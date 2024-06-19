Как будут предоставлять отсрочку по кредитам солдатам-срочникам: разработаны правила

Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка подготовило проект поправок в некоторые нормативные акты по вопросам банковской и микрофинансовой деятельности, сообщает Zakon.kz.

В пояснительной записке говорится, что проект разработан в реализацию закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам минимизации рисков при кредитовании, защиты прав заемщиков, совершенствования регулирования финансового рынка и исполнительного производства". Напомним, на данный момент законопроект принят Мажилисом и направлен в Сенат Парламента.

Проект предусматривает расширение каналов взаимодействия кредитора с заемщиком через объекты информатизации, а также определяет порядок предоставления отсрочки платежей по договорам банковского займа и (или) договорам о предоставлении микрокредита военнослужащим, призванным на срочную воинскую службу.

Так, в Правила рассмотрения изменений в условия договора о предоставлении микрокредита добавят новую главу, регулирующую п

Микрофинансовая организация (МФО) в течение 15 календарных дней со дня получения от кредитного бюро сведений по заемщикам, призванным на срочную воинскую службу (заемщик-военнослужащий), предоставляет по договору о предоставлении микрокредита отсрочку платежей по основному долгу и вознаграждению (отсрочка платежей) на период, включающий срок прохождения срочной воинской службы и 60 календарных дней после его окончания, без начисления вознаграждения по микрокредиту, о чем уведомляет заемщика-военнослужащего в письменной форме, а также через объекты информатизации либо способом, предусмотренным договором о предоставлении микрокредита.

Отсрочка платежей предоставляется способом, определяемым МФО, с увеличением срока микрокредита и сохранением размера платежей, без подписания дополнительных соглашений к договору о предоставлении микрокредита или договору залога. Требование об увеличении срока микрокредита не распространяется при досрочном погашении (возврате) микрокредита.

При отказе от отсрочки платежей заемщик-военнослужащий (третье лицо, действующее в интересах заемщика-военнослужащего по доверенности) в течение 14 календарных дней со дня получения уведомления МФО направляет заявление об отказе в письменной форме, либо через объекты информатизации, либо способом, предусмотренным договором о предоставлении микрокредита. МФО в течение 15 календарных дней со дня получения данного заявления уведомляет заемщика способом, предусмотренным договором о предоставлении микрокредита, а также через объекты информатизации либо способом, предусмотренным договором о предоставлении микрокредита об отмене отсрочки платежей и возобновлении начисления вознаграждения по микрокредиту.

При увольнении заемщика-военнослужащего со срочной воинской службы до истечения срока воинской службы по призыву, МФО по истечении 60 календарных дней со дня исключения его из списков воинской части прекращает предоставление отсрочки платежей и возобновляет начисление вознаграждения по микрокредиту, о чем уведомляет его в письменной форме, а также через объекты информатизации либо способом, предусмотренным договором о предоставлении микрокредита.

По заемщику-военнослужащему, имеющему просроченную задолженность по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению, МФО не применяет (приостанавливает применение) меры, предусмотренные подпунктом 1-1) пункта 1 статьи 7 и (или) пунктом 5 статьи 9-2 закона о микрофинансовой деятельности, на период, включающий срок прохождения срочной воинской службы и 60 календарных дней после его окончания.

При увольнении заемщика-военнослужащего со срочной воинской службы до истечения срока воинской службы по призыву микрофинансовая организация по истечении 60 календарных дней со дня исключения его из списков воинской части возобновляет применение мер, предусмотренных подпунктом 1-1) пункта 1 статьи 7 и (или) пунктом 5 статьи 9-2 закона о микрофинансовой деятельности.

Напомним, в пп.1-1 п. 1 ст. 7 речь идет об уступке права требования по договору о предоставлении микрокредита, а в п. 5 ст. 9-2 закона – о передаче задолженности на досудебные взыскание и урегулирование коллекторскому агентству, обращении с иском в суд о взыскании суммы долга, а также об обращении взыскания на заложенное имущество во внесудебном порядке.

Все указанные выше требования не распространяются на договор о предоставлении микрокредита, по которому имеется вступивший в законную силу судебный акт, исполнительная надпись о взыскании задолженности по договору о предоставлении микрокредита, мировое соглашение или соглашение об урегулировании спора (конфликта) в порядке медиации, заключенное для урегулирования задолженности по договору о предоставлении микрокредита либо для исполнения судебного акта о взыскании задолженности по договору о предоставлении микрокредита.

Также планируется внесение дополнений в Правила рассмотрения изменений в условия договора банковского займа.

В документе также появится новая глава, регулирующая порядок предоставления по договору банковского займа военнослужащим срочной воинской службы отсрочки платежа по основному долгу и вознаграждению. Ее содержание идентично порядку предоставления отсрочки солдатам-срочникам по микрокредитам.

Кроме того, поправками предусмотрено взаимодействие между кредитором и заемщиком через объекты информатизации.

Так, банк или МФО в течение 15 календарных дней после дня получения заявления от заемщика рассматривает изменения в условия договора о предоставлении микрокредита, предложенные заемщиком, и в письменной форме, а также через :

о согласии с предложенными изменениями в условия договора о предоставлении микрокредита;

о встречном предложении по изменению условий договора о предоставлении микрокредита;

по изменению условий договора о предоставлении микрокредита; об отказе в изменении условий договора о предоставлении микрокредита с указанием мотивированного обоснования причин такого отказа.

В период рассмотрения заявления банк или МФО не требует досрочного погашения микрокредита.

Недостижение взаимоприемлемого решения между банком или МФО и заемщиком в течение 30 календарных дней с даты получения решения банка или МФО считается отказом в изменении условий договора о предоставлении микрокредита. Данный срок может быть продлен при наличии согласия обеих сторон.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 1 июля 2024 года.

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