Мониторить потребление тепловой энергии в жилых домах будут в Казахстане

Министр промышленности и строительства приказом от 4 декабря 2024 года утвердил Порядок и требования по энергосбережению и повышению энергоэффективности в жилых и нежилых помещениях, сообщает Zakon.kz.

В документе говорится, что новые или прошедшие изменения (расширение, модернизация, техническое перевооружение, реконструкция, капитальный ремонт) жилых и нежилых помещений должны соответствовать требованиям по энергосбережению и повышению энергоэффективности, установленным приказом министра по инвестициям и развитию РК от 31 марта 2015 года "Об установлении требований по энергоэффективности зданий, строений, сооружений и их элементов, являющихся частью ограждающих конструкций".

Для эффективного использования энергетических ресурсов, выявления возможностей энергосбережения и повышения энергоэффективности жилого и нежилого помещения председатель объединения собственников имущества или доверенное лицо простого товарищества либо управляющий, либо управляющая компания, либо все собственники квартир, нежилых помещений, при непосредственном совместном управлении осуществляют постоянный мониторинг потребления тепловой энергии.

Мониторинг потребления тепловой энергии проводится в жилых и нежилых помещениях, оснащенных приборами коммерческого учета тепловой энергии, и основывается на периодической (ежемесячной) регистрации потребления тепловой энергии и измерении средней температуры наружного воздуха за неделю. Результаты таких измерений оформляются в специальную таблицу.

При отсутствии приборов коммерческого учета расчет норм потребления тепловой энергии осуществляется согласно Типовым правилам расчета норм потребления коммунальных услуг по электроснабжению для потребителей, не имеющих приборов учета.

Регистрацию потребления энергии проводят ежемесячно по показаниям потребления тепловой энергии и температуры наружного воздуха не позднее 10 числа каждого месяца.

Ежемесячный отчет о результатах мониторинга потребления тепловой энергии размещается председателем ОСИ или доверенным лицом простого товарищества либо управляющим, либо управляющей компанией в общедоступном месте, определенном собранием.

При превышении нормы потребления тепловой энергии за отопительный сезон председатель ОСИ или доверенное лицо простого товарищества либо управляющий, либо управляющая компания, либо все собственники квартир, нежилых помещений, при непосредственном совместном управлении в течение 60 календарных дней после окончания отопительного сезона выявляют причины превышения нормы потребления тепловой энергии.

В случае невозможности самостоятельного выявления причин превышения нормы потребления тепловой энергии указанные лица инициируют на собрании проведение целевого энергоаудита.

Приказ вводится в действие с 9 февраля 2025 года.

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