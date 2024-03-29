В Казахстане изменились правила применения и требования к ТИС

Министр финансов приказом от 26 марта 2024 года внес изменения в Требования к трехкомпонентной интегрированной системе и ее учету, Правила ее установки и применения, сообщает Zakon.kz.

Согласно изменениям, регистрация трехкомпонентной интегрированной системы (ТИС), используемой при осуществлении предпринимательской деятельности, будет производиться в органах государственных доходов по месту нахождения налогоплательщика.

До настоящего времени регистрация ТИС осуществлялась в органах государственных доходов по месту ее использования.

Это изменение связано с тем, что ТИС применяется для учета процессов торговли, оказания услуг, выполнения работ и учета товаров по всем объектам предпринимательской деятельности налогоплательщика.

Вместе с тем в Требованиях к трехкомпонентной интегрированной системе и ее учету внесено дополнительное условие о получении согласия от банков второго уровня и от правообладателя модели контрольно-кассовой машины при включении контрольного и платежного компонентов в модель ТИС.

Также предусмотрено, что при подключении к эталонному образцу ТИС новой модели или моделей ККМ и системы (устройства) для приема безналичных платежей ТИС, ранее включенных в Единый реестр моделей ТИС, правообладателю ТИС необходимо представить заявление о внесении модели ТИС в Единый реестр по установленной форме.

Приказ вводится в действие с 8 апреля 2024 года.

ТИС – система, предусматривающая объединение на базе единой информационной платформы онлайн ККМ, POS-терминала и системы учета товаров и услуг. ТИС должна обеспечить соблюдение прозрачности процесса продажи, автоматизировать учет и налогообложение.