкуарское водохранилище на реке Желкуар
  • Шолаканкатинское водохранилище на реке Шолаканкаты
  • Сулусайское водохранилище на реке Сулусай
  • Ембулатовское водохранилище на реке Ембулатовка.

Напомним, ранее в этом списке находилось72 объекта, а теперь 77.

Также пополнен следующими новыми объектами перечень водохозяйственных сооружений:

  • плотина "Щучинские дачи" на реке Кылшакты
  • плотина "Батпакколь" на озере Батпакколь
  • плотина "Безымянная" на реке Есиль
  • Айдабульская плотина на реке Айдабулка
  • Алексеевская плотина на реке Чаглинка
  • плотина "Албарбогет" на реке Кабырга
  • гидроузел на реке Шар
  • гидроузел на реке Егинсу
  • гидроузел на реке Урджарка
  • гидроузел на реке Катынсу
  • водозаборное сооружение на ручье Шелимбай
  • водозаборный гидроузел "Старый Кушук" на реке Быжы
  • водозаборный гидроузел на реке Жаманты
  • водозаборная плотина на реке Каратал
  • плотина с водоемом Звездного сельского округа
  • гидроузел "Шалсу" на реке Шалсу
  • 5 коллекторов в Кармакшинском районе и городе Кызылорде
  • водоподпорное сооружение из тканевых материалов на реке Сырдарья для улучшения водообеспеченности Новошиелийского магистрального канала;
  • подпорное перегораживающее сооружение "Картонкомбинат" на протоке Караозек
  • коллектор "Северный прокоп"
  • скважины вертикального дренажа (44) Ордабасинского района Туркестанской области.

Ранее в этот список входило 212 объектов, а теперь стало 232.

Постановление введено в действие с 20 ноября 2024.

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