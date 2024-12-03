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Законодательство РК

Казахстан одобрил Соглашение о единой системе таможенного транзита ЕАЭС и третьей стороны

Фуры, фура, грузовые машины, грузовая машина, грузовик, грузовики, перевозка груза, груз, грузовая машинам грузовые машины, грузоперевозки, грузовые перевозки, трасса, дорога, фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2024 10:09 Фото: unsplash
Президент подписал указ от 29 ноября 2024 года "О подписании Соглашения о единой системе таможенного транзита Евразийского экономического союза и третьей стороны", сообщает Zakon.kz.

В тексте сказано:

Одобрить прилагаемый проект Соглашения о единой системе таможенного транзита Евразийского экономического союза и третьей стороны (третьих сторон).

Также в документе указывается, что Соглашение будет подписано от имени Республики Казахстан.

Указ введен в действие с 29 ноября 2024 года.

Проект Соглашения разработан в соответствии с Планом Стратегического направления развития Евразийской экономической интеграции до 2025 года, принятым совместно Евразийской экономической комиссией и правительствами государств – членов ЕАЭС.

В статье 2 Соглашения предусмотрено, что Единая система таможенного транзита Союза и третьей стороны (третьих сторон) представляет собой систему, основанную на следующем:

  • применении единой транзитной декларации в виде электронного документа;
  • использовании единого обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин;
  • применении отдельных специальных упрощений, предоставляемых уполномоченным экономическим операторам государств-членов и третьей стороны (третьих сторон);
  • применении навигационных пломб для отслеживания перевозок товаров на всем пути следования перевозимых (транспортируемых) товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита по таможенной территории Союза и таможенной территории третьей стороны (третьих сторон);
  • взаимном признании решений, принятых таможенными органами, и результатов проведения таможенного контроля с учетом положений международного договора Союза с третьей стороной (третьими сторонами) о единой системе таможенного транзита Союза и третьей стороны (третьих сторон), их использовании исключительно для выполнения возложенных на таможенные органы задач и функций.

Планируется, что применение единой системы таможенного транзита с использованием электронной транзитной декларации и прилагаемых документов сократит время подачи и выпуска транзитной декларации, ускорит прохождение таможенного контроля в пунктах пропуска, сократит время нахождения товара в пути, а механизм отслеживания с использованием навигационных пломб обеспечит доставку товара до места назначения и минимизирует риски его недоставки.

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Элина Черногрицкая
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