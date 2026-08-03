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Право

В Казахстане уменьшили территорию Жусандалинской государственной заповедной зоны

Территория Жусандалинской государственной заповедной зоны , фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2026 10:16 Фото: wikimedia/Alyona Kaptyonkina
Принято постановление правительства от 29 июля 2026 года об уменьшении территории Жусандалинской государственной заповедной зоны республиканского значения, сообщает Zakon.kz.

"Уменьшить территорию Жусандалинской государственной заповедной зоны республиканского значения на 29 гектаров", – говорится в документе.

Акимату Жамбылской области предписано в установленном законодательством порядке обеспечить возврат земельных участков в состав заповедной зоны после завершения работ по добыче общераспространенных полезных ископаемых с проведением рекультивации нарушенных земельных участков.

Жусандалинская государственная заповедная зона занимает 2 756 973,73 гектара в Балхашском, Илийском, Жамбылском районах Алматинской области; Кордайском, Шуском и Мойынкумском районах Жамбылской области.

Постановление вводится в действие с 11 августа 2026 года.

Ранее данная заповедная зона была уменьшена на 5,9547 гектара.

Жусандалинская государственная заповедная зона — это особо охраняемая природная территория республиканского значения в Казахстане, созданная для защиты пустынных экосистем, сайгаков и джейранов, верблюдов.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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