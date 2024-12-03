Казахстан одобрил Соглашение о единой системе таможенного транзита ЕАЭС и третьей стороны

Президент подписал указ от 29 ноября 2024 года "О подписании Соглашения о единой системе таможенного транзита Евразийского экономического союза и третьей стороны", сообщает Zakon.kz.

В тексте сказано:

Одобрить прилагаемый проект Соглашения о единой системе таможенного транзита Евразийского экономического союза и третьей стороны (третьих сторон).

Также в документе указывается, что Соглашение будет подписано от имени Республики Казахстан.

Указ введен в действие с 29 ноября 2024 года.

Проект Соглашения разработан в соответствии с Планом Стратегического направления развития Евразийской экономической интеграции до 2025 года, принятым совместно Евразийской экономической комиссией и правительствами государств – членов ЕАЭС.

В статье 2 Соглашения предусмотрено, что Единая система таможенного транзита Союза и третьей стороны (третьих сторон) представляет собой систему, основанную на следующем:

применении единой транзитной декларации в виде электронного документа;

использовании единого обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин;

применении отдельных специальных упрощений, предоставляемых уполномоченным экономическим операторам государств-членов и третьей стороны (третьих сторон);

применении навигационных пломб для отслеживания перевозок товаров на всем пути следования перевозимых (транспортируемых) товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита по таможенной территории Союза и таможенной территории третьей стороны (третьих сторон);

взаимном признании решений, принятых таможенными органами, и результатов проведения таможенного контроля с учетом положений международного договора Союза с третьей стороной (третьими сторонами) о единой системе таможенного транзита Союза и третьей стороны (третьих сторон), их использовании исключительно для выполнения возложенных на таможенные органы задач и функций.