Экономика и бизнес

Единую систему транзита хотят ввести на пространстве ЕАЭС

Фото: freepik
Депутаты Сената на пленарном заседании 28 мая 2026 года ратифицировали Соглашение о единой системе таможенного транзита Евразийского экономического союза и третьей стороны (третьих сторон). Документ направлен на подпись главе государства, передает корреспондент Zakon.kz.

Депутат Бекбол Орынбасаров сообщил, что документ направлен на масштабную модернизацию транспортно-логистической экосистемы Казахстана и стран – участниц ЕАЭС.

"Ратификация данного соглашения формирует качественно новые, транспарентные и стабильные правила игры для всех участников рынка, что позволит нам максимально эффективно реализовать транзитный потенциал страны и укрепить ее позиции как ключевого сухопутного моста на евразийском пространстве. Суть предлагаемых изменений заключается в глубокой цифровизации и стандартизации таможенных процедур, которые ранее выступали серьезным административным барьером на границах", – пояснил он.

По его словам, внедрение единой транзитной декларации исключительно в виде электронного документа, переход на электронное декларирование и установление сквозного, единого порядка совершения таможенных операций устраняют избыточный бюрократический аппарат.

"В данном соглашении заложен механизм последующего расширения. Под "третьими сторонами" документ подразумевает государства, не входящие в ЕАЭС, а также крупные международные организации и интеграционные объединения. Формирование единой транзитной системы с ними не будет декларативным. Согласно статье 3 соглашения, ключевым условием для включения любой третьей стороны является готовность принять жесткие стандарты права Союза. Это касается сквозного признания форм транзитных деклараций, условий грузовых операций, а также взаимного признания решений наших таможенных органов. Мы не просто подстраиваемся под внешние рынки, мы предлагаем третьим странам единый, проверенный и безопасный технологический стандарт", – добавил сенатор.

Указал он и на норму об обязательном применении навигационных пломб. Этот механизм, по словам депутата, позволит осуществлять непрерывное отслеживание перевозок в режиме реального времени по всей территории Союза и третьих стран, гарантируя абсолютную безопасность, прозрачность и минимизируя риски хищения или подмены грузов в пути.

"Благодаря взаимному признанию решений таможенных органов и автоматизации процессов нам удастся сократить количество физических досмотров на внутренних границах, в результате чего время обработки грузов сократится с нескольких часов до рекордных 30 минут", – подчеркнул депутат.

Еще одна хорошая новость касается нормы о введении механизма единого обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин и налогов, который будет действовать на всем пути следования. Эта норма полностью исключает необходимость повторного внесения платежей в каждой транзитной стране, снижая финансовую нагрузку на предпринимателей.

"Оптимизация маршрутов и ликвидация простоев на границах позволят снизить общие логистические затраты бизнеса на 15-30%. Вкупе с предоставлением специальных упрощений для уполномоченных экономических операторов эти меры значительно повысят скорость и экономию времени при транспортировке грузов", – сообщил Бекбол Орынбасаров.

Отмечается, что мультипликативный эффект от внедрения единой системы транзита выйдет далеко за рамки сугубо транспортной отрасли.

"Активизация грузоперевозок станет мощным катализатором для развития отечественного малого и среднего бизнеса вдоль ключевых магистралей, стимулируя открытие новых пунктов питания, станций технического обслуживания, заправочных комплексов и гостиниц. Для наших граждан это означает создание тысяч дополнительных рабочих мест, повышение уровня благосостояния и развитие региональных коммуникаций. Для государства в целом – это расширение налогооблагаемой базы, стабильное пополнение бюджета и привлечение крупных иностранных инвестиций в экономику", – резюмировал парламентарий.

22 апреля 2026 года депутат Мажилиса Каракат Абден сообщила, что Соглашение о единой системе таможенного транзита Евразийского экономического союза и третьей стороны (третьих сторон) было подписано главами государств 26 декабря 2024 года в Санкт-Петербурге. Тогда она отметила, что практическая реализация норм Соглашения позволит упростить и оптимизировать процедуры перевозок за счет сокращения действий контролирующих служб, а также снижения издержек бизнеса.

Оксана Даирова
Оксана Даирова
