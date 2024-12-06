Казахстанцам станет проще получить кредит на отечественные авто

Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка подготовило поправки в некоторые нормативные правовые акты РК по вопросам регулирования банковской и микрофинансовой деятельности, сообщает Zakon.kz.

Поправки разработаны для поддержки отечественного автопрома, а также для оптимизации подходов к порядку расчета коэффициента долговой нагрузки (КДН) заемщиков.

Так, с 1 апреля и до конца текущего года в Казахстане действует норма, в соответствии с которой расчет коэффициента долговой нагрузки не производится при предоставлении займа для целей приобретения нового автотранспортного средства, обеспеченного залогом данного автотранспортного средства.

Разработчики планируют продлить и расширить действие данной нормы. В частности, поправками предусматривается, что требование по соблюдению максимального уровня коэффициента долговой нагрузки заемщика не распространяется при предоставлении займа в период с 1 января 2025 года по 31 декабря 2026 года включительно для целей:

приобретения нового автотранспортного средства, не бывшего в эксплуатации и впервые регистрируемого в РК и обеспеченного залогом данного автотранспортного средства;

приобретения автотранспортного средства, обеспеченного залогом данного автотранспортного средства, с первоначальным взносом свыше 50% от стоимости данного автотранспортного средства;

для целей приобретения автотранспортного средства, бывшего в эксплуатации до 3 лет обеспеченного залогом данного автотранспортного средства, с первоначальным взносом свыше 30% от стоимости данного автотранспортного средства;

выдаваемого в рамках системы жилищных строительных сбережений.

Однако, требование по соблюдению максимального уровня коэффициента долговой нагрузки заемщика не распространяется на договор банковского займа, заключаемый в целях реализации Программы рефинансирования ипотечных жилищных займов (ипотечных займов), утвержденной Нацбанком РК.

В обосновании к проекту говорится, что займы, обеспеченные залогом автотранспортного средства, менее подвержены риску вероятности дефолта и невозможности возврата автокредита/микрокредита, поскольку, просроченная задолженность погашается путем реализации залогового автотранспортного средства. Кроме этого, автотранспортное средство попадает под страховое покрытие КАСКО.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что учитывая социальную направленность займов, выдаваемых в рамках системы жилстройсбережений, предлагается ввести мониторинговый период до конца 2026 года, в течение которого требования по соблюдению КДН на такие займы не будет распространяться.

Поправками планируется изменить подход к определению доходов заемщика. В частности, для исключения завышения суммы фактически получаемого дохода в него не будут включать уплаченные суммы обязательных пенсионных взносов и индивидуального подоходного налога.

Кроме того, в соответствии со статьей 248 Социального кодекса РК лица, имеющие инвалидность первой и второй групп, если инвалидность установлена бессрочно, освобождены от уплаты обязательных пенсионных взносов в ЕНПФ.

В связи с чем предлагается обязать банки при определении дохода заемщика, имеющего инвалидность первой и второй групп не использовать информацию об обязательных пенсионных взносах.

Данная норма позволит исключить возможность для банков отказывать по причине отсутствия обязательных пенсионных взносов для данных категории граждан.

Кроме того, банки смогут осуществлять контроль за целевым использованием займа, выдаваемого в целях погашения банковского займа или микрокредита.

По мнению разработчиков, принятие проекта не повлечет отрицательных социально-экономических, правовых и (или) иных последствий, а также не окажет негативное влияние на обеспечение национальной безопасности.

Проект постановления размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 20 декабря 2024 года.