Разработаны новые правила поступления в Академию правосудия

Высший Судебный Совет РК подготовил проект Правил приема на обучение в Академию правосудия при Высшем Судебном Совете РК, сообщает Zakon.kz.

В пояснительной записке говорится, что целью принятия проекта является правовое регулирование процедур приема в магистратуру Академии правосудия при Высшем Судебном Совете РК в условиях изменения ее подведомственности и с учетом новых задач, поставленных уполномоченным органом.

Напомним, в июле 2024 года Академию правосудия передали от Верховного суда в ведение Высшего Судебного Совета в рамках реформирования судебной системы.

Проектом правил предусмотрено, что формирование контингента обучающихся в Академии правосудия осуществляется в рамках государственного образовательного заказа, а также посредством оплаты обучения за счет собственных средств обучающегося или иных источников.

Государственные служащие, поступающие в рамках государственного образовательного заказа, должны занимать штатные должности на постоянной основе.

Для обучения в магистратуре в рамках государственного образовательного заказа может быть установлена квота по регионам с учетом имеющихся вакантных должностей судей районных судов на соответствующий год.

На обучение в Академию принимаются граждане РК, освоившие профессиональные учебные программы высшего образования.

Для приема документов, организации проведения вступительных экзаменов и зачисления в Академию создается приемная комиссия. Состав приемной комиссии утверждает ректор Академии по согласованию с Председателем.

Прием документов осуществляется ежегодно с 1 июня по 29 июля в рабочие дни.

Вступительные экзамены проводятся с 5 по 22 августа, зачисление осуществляется до 25 августа (включительно).

Прием в магистратуру осуществляется по направлению подготовки кадров "7М042 – Право" со сроком обучения один год.

К лицам, поступающим в магистратуру, предъявляются следующие требования:

достижение на момент окончания приема документов возраста двадцати девяти лет;

наличие высшего юридического образования;

наличие на момент окончания приема документов стажа работы по юридической профессии не менее пяти лет.

Для лиц, поступающих по региональной квоте наличие на момент окончания приема документов стажа работы по юридической профессии не менее четырех лет в данном регионе.

Для получения госуслуги можно обратиться через веб-портал "электронного правительства" либо нарочно.

В случае обращения нарочно нужно подать заявление и следующие документы:

документ, удостоверяющий личность либо электронный документ из сервиса цифровых документов (для идентификации личности);

документ о высшем образовании либо электронный документ из сервиса цифровых документов (вместе с приложением к документу);

направление с места работы, подписанное руководителем – для лиц, являющихся государственными служащими;

справку с места работы с указанием стажа работы по юридической профессии – для лиц, являющихся государственными служащими;

документ, подтверждающий трудовую деятельность по юридической профессии в соответствии с трудовым законодательством РК – для лиц, поступающих по региональной квоте и лиц, не являющихся государственными служащими;

медицинскую справку формы 075/У.

Документы об образовании, выданные зарубежными организациями образования, должны быть признаны в порядке, установленном законодательством РК. Документы на иностранном языке представляются вместе с нотариально заверенным переводом на государственный или русский язык.

В случае обращения через портал потребуется аналогичный перечень документов, заверенный ЭЦП.

Как проводятся вступительные экзамены

На период проведения вступительных экзаменов создается экзаменационная комиссия.

Лица, поступающие в магистратуру, сдают вступительный экзамен по специальности.

Вступительный экзамен по специальности включает три этапа:

комплексное тестирование, которое проводится на базе Национального центра тестирования Министерства науки и высшего образования РК;

решение кейса (ситуационной задачи).

Экзаменационный билет содержит ситуационные задачи по гражданскому и гражданскому процессуальному праву, уголовному и уголовно-процессуальному праву, административному процедурно-процессуальному праву, а также административно-деликтному праву и процессу;

написание эссе.

Решение кейса (ситуационной задачи) и написание эссе осуществляются в Академии компьютерным способом.

Лица, получившие на этапе решения кейса не менее 60 баллов, допускаются к написанию эссе.

Лица, получившие на этапе написания эссе не менее 60 баллов, допускаются к участию в конкурсе.

При подсчете баллов для конкурса суммируются баллы по результатам всех трех этапов вступительного экзамена.

Для лиц, поступающих в рамках государственного заказа и за счет собственных средств обучающегося и иных источников, конкурс проводится раздельно.

Пересдача вступительных экзаменов не допускается.

Порядок зачисления в магистратуру

Для лиц, поступающих в рамках государственного образовательного заказа, зачисление в число магистрантов осуществляется на конкурсной основе по сумме баллов трех этапов вступительного экзамена по специальности раздельно: по региональной квоте и в общем порядке.

При наличии вакантных мест, образовавшихся по итогам конкурса по региональной квоте, данные места перераспределяются на конкурсной основе в общем порядке.

Для лиц, поступающих за счет собственных средств или иных источников, зачисление в число магистрантов осуществляется на конкурсной основе по сумме баллов трех этапов вступительного экзамена по специальности.

При зачислении в магистратуру в рамках государственного образовательного заказа лица, являющегося государственным служащим, заключается трехсторонний договор между зачисляемым лицом, Академией и организацией, направившей лицо на обучение.

При зачислении в магистратуру в рамках государственного образовательного заказа лица, не являющегося государственным служащим, а также лица, поступающего за счет собственных средств или иных источников, заключается двухсторонний договор между зачисляемым лицом и Академией.

Лица, не зачисленные на конкурсной основе в рамках государственного образовательного заказа, в случае подачи дополнительного заявления могут быть зачислены на обучение за счет собственных средств и (или) иных источников.

На основании протокольного решения приемной комиссии ректор Академии издает приказ о зачислении в магистратуру.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 20 декабря 2024 года.