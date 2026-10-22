Обновлены правила выбора площадки размещения ядерных установок

Постановлением правительства от 16 октября 2026 года внесены изменения в Правила выбора площадки размещения ядерных установок и пунктов захоронения, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила изложены в новой редакции.

Так, говорится, что после принятия решения о строительстве и районе строительства ЯУПЗ выбор площадки осуществляется с учетом:

возможных внешних воздействий природного или техногенного характера;

возможного переноса радиоактивных веществ;

возможности предотвращения ущерба населению и окружающей среде в результате эксплуатации ЯУПЗ, возникновения инцидентов или аварий.

Выбор площадки включает следующие этапы:

обследование потенциальных площадок и определение площадок-кандидатов;

обследование и оценку площадок-кандидатов;

сравнительный анализ и ранжирование площадок-кандидатов;

отбор площадки.

Оценка и отбор площадки из числа площадок-кандидатов осуществляются по результатам их обследования и включают:

оценку площадок-кандидатов;

сравнительный анализ площадок-кандидатов;

ранжирование площадок-кандидатов по результатам сравнительного анализа;

определение площадки, наиболее предпочтительной для размещения ЯУПЗ;

обоснование выбора площадки.

Непригодными для размещения ЯУПЗ являются потенциальные площадки, расположенные:

на активных разломах;

на территориях, сейсмичность которых характеризуется интенсивностью максимального расчетного землетрясения, превышающей 8 баллов по шкале сейсмической интенсивности Медведева – Шпонхойера – Карника MSK-64;

на территориях с распространением сульфатного, соляного карста, термокарста;

на территориях государственного лесного фонда, подлежащих особой охране, и на особо охраняемых природных территориях;

на территориях, подверженных воздействию извержений вулканов (в том числе грязевых) в виде вулканических бомб, потоков лавы, пирокластических потоков, потоков раскаленного пепла и ядовитых газов, грязевых потоков;

на территориях, расположенных в пределах водоохранных полос, или на территориях, использование которых не допускается либо ограничивается в соответствии с Водным кодексом РК;

в зонах возможного катастрофического затопления.

Неблагоприятными для размещения ЯУПЗ считаются потенциальные площадки, на территориях которых существуют потенциально опасные процессы, явления или факторы, не относящиеся к факторам, исключающим возможность размещения ЯУПЗ.

Размещение ЯУПЗ на неблагоприятных площадках допускается при условии разработки и выполнения технических и организационных мероприятий по каждому выявленному природному и техногенному процессу, явлению или фактору, направленных на исключение или снижение их воздействия на безопасность ЯУПЗ, с подтверждением эффективности указанных мероприятий результатами расчетов и оценки безопасности.

Обследование площадок-кандидатов включает:

инженерно-геологические и сейсмотектонические исследования;

гидрологические и гидрогеологические исследования;

метеорологические исследования и оценку атмосферной дисперсии;

анализ внешних природных и техногенных воздействий;

анализ демографических характеристик и землепользования;

анализ геодезических исследований.

Оценка площадок-кандидатов проводится для определения характеристик природных и техногенных воздействий, а также иных факторов, учитываемых при оценке пригодности площадки-кандидата для размещения ЯУПЗ в соответствии с законодательством республики в области использования атомной энергии и обращения с радиоактивными отходами.

Проектные документы ЯУПЗ в обязательном порядке проходят государственные экологическую и санитарно-эпидемиологическую экспертизы.

Проектная документация по выбору площадок размещения и строительству ЯУПЗ 1 и 2 категорий радиационной опасности подлежит экспертизе ядерной, радиационной и ядерной физической безопасности.

Оценка пригодности каждой площадки-кандидата проводится с учетом вероятности воздействия внешних опасных факторов природного и техногенного происхождения на несколько объектов на одной площадке, а также на объекты на соседних площадках.

По результатам оценки каждой площадки-кандидата оформляется отчет об оценке пригодности площадки-кандидата для размещения ЯУПЗ, который содержит:

описание природных условий (в том числе геология, климат, гидрология), транспортной инфраструктуры и историко-культурного наследия;

характеристику воздействий природного и техногенного происхождения (в том числе сейсмичность, наводнения, источники техногенного риска);

демографические характеристики района размещения, включая распределение населения и зоны планирования защитных мероприятий;

результаты расчетных и моделирующих исследований (в том числе сейсмические расчеты, гидрологическое моделирование, атмосферная дисперсия);

вывод о пригодности площадки-кандидата для размещения ЯУПЗ.

Для обеспечения сопоставимости площадок-кандидатов сравнительный анализ проводится на основе исходных данных и результатов обследования и оценки площадок-кандидатов, сопоставимых по объему и качеству и достаточных для проведения сравнительного анализа.

Ранжирование площадок-кандидатов проводится на основании результатов сравнительного анализа с учетом совокупности их характеристик, связанных и не связанных с безопасностью.

По результатам ранжирования площадки-кандидаты распределяются в порядке предпочтительности.

Отбор площадки осуществляется по результатам ранжирования площадок-кандидатов с обоснованием принятого решения.

Проектная документация по выбору площадки размещения ЯУПЗ включает результаты обследования и оценки площадок-кандидатов, сравнительного анализа и ранжирования площадок-кандидатов, а также обоснование выбора площадки.

Для обоснования выбора места размещения пункта захоронения подлежат обязательному рассмотрению альтернативные варианты мест размещения пункта захоронения с проведением сравнительного анализа его безопасности.

Результаты выбора места размещения пункта захоронения оформляются организацией, осуществляющей выбор площадки, в виде отчета об обосновании безопасности размещения объекта и подлежат согласованию с уполномоченным органом.

Приказ вводится в действие с 31 октября 2026 года.