Правовое государство невозможно без активного участия граждан – интервью с министром юстиции

Правовая грамотность населения – важная составляющая его благополучия. Важно, чтобы каждый человек знал свои права, обязанности и умел защитить свои интересы в правовом поле.

О том, какие меры по повышению правовой грамотности казахстанцев принимаются сегодня, в интервью Zakon.kz рассказал министр юстиции Азамат Ескараев.

– Расскажите, пожалуйста, какую работу в этом направлении ведет Министерство юстиции?

– Правовое государство невозможно без активного участия граждан в правовых процессах. Этот вопрос не раз поднимался главой государства, который акцентировал внимание на необходимости повышения правовой грамотности и неукоснительного соблюдении закона и порядка.

Министерство юстиции координирует праворазъяснительную работу в целом. Для достижения поставленной цели мы активно работаем в нескольких направлениях.

Во-первых, обеспечивается всеобщий доступ как к действующему законодательству, так и к проектам актов.

Для этого функционируют информационные системы "Әділет" и Эталонный контрольный банк законодательства. Люди могут посмотреть, изучить любой действующий закон онлайн, бесплатно.

А на платформе "Открытые НПА" можно следить за проектами нормативных правовых актов и активно участвовать в их обсуждении.

Во-вторых, учитывая, что сейчас большинство людей используют социальные сети для получения информации, мы ведем Instagram-страницу zan.onai – "Закон простыми словами", где разъясняем законы и их проекты доступным языком с помощью инфографики, видео и простых инструкций.

Через данную Instagram-страницу можно напрямую пройти на портал "Открытые НПА", о котором я сказал выше, если человек заинтересуется проектом и захочет подробно изучить проект, оставить на него свой комментарий.

В-третьих, мы активно с 2023 года задействовали потенциал радио, телевидения и печатных СМИ, так как эти инструменты, даже на фоне бурного развития социальных сетей, все равно пользуются спросом. Сейчас мы сотрудничаем с более 100 печатными СМИ, с несколькими радиоканалами и телеканалами, что позволяет распространить правовую информацию максимально широко.

В-четвертых, в 2024 году мы запустили проект "Кабинет права" в селах и районах для того, чтобы люди могли получить доступ к правовой информации, к государственным базам данных, изучить самостоятельно законы. Сейчас таких кабинетов более 2 тыс. по стране.

В целом, мы стараемся сделать правовую информацию доступной для всех граждан, независимо от того, где они живут.

Для удобства граждан отдельные сайты и системы будут представлены в виде приложений и мобильных версий.

– Эти инструменты человек использует в повседневной жизни, это позволяет ему участвовать в жизни государства. А что, если его интересуют конкретные правовые вопросы, ситуации, где нужны решения в правовом поле? Куда он может обратиться?

– Да, такие ситуации тоже бывают. Для этого при министерстве работает круглосуточная правовая информационная служба, через нее можно получить базовую правовую консультацию. Данная служба доступна через звонки по номеру 119, через WhatsApp и Telegram-бот 19Kenesbot.

Кроме того, на ежемесячной основе территориальные органы юстиции совместно с адвокатами, нотариусами и другими квалифицированными специалистами проводят встречи, семинары, консультации, дни открытых дверей, в том числе в сельских населенных пунктах. В рамках данных мероприятий можно обратиться с правовым вопросом уже к конкретному специалисту вживую.

Также функционирует система e-zankomegi, в которой работают профессиональные адвокаты и юристы, к ним можно уже обратиться с ситуацией, требующей юридического сопровождения.

– Насколько активно граждане используют эти возможности?

– Мы видим, что интерес и вовлеченность граждан растет. Люди все больше обращаются к информационным системам, к правовой информации в целом, и это замечательно. Ведь чем более информированным будет население, тем проще решать вопросы в правовом русле и строить активное гражданское общество.

– Как вообще население воспринимает праворазъяснительную работу? Оценивается ли это каким-то образом?

– Мы тоже задались этим вопросом в текущем году, так как хотели понять, в правильном ли направлении движемся вообще. И для получения объективной обратной связи от населения мы запустили масштабное анкетирование через eGov mobile, которое прошли почти 100 тыс. граждан.

Результаты опроса показали, что большинство респондентов оценивают свои знания в области законодательства на среднем уровне, то есть они имеют базовые знания, но испытывают трудности при применении этих знаний в повседневной жизни.

– Какие основные проблемы были выявлены в ходе опроса?

– Одна из ключевых проблем, о которой говорят респонденты, заключается в сложности и трудности понимания законодательства. Люди сталкиваются с тем, что законы часто бывают сложными для восприятия, и им сложно ориентироваться в правовых вопросах.

Поэтому министерство взяло этот вопрос на вооружение, и мы будем его решать комплексно. Мы уже двигаем инициативы по упрощению языка законодательства и по одновременной публикации закона вместе с его разъяснением.

Кстати, большинство граждан считают, что для повышения правовой грамотности работу необходимо начинать еще в школьном возрасте. Поэтому здесь тоже мы совместно с Министерством просвещения и Министерством науки и высшего образования будем работать в вопросах упрощения содержания предмета "Основы права" в школе и в активизации юридических клиник в университетах.

Мы продолжим анализировать результаты опроса и улучшать подходы к правовому просвещению. Важно, чтобы наша работа не только реагировала на текущие запросы граждан, но и предсказывала их потребности. Мы также планируем расширять использование цифровых технологий для доступности правовой информации, чтобы каждый гражданин мог получить нужную помощь в удобном и понятном формате.