Утверждены правила идентификации и учета газовых баллонов

Приказом и.о. министра энергетики от 31 марта 2026 года утверждены Правила идентификации бытовых баллонов и функционирования систем учета бытовых баллонов, сообщает Zakon.kz.

Системы учета бытовых баллонов создаются, развиваются и функционируют в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 38 Закона "О кибербезопасности" и при условии выполнения следующих требований:

обеспечение учета бытовых баллонов по уникальному заводскому номеру бытового баллона;

находятся в промышленной эксплуатации;

интеграция с цифровой системой уполномоченного органа;

соответствие Единым требованиям в сферах цифровизации и обеспечения кибербезопасности.

Наличие протоколов испытаний с положительными результатами испытаний на соответствие требованиям кибербезопасности и наличие интеграции с цифровой системой уполномоченного органа является основанием для подтверждения их соответствия установленным требованиям.

Указывается, что при отсутствии собственных систем учета бытовых баллонов владельцы газонаполнительных станций и газонаполнительных пунктов используют цифровую систему уполномоченного органа по идентификации и учету бытовых баллонов.

Внесение информации в цифровую систему уполномоченного органа осуществляется через личный кабинет.

Доступ по внесению информации в цифровую систему уполномоченного органа предоставляется местным исполнительным органам и владельцам газонаполнительных станций и газонаполнительных пунктов и осуществляется через личный кабинет путем регистрации в цифровой системе уполномоченного органа.

Указывается, что владельцы газонаполнительных станций и газонаполнительных пунктов обязаны осуществлять идентификацию бытовых баллонов уникальным кодом, присваиваемым системами учета бытовых баллонов, или товарным знаком владельца газонаполнительного пункт.

Уникальный код содержит следующие данные:

наименование газонаполнительной станции или газонаполнительного пункта;

бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер владельца газонаполнительной станции или газонаполнительного пункта;

дата налива;

уникальный заводской номер бытового баллона;

количество налитого в бытовой баллон сжиженного нефтяного газа;

дата освидетельствования бытового баллона;

дата ремонта бытового баллона.

Синхронизация систем учета бытовых баллонов с цифровой системой уполномоченного органа обеспечивается путем интеграции систем учета бытовых баллонов с цифровой системой уполномоченного органа.

Интеграция систем учета бытовых баллонов с цифровой системой уполномоченного органа осуществляется исключительно через внешний шлюз "цифрового правительства", введенный в промышленную эксплуатацию.

Электронные информационные ресурсы, интерфейс, техническая документация и сопутствующие документы систем учета бытовых баллонов, интегрируемых с цифровой системой уполномоченного органа, создаются и хранятся на казахском и русском языках в течение пяти лет.

Интеграция систем учета бытовых баллонов с цифровой системой уполномоченного органа, при которой осуществляется передача персональных данных или предоставляется доступ к персональным данным, проводится по согласованию с уполномоченным органом в сфере защиты персональных данных.

Порядок учета бытовых баллонов в системе учета бытовых баллонов

При первичной регистрации бытового баллона в системе учета бытовых баллонов владельцы газонаполнительной станции и газонаполнительного пункта вносят следующие регистрационные данные:

уникальный заводской номер бытового баллона;

емкость бытового баллона;

дата производства бытового баллона;

дата последнего ремонта или поверки бытового баллона;

фамилия, имя, отчество лица, ответственного за ремонт и (или) поверку бытового баллона.

Предусмотрено, что при отсутствии информации, указанной в предпоследних подпунктах, владельцами газонаполнительной станции и газонаполнительного пункта производится поверка или ремонт бытового баллона, о чем вносится соответствующая информация в систему учета бытовых баллонов.

При реализации сжиженного нефтяного газа в бытовом баллоне владельцы газонаполнительной станции и газонаполнительного пункта вносят в систему учета бытовых баллонов следующие сведения:

дата заполнения бытового баллона;

дата реализации бытового баллона;

индивидуальный идентификационный номер и место жительства лица, приобретающего бытовой баллон.

Формирование сведений о реализованных бытовых баллонах и объемах сжиженного нефтяного газа, реализованного в бытовых баллонах, осуществляется в цифровой системе уполномоченного органа.

Учет сведений ведется как в разрезе количества бытовых баллонов, реализованных владельцем газонаполнительной станции и газонаполнительного пункта, так и в разрезе объемов сжиженного нефтяного газа, реализованного через бытовые баллоны.

При этом учету не подлежат бытовые баллоны, реализованные одному или более лицам, зарегистрированным по одному адресу проживания, при общей массе реализованного сжиженного нефтяного газа таким лицам, превышающей 50 килограммов за календарный месяц.

Информация по обороту бытовых баллонов в разрезе газонаполнительных пунктов и количества сжиженного нефтяного газа, реализованного посредством баллонов в газонаполнительных пунктах, передается в цифровую систему уполномоченного органа.

Владельцы газонаполнительных станций и газонаполнительных пунктов ежемесячно в срок не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, направляют в местный исполнительный орган области, города республиканского значения, столицы информацию об обороте бытовых баллонов и объемах сжиженного нефтяного газа, реализуемого в бытовых баллонах через цифровую систему уполномоченного органа, подписанную ЭЦП.

В свою очередь местный исполнительный орган в срок не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставляет сводную информацию об обороте бытовых баллонов и объемах сжиженного нефтяного газа, реализуемого в бытовых баллонах в разрезе областей, городов республиканского значения, столицы в уполномоченный орган посредством цифровой системы уполномоченного органа, подписанный ЭЦП.

Приказ вводится в действие с 11 июля 2026 года.