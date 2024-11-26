Как будут проверять энергоэффективность новых зданий

И.о. министра промышленности и строительства приказом от 18 ноября 2024 года утвердил Правила проведения постпроектного анализа на соответствие требованиям класса энергоэффективности зданий, строений и сооружений, которые начнут действовать с 1 января 2026 года, сообщает Zakon.kz.

В Правилах говорится, что объектом постпроектного анализа является новое здание, строение и сооружение или существующее здание, строение, сооружение, прошедшее изменения (расширение, модернизацию, техническое перевооружение, реконструкцию, капитальный ремонт), проектное потребление энергетических ресурсов которых превышает эквивалентный показатель в 500 тонн и выше условного топлива в год.

При этом под классом энергоэффективности здания, строения, сооружения понимают уровень экономичности энергопотребления здания, строения, сооружения, характеризующий его энергоэффективность на стадии эксплуатации.

Правила не распространяются на следующие здания, строения, сооружения:

здания, строения, сооружения, которые отнесены к объектам историко-культурного наследия;

временные строения хозяйственного назначения, подсобные помещения, срок службы которых составляет не более двух лет;

индивидуальные жилые дома, а также строения, находящиеся на дачных и садовых участках;

отдельно стоящие здания, строения, сооружения общей площадью менее пятидесяти квадратных метров;

культовые здания, строения и сооружения;

отдельно стоящие не отапливаемые здания, строения и сооружения.

Постпроектный анализ осуществляет Национальный институт развития в области энергосбережения и повышения энергоэффективности в течение 18 месяцев после ввода в эксплуатацию соответствующего здания, строения и сооружения.

Если объектом постпроектного анализа выступает здание, строение и сооружение, вводимое в эксплуатацию поэтапно, постпроектный анализ на каждый пусковой комплекс или очередь осуществляется отдельно.

Постпроектный анализ проводится посредством информационной системы в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности путем анализа и сопоставления данных, полученных через интеграцию с информационной системой единого государственного кадастра недвижимости, информационной системой государственного градостроительного кадастра, информационными системами государственных органов, автоматизированными системами учета потребления энергетических ресурсов.

Постпроектный анализ проводится на соответствие класса энергоэффективности, указанного в акте приемки объекта в эксплуатацию и/или кадастровом паспорте объекта недвижимости согласно информационной системе единого государственного кадастра недвижимости и/или информационной системе государственного градостроительного кадастра, фактическому классу энергоэффективности.

При этом фактический класс энергоэффективности здания, строения и сооружения определяется информационной системой в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности по специальной формуле.

По итогам проведения постпроектного анализа Национальный институт в течение 14 календарных дней формирует заключение и направляет его заказчику и застройщику зданий, строений и сооружений.

Заключение отправляется заказным письмом с уведомлением о его вручении, или по электронному адресу. При отказе заказчика, застройщика принять заключение лицо, доставляющее или вручающее его, делает соответствующую отметку, который возвращается в Национальный институт.

В случае выявления по итогам постпроектного анализа несоответствия требованиям класса энергоэффективности зданий, строений и сооружений заказчик, застройщик устраняет такие несоответствия в течение срока, определенного гражданским законодательством РК.

Застройщик в течение пяти рабочих дней со дня устранения выявленных несоответствий уведомляет Национальный институт об их устранении с приложением соответствующих подтверждающих документов.

Национальный институт по истечении 12 месяцев после завершения отопительного сезона предшествующего года повторно проводит постпроектный анализ, по итогам которого подтверждает или не подтверждает факт устранения выявленных несоответствий.

В случае выявления несоответствий по результатам повторного постпроектного анализа Национальный институт направляет заказчику, застройщику заключение до окончательного устранения ими таких несоответствий.

Приказ вводится в действие с 1 января 2026 года.

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