Работников ЦОНов приравняют к лицам, выполняющим государственные функции

Депутаты Мажилиса одобрили в первом чтении законопроект, приравнивающий работников ЦОНов к уполномоченным на выполнение государственных функций, сообщает Zakon.kz.

Законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам Государственной корпорации" инициирован депутатами Мажилиса. Докладчиком выступил депутат Данабек Исабеков.

Среди поправок – отнесение работников Государственной корпорации, непосредственно оказывающих государственные услуги и имеющих доступ к персональным данным ограниченного доступа, к лицам, приравненным к уполномоченным на выполнение государственных функций.

"Вносятся изменения в Уголовный кодекс и закон "О противодействии коррупции". Данные поправки направлены на профилактику злоупотреблений и правонарушений со стороны работников Государственной корпорации, защиту прав граждан. В случае совершения правонарушений, предусмотренных действующим законодательством, данные сотрудники Госкорпорации будут нести ответственность как приравненные к уполномоченным на выполнение государственных функций". Данабек Исабеков

Депутат Екатерина Смышляева пояснила, что приравнивание к лицам, выполняющим госфункции подразумевает наступление ответственности такой же, какую несут госслужащие за сохранность персональных данных и другой государственной информации, когда они находятся на рабочем месте и контактируют с этими базами.





"Сегодня у работников ЦОНа статуса нет, они не гражданские и не госслужащие, они несут ответственность как работники обычного предприятия. Теперь мы приравниваем их функции по значимости к госфункциям. Приравнивание влечет за собой внесение ряд кодексов, где соответственно будет наступать их ответственность за ту или иную утечку или неправильное обращение с данными". Екатерина Смышляева

Также предусмотрена оптимизация понятия Государственная корпорация "Правительство для граждан" путем исключения из него указаний на направления деятельности.

"Это даст возможность для бесперебойной работы по увеличению видов услуг, оказываемых через единого провайдера. Наделение Государственной корпорации компетенцией по организации приема обращений в рамках информационной системы. Данная норма законодательно закрепит использование проверенной в пилотном режиме системы ("Е-отiнiш"), обеспечивающей доступную для граждан возможность обращаться в административные органы, получать ответы, а также контролировать качество рассмотрения обращений". Данабек Исабеков

Помимо этого законопроект меняет статус Государственной корпорации "Правительство для граждан". Корпорация лишается статуса единственного оператора государственных услуг в части работы фронт-офисов и реализации дополнительных сервисов.

12 сентября сообщалось, что в Акмолинской области изобличена группа лиц, в том числе работники СпецЦОНа. Как заявили в пресс-службе АФМ, злоумышленники на протяжении двух лет осуществляли преступную деятельность по незаконной регистрации грузовых автотранспортных средств.