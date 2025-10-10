#АЭС в Казахстане
Право

Председателей ОСИ и управляющих кондоминиумом обязали отчитываться о потреблении тепловой энергии

Алматинская ТЭЦ-2, Алматинская ТЭЦ 2, теплоэлектроцентраль, тепловая электростанция, электроэнергия, отопление, теплоснабжение, тепловая энергия, фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2025 14:22 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр промышленности и строительства приказом от 2 сентября 2025 года внес изменения в требования по энергоэффективности зданий, строений, сооружений и их элементов, а также в порядок по энергосбережению и повышению энергоэффективности в жилых и нежилых помещениях, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что информация о классе энергоэффективности размещается на добровольной основе, в доступном для общего пользования месте (на информационной доске в подъезде здания или в холле здания на уровне не ниже 1,5 метра и не выше 2 метров или на фасаде здания рядом с основным входом на уровне не ниже 1,5 метра и не выше 2 метров) согласно форме маркировки зданий, строений, сооружений по энергоэффективности по инициативе заказчика (застройщика), собственника зданий, строений, сооружений, председателя объединения собственников имущества, субъекта управления объектом кондоминиума.

Указывается, что для эффективного использования энергетических ресурсов, выявления возможностей энергосбережения и повышения энергоэффективности жилого и нежилого помещения председатель объединения собственников имущества или субъект управления объектом кондоминиума, либо управляющий, либо все собственники квартир, нежилых помещений при непосредственном совместном управлении осуществляют постоянный мониторинг потребления тепловой энергии.

Ежемесячный отчет о результатах мониторинга потребления тепловой энергии размещается председателем объединения собственников имущества или субъектом управления объектом кондоминиума, либо управляющим в общедоступном месте, определенном собранием и содержит данные о потреблении тепловой энергии за месяц, как в натуральном, так и в денежном выражении, а также данные о возможных причинах отклонения от нормы.

При превышении нормы потребления тепловой энергии за отопительный сезон председатель объединения собственников имущества или субъект управления объектом кондоминиума, либо управляющий, либо все собственники квартир, нежилых помещений при непосредственном совместном управлении в течение 60 календарных дней после окончания отопительного сезона выявляют причины превышения нормы потребления тепловой энергии.

Вместе с тем предусмотрено, что при невозможности самостоятельно выявить причины превышения нормы потребления тепловой энергии председатель ОСИ или субъект управления объектам кондоминиума, либо управляющий, либо все собственники квартир, нежилых помещений при непосредственном совместном управлении инициируют на собрании проведение целевого энергоаудита.

Приказ вводится в действие с 20 октября 2025 года.

Ранее мы рассказали, что в Казахстане утвердили новые типовые уставы ОСИ и КСК.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
