В Казахстане обновили правила выбора площадки для ядерных установок и пунктов захоронения

Министерство энергетики разработало новые Правила выбора площадки размещения ядерных установок и пунктов захоронения, сообщает Zakon.kz.

Правила устанавливают порядок выбора площадки размещения ядерных установок и пунктов захоронения (ЯУПЗ) с учетом требований к внешним воздействиям и видам опасностей (природных и техногенных), характерных для предполагаемого региона строительства, требований к окружающей среде, экономическим и социально-экономическим факторам, обеспечению здоровья и безопасности населения, а также устанавливают процедуру подготовки и документирования информации, используемой в процессе оценки площадки.

Указывается, что правила применяются при оценке и выборе площадок для новых ЯУПЗ, а также при принятии решения о расширении производства и о модернизации или строительстве нового ЯУПЗ на существующей площадке.

После принятия решения о строительстве и районе строительства ЯУПЗ проводятся работы по выбору площадки размещения ЯУПЗ.

Площадка размещения ядерной установки или пункта захоронения должна определяться с учетом:

возможных внешних воздействий природного или техногенного характера;

возможного переноса радиоактивных веществ;

возможности предотвращения ущерба населению и окружающей среде в результате эксплуатации ядерной установки или пункта захоронения или в результате возникновения инцидентов или аварий.

Работы по выбору площадки ЯУПЗ осуществляются на стадии разработки предпроектной документации, включающей технико-экономическое обоснование или обоснование инвестиций строительства ЯУПЗ.

Как отмечается, проектные документы ЯУПЗ проходят государственную экологическую и санитарно-эпидемиологическую экспертизы.

Правила также устанавливают основные требования к обеспечению безопасности при размещении ядерных установок и пунктов захоронения.

Так, говорится, что меры по обеспечению безопасности устанавливается на протяжении всего жизненного цикла ЯУПЗ, включая планирование, выбор площадки, проектирование, изготовление, строительство, ввод в эксплуатацию, непосредственно эксплуатацию, а также вывод из эксплуатации и закрытие.

Обеспечение безопасности состоит из индивидуальной и коллективной защиты людей и охраны окружающей среды, которая достигается без необоснованного ограничения эксплуатации установок или осуществления деятельности, связанных с радиационными рисками.

Для обеспечения безопасности эксплуатирующей организацией при размещении ЯУПЗ предпринимаются следующие меры:

обеспечение постоянного контроля радиационного облучения людей, включая персонал ЯУПЗ и население в зоне его потенциального воздействия, и выхода радиоактивного материала в окружающую среду;

обеспечение контроля событий, которые могут привести к утрате контроля за активной зоной ядерного реактора, ядерной цепной реакцией, источником радиоизотопным или генерирующим ионизирующее излучение;

управление рисками и смягчение последствий инцидентов и (или) аварийных ситуаций, которые могут возникнуть на ЯУПЗ.

В правилах также говорится о подготовке документов при выборе площадки ядерных установок и пунктов захоронения.

Решение о строительстве и районе строительства ядерных установок и пунктов захоронения принимается правительством РК при согласии местных представительных органов, на территории которых планируется строительство ядерной установки или пункта захоронения.

Выбор площадки для проектирования и строительства ЯУПЗ включает предварительное исследование района проектирования с определением нескольких (не менее трех) конкурентных площадок, для которых проводятся детальные исследования и оцениваются следующие аспекты:

влияние на ЯУПЗ природных явлений, процессов и внешних событий, происходящих в районе расположения площадки;

природные, социально-экономические и демографические характеристики района проектирования, на которые оказывается влияние ЯУПЗ;

характеристики района и окружающей среды, которые могут оказывать влияние на перенос и накопление радиоактивных продуктов.

Исследуются и оцениваются параметры площадки, характерные для района проектирования и площадки природные явления, процессы и внешние события с учетом их потенциального взаимодействия, развития и последствий. При этом оценивается величина радиационного риска, связанного с каждым из рассмотренных явлений, процессов и внешних событий.

Устанавливаются предельные величины вероятности реализации рассматриваемых природных явлений, процессов, внешних событий и размер зон планирования аварийных мероприятий.

Площадка считается пригодной для проектирования и размещения ЯУПЗ, если показано, что имеется возможность обеспечения безопасности ЯУПЗ с учетом выявленных факторов опасности в соответствии с требованиями, установленными в технических регламентах в области использования атомной энергии, а также обеспечивается безопасность населения и защита окружающей среды от радиационных воздействий в течение жизненного цикла ЯУПЗ.

Оценка площадки учитывает вероятность воздействия внешних опасных факторов природного и (или) техногенного происхождения на несколько ЯУПЗ на одной и той же площадке, а также на ЯУПЗ на соседних площадках.

Внешние опасные факторы и характеристики площадки оцениваются с точки зрения их потенциального изменения с течением времени, и оценивается потенциальное воздействие этих изменений.

Из пояснительной записки следует, что утверждение новой редакции правил выбора площадки размещения ядерных установок и пунктов захоронения усилит требования к выборам площадки при строительстве ядерных установок и пунктов захоронения.

Изменения в тексте правил основаны на нормах и рекомендациях по безопасности Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и отражают как накопленный опыт развитых стран в области разработки нормативных документов в сфере ядерной и радиационной безопасности, так и практику их применения.

"Новая редакция правил содержит детализацию принятых в прежней редакции общих критериев обеспечения безопасности, что позволяет уполномоченному органу, проектным, строительным и эксплуатирующим организациям усилить контроль по соблюдению необходимых требований к объектам использования атомной энергии, подпадающим под их действие", – говорится в обосновании.

Также указывается, что пересмотр правил является частью общей стратегии Республики Казахстан по приведению нормативно-правовой базы в области использования атомной энергии в соответствие с ратифицированными международными конвенциями и совершенствования законодательства.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 17 декабря.