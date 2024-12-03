Почта выполняет функции банка и ЦОНа, а будет также – курьера и таможенного брокера

4 декабря Мажилис на пленарном заседании рассмотрит в первом чтении поправки в Закон РК "О почте". Как планируют модернизировать этот традиционный сервис, чтобы он отвечал современной электронной реальности, в эксклюзивном интервью Zakon.kz рассказала депутат Мажилиса Екатерина Смышляева.

Как телевидение не вытеснило в свое время театр, а позже само ТВ не заменил интернет, так и цифровизация и появление многочисленных электронных сервисов не отменило почту. Речь не об олд мани моде писать письма пером и наклеивать винтажные марки, но о инфраструктурном и логистическом потенциале системы "Казпочты", которые нельзя не использовать.

Законопроект о внесении изменений и дополнений в Закон РК "О почте" инициирован депутатами Мажилиса. 4 декабря 2024 года Мажилис на пленарном заседании рассмотрит законопроект в первом чтении. О предлагаемых законодательных новшествах в эксклюзивном интервью Zakon.kz рассказала депутат Мажилиса, секретарь Комитета по экономической реформе и региональному развитию, руководитель рабочей группы Екатерина Смышляева.



Кто сегодня клиент "Казпочты"

Почему возникла необходимость вносить изменения в Закон о почте именно сейчас?

С момента принятия действующего закона в 2016 году произошел значительный прогресс в области цифровизации. Появились новые формы коммуникации и сервисы, которые требуют соответствующего правового регулирования. Изменились потребности людей. Современные пользователи все чаще предпочитают электронные сервисы традиционным почтовым услугам. Это требует адаптации законодательства для обеспечения качества и доступности новых видов почтовых услуг.

Внесение изменений также связано с необходимостью сохранить и перезагрузить существующую почтовую инфраструктуру. Тем более, что у нее очевидно есть перспективы развития. И это прежде всего связано с ростом электронной коммерции.

Современная законодательная база важна для развития любой отрасли. Почта – не исключение. С сокращением бумажных отношений некоторые разделы закона устаревают. Уходят ранее необходимые инструменты. Их приходится исключать, но создавать правовые модели для новых.

Бумажные взаимоотношения в обществе действительно уходят в прошлое. Кто сегодня клиент "Казпочты"?

При том, что объемы бумажной корреспонденции объективно снижаются, за девять месяцев этого года речь все еще идет о 25 млн доставленной печатной корреспонденции.

Поэтому можно сказать, что бумажные письма еще поживут. Они востребованы, пока есть населенные пункты без интернета и есть пользователи, кому бумажная корреспонденция ближе электронной. Эти предпочтения нужно уважать и соблюдать.

Однако в условиях цифровой трансформации и снижения популярности бумажных коммуникаций клиентская база "Казпочты" все-таки сильно изменилась. Кто сегодня клиент почты?

Во-первых, клиенты "Казпочты" – это прежде всего жители сельских регионов. В отдаленных населенных пунктах отделения "Казпочты" выполняют функции не только почтовых отделений, но и банков, а также центров обслуживания населения (ЦОН). Для сельских жителей "Казпочта" остается ключевым поставщиком почтовых, финансовых и агентских услуг, обеспечивая доступ к необходимым сервисам.

Во-вторых, клиент "Казпочты" сегодня – это активный пользователь цифровых почтовых сервисов. Компания внедряет инновационные IT-продукты, такие как приложение QazPost, доступное в смартфонах. Это приложение объединяет множество сервисов – от доставки посылок до финансовых услуг, предоставляя клиентам удобный доступ к ним.

В-третьих, это пользователи электронной коммерции.

В 2023 году объем розничной электронной торговли в нашей стране достиг 2,4 трлн тенге, что на 79% больше по сравнению с предыдущим годом. Потребители все чаще приобретают онлайн не только электронику и одежду, но и продукты питания, косметику, товары для дома и другие категории.

У "Казпочты" профессиональная курьерская служба, возможности развитой инфраструктуры, широкий логистический функционал. Поэтому сегодня оператор активно встраивается в среду маркетплейсов.

В-четвертых, есть один малоизвестный пока, но очень важный момент, тоже связанный с электронной торговлей. Клиенты "Казпочты" – это предприниматели и ремесленники. Оператор развивает собственный социальный маркетплейс, ориентированный на поддержку отечественных производителей, в том числе крафтовых производств. Акцент на отдаленные регионы. Это позволяет местным производителям выходить на более широкие рынки сбыта и способствует развитию малого и среднего бизнеса.

А еще очень важно, что наши "раскрученные" игроки электронной коммерции не идут в село. Попробуйте указать адрес доставки – доступен только город. А вот "Казпочта" такую доставку обеспечивает, да еще и по специальному тарифу для сельчан. Онлайн-расчеты на социальном маркетплейсе идут без процентов.

Поэтому клиентская база национального оператора не сокращается, а пополняется за счет новых функций и желания быть полезными и востребованными. Наша задача, как законодателей, создавать правовые условия для его развития.

Не просто почтамт, а цифровой агент

Вы сказали, что принимаемые изменения сделают получение почтовых отправлений удобнее для клиентов? В чем заключаются перемены?

Сегодня выдача почтовых отправлений в "Казпочте"полагается только лично адресату. Если посылку захочет получить близкий родственник, ему потребуется доверенность. Это крайне неудобная процедура для почтовых отделений. И тем более – для почтовых курьеров, которые доставляют посылки на дом, в том числе и товары из маркетплейсов. Ведь им нужно отдать их только в руки заказчика.

При таких ограничениях национальный оператор не может конкурировать с другими курьерскими службами, хотя вполне мог бы активнее развивать этот вид услуг.

С принятием закона эта процедура упрощается. Товары смогут получать третьи лица, но только если они назовут курьеру в момент получения код смс, направленный на телефон заказчика. Можно будет также получить посылку по кьюар-коду.

Буквально на днях были в филиале "Казпочты", работники и клиенты очень ждут таких изменений.

Проектом закона также исключается понятие почтовый ящик, при этом вводятся так называемые постоматы. Это ячейки, из которых бесконтактным методом можно забрать товар или посылку. Многие маркетплейсы используют эти конструкции. Постоматы часто размещаются на общественных или коммерческих территориях, что требует регулирования их установки, аренды и эксплуатации, чтобы избежать монополизации и создания неудобств для других.

Например, на объектах кондоминиума. Ведь постоматы – это инфраструктура общего пользования. И их должно быть больше.

Вы уже говорили, что в сельских населенных пунктах филиал почты – это не только "почтамт", чаще всего это и банк, и ЦОН. Предусмотрены ли в проекте закона нормы, поддерживающие филиальную сеть оператора?

Действительно, почта на селе очень многофункциональна. Второй год реализуется проект "цифровой агент" по открытию в филиалах "Казпочты" мини-Цонов. Сейчас таких открыто около 200.

Только за 11 месяцев 2024 года мини-ЦОНами оказано более 18 тыс. государственных услуг. Также продолжается работа по популяризации цифровых госсервисов – eGovmobile, видеоЦОН, Цифровой нотариат, е-Otinish. Осуществлена смс-рассылка от 1414 жителям сел, где реализуется проект. Пакет услуг расширяется, в ряде отделений уже доступны изготовление технического паспорта на недвижимое имущество, определение адреса, изготовление актов на земельные участки и др. На базе существующих почтовых маршрутов передаются и реализуются услуги в бумажном формате.

Наличие ЦОНа в шаговой доступности значительно экономит время и деньги жителей.

Всего "Казпочта" имеет 1800 сельских отделений почтовой связи по всей территории Казахстана.

Кроме традиционных почтовых услуг в филиалах происходит прием коммунальных платежей, выплата и доставка пенсий, пособий, оплата мобильных услуг, открытие счетов, снятие наличных, погашение кредитов БВУ. Есть филиалы, которые выполняют и другие функции, например, реализацию ЖД-билетов.

Именно поэтому сохранить инфраструктуру национального оператора сегодня критически важно.

Депутатами, во-первых, предложены нормы, которые вносят ясность во взаимоотношения оператора почты, регулятора и акимата. В том числе в вопросах нормативов и порядка закрытия филиалов, создания условия для работы оператора.

Кроме того, на системной основе депутатами вносятся изменения, связанные с дополнительной нагрузкой почтовой инфраструктуры. Таким шагом были ЦОНы, сегодня обсуждается вопрос использования логистического потенциала почты для доставки лекарств до медицинских организаций, а льготных препаратов "до двери" больного. Это очень востребовано гражданами. Кроме того, подобный подход позволит в будущем решить вопрос с коррупционными рисками при распределении льготных препаратов.

Пилотный проект

Кроме национального оператора "Казпочты" на рынке есть и альтернативные предложения. Обсуждаются ли в рабочей группе какие-то меры, которые коснутся их работы?

В настоящее время почтовая деятельность осуществляется на основании уведомления, направляемого в адрес Министерства цифрового развития.

В 2012 году было отменено лицензирование в области почты в целях снятия административных барьеров для беспрепятственного вхождения на рынок субъектов малого и среднего предпринимательства. На тот момент было выдано порядка 60 лицензий. После отмены лицензирования в области почты число субъектов предпринимательства, осуществляющих почтовую деятельность, резко возросло до 500.

В 2019 году были усилены требования к операторам и их количество также резко снизилось. Сегодня уведомление получено от 30 операторов. Однако часть рынка, что называется, "ушла в тень". И маскирует деятельность оператора почты под другими видами работ.

Практически без требований к качеству услуг работают всевозможные курьерские службы по доставке товаров с маркетплейсов. Для развития рынка и конкуренции это хорошо. И отрасль живет в режиме саморегулирования. Однако требования все-таки должны быть равными.

Если мы предъявляем их к национальному оператору почты в части безопасности, качества и т. д., то аналогично контроль должен осуществляться и за другими субъектами рынка. Пока этот вопрос не решен. В рабочей группе мы его активно обсуждаем. Есть предложения по возврату лицензии или разрешения.

Также обсуждается вопрос создания равных условий для конкуренции наоборот за счет снижения требований. Однако все они подлежат обсуждению и доработке до второго чтения. Каким будет решение, пока говорить рано, но проблема есть. При этом во главе угла всегда остается качество услуг для потребителя.

Вы говорили о роли оператора почты в развитии международной электронной торговли. Какие изменения в законе увеличат его возможности?

Самое главное предложение – это продление сроков пилотного проекта по оказанию "Казпочтой" услуг таможенного брокера. Предприятие участвует в проекте с августа 2023 года в качестве оператора электронной торговли. Это эксперимент в области внешней электронной торговли, который, с одной стороны, обеспечивает комфорт для покупателей. Ведь им не нужно отдельно оформлять таможенные документы и даже перечислять налоги, это за них делает почта. Раньше при покупке товаров дороже 100 тыс. тенге на международной площадке покупателям приходилось их оформлять в таможенных органах. Покупка превращалась в настоящий квест.

С другой стороны, такой подход обеспечивает полную прозрачность международной торговли на мировых электронных торговых площадках. При этом крупные мировые маркетплейсы также вынуждены платить налоги в бюджет нашей страны.

За год работы "Казпочтой" задекларировано почти 1,5 млн почтовых отправлений. Поэтому опыт можно считать успешным, а с учетом развития складской инфраструктуры оператора – перспективным.