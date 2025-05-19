В Казахстане планируют изменить права и обязанности оценщиков

Министерство финансов подготовило проект поправок в закон "Об оценочной деятельности в Республике Казахстан", сообщает Zakon.kz.

Законопроект подготовлен в связи с решением Высшего Евразийского экономического совета от 11 декабря 2020 года, которое предусматривает, что единый рынок услуг (ЕРУ) по оценке имущества будет действовать с 1 января 2025 года для государств – членов Евразийского экономического союза.

Условием для открытия единого рынка услуг по оценке имущества в рамках ЕАЭС является внесение в законодательство государств – членов ЕАЭС изменений в соответствии с Общими подходами к условиям осуществления оценочной деятельности в рамках функционирования ЕРУ.

"Общие подходы предусматривают информирование оценщиков одной стороны своего органа о начале деятельности в любой другой стороне, ведение органами каждой стороны реестра оценщиков, намеренных проводить оценку в любой другой стороне, осуществление контрольных функций, рассмотрение компетентным органом обращений (жалоб) и т.д.", – пояснили в Минфине.

Также Общими подходами предусматривается право услугодателя любого государства-члена на поставку услуг по оценке имущества (допуск на рынок) с учетом сопоставительного перечня объектов оценки имущества с указанием разрешений, предоставляющих право на проведение оценки имущества в отношении соответствующих объектов.

В Министерстве финансов считают, что создание единого рынка услуг по оценке имущества откроет новые перспективы для казахстанских специалистов, обеспечит более широкий доступ к оценочным услугам для граждан и бизнеса, а также позволит интегрироваться в рынок государств ЕАЭС (Армения, Беларусь, Кыргызстан, Россия).

Законопроект включает важные изменения в регулировании оценочной деятельности, направленные на повышение прозрачности и контроля рынка.

Так, для защиты прав потребителей заказчик будет иметь право обратиться в выбранную оценщиком-нерезидентом палату оценщиков в случае нарушения им законодательства РК в сфере оценочной деятельности либо при наличии замечаний к отчету об оценке. В случае причинения убытков или имущественного вреда заказчику оценщик-нерезидент обязан возместить потери в соответствии с гражданским законодательством республики.

Кроме того, для оценщиков вводится требование о наличии высшего образования по специальности "оценка" или высшего технического или экономического образования. Это гарантирует, что в профессию будут приходить специалисты с необходимыми знаниями, что повысит профессионализм и качество оказываемых услуг.

Также пересмотрена имущественная ответственность с исключением палат оценщиков, поскольку они не осуществляют оценочную деятельность. Соответственно, возмещение причиненного ущерба возлагается непосредственно на самого оценщика.

Еще одна новелла поправок сокращает срок приостановления действия свидетельства "оценщик" с 3 лет до одного года. Это изменение позволит быстрее возвращать квалифицированных оценщиков к работе после устранения нарушений, сохраняя при этом механизм дисциплинарного воздействия.

В министерстве отмечают, что внедрение норм законопроекта будет способствовать повышению качества оценочных услуг, укреплению профессиональной дисциплины и созданию более гибкой системы регулирования рынка оценки.

В Минфине пояснили, что оценка имущества играет ключевую роль во многих сферах экономической жизни. От качества и объективности работы профессиональных оценщиков напрямую зависят такие важные параметры, как стоимость недвижимости, условия кредитования и размер страховых выплат. Результаты экспертной оценки востребованы в строительстве, судебной практике, сфере государственных закупок, приватизации, корпоративных финансах.

В настоящее время в Казахстане действуют 4 палаты оценщиков, в каждой из которых более трехсот членов, всего количество оценщиков – 1702.

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