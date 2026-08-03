В Казахстане уменьшили территорию Жусандалинской государственной заповедной зоны

Принято постановление правительства от 29 июля 2026 года об уменьшении территории Жусандалинской государственной заповедной зоны республиканского значения, сообщает Zakon.kz.

"Уменьшить территорию Жусандалинской государственной заповедной зоны республиканского значения на 29 гектаров", – говорится в документе.

Акимату Жамбылской области предписано в установленном законодательством порядке обеспечить возврат земельных участков в состав заповедной зоны после завершения работ по добыче общераспространенных полезных ископаемых с проведением рекультивации нарушенных земельных участков.

Жусандалинская государственная заповедная зона занимает 2 756 973,73 гектара в Балхашском, Илийском, Жамбылском районах Алматинской области; Кордайском, Шуском и Мойынкумском районах Жамбылской области.

Постановление вводится в действие с 11 августа 2026 года.

Ранее данная заповедная зона была уменьшена на 5,9547 гектара.

Жусандалинская государственная заповедная зона — это особо охраняемая природная территория республиканского значения в Казахстане, созданная для защиты пустынных экосистем, сайгаков и джейранов, верблюдов.