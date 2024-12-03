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Пилотный проект "такс фри" для иностранцев продлят до конца 2025 года

Пилотный проект &quot;такс фри&quot; для иностранцев продлят до конца 2025 года, фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2024 15:52 Фото: pix4free
Министерство финансов разработало проект поправок в Правила реализации пилотного проекта по компенсации суммы НДС гражданам иностранных государств при вывозе товаров за пределы ЕАЭС (пилотный проект "такс фри"), сообщает Zakon.kz.

В целях развития въездного туризма и увеличения товарооборота субъектов бизнеса с привлечением иностранных туристов в Казахстане с 15 августа 2019 года по 31 декабря 2024 года реализуется Пилотный проект "Такс фри".

Данным проектом предусматривается компенсация суммы НДС туристам (гражданам иностранных государств) при вывозе товаров за пределы таможенной территории ЕАЭС с суммой не менее 20 МРП (73 840 тенге в 2024 году).

Минфин предлагает продлить срок реализации пилотного проекта до 31 декабря 2025 года.

Продление срока реализации пилотного проекта связано с полной апробацией развития въездного туризма и увеличением товарооборота субъектов бизнеса с привлечением иностранных туристов.

Разработчики считают, что принятие документа не затрагивает интересы субъектов частного предпринимательства и не повлечет отрицательных социально-экономических и/или правовых последствий.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 18 декабря 2024 года.

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