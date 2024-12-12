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Право

Что изменилось в Правилах аттестации экспертов-аудиторов по подтверждению соответствия

Аудит, расчет, калькулятор, аудитор, юридическая проверка, графики, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, договоры, инвестиции, инвестирование, фото - Новости Zakon.kz от 12.12.2024 11:13 Фото: pexels
Министр торговли приказом от 9 декабря 2024 года внес изменения в Правила аттестации, продления действия аттестатов экспертов-аудиторов по подтверждению соответствия и оказания государственной услуги "Аттестация эксперта-аудитора по подтверждению соответствия", сообщает Zakon.kz.

В частности, в правилах обновлен перечень документов, необходимых для получения государственной услуги.

Так, для получения аттестата эксперта-аудитора по подтверждению соответствия нужны:

  • заявление в форме электронного документа;
  • форма сведений физического лица, претендующего в эксперты-аудиторы по подтверждению соответствия разрешительным требованиям к экспертам-аудиторам по подтверждению соответствия и перечню документов, подтверждающих соответствие им, утвержденных настоящим приказом;
  • электронные копии отчетов о прохождении стажировки по заявляемому направлению аттестации в следующем количестве:
    • по продукции и услугам (включая информацию о работах по подтверждению соответствия по не менее двум различным схемам) – не менее пяти отчетов;
    • по системе менеджмента – не менее четырех отчетов общей продолжительностью стажировок не менее двадцати рабочих дней (включая анализ документации, участие в проверках и составление отчетов о них);
    • по персоналу – не менее трех отчетов или рекомендации профессиональных ассоциаций по соответствующим направлениям;
    • по процессу – не менее трех отчетов в заявляемом направлении аттестации (включая информацию о работах по подтверждению соответствия).

Для продления действия аттестата эксперта-аудитора по подтверждению соответствия:

  • заявление в форме электронного документа;
  • форма сведений физического лица, подающего на продление действия аттестата эксперта-аудитора в форме электронного документа;
  • электронная копия отчета о деятельности эксперта-аудитора в заявляемом направлении аттестации.

Сведения о документах, удостоверяющих личность, услугодатель получает из соответствующих государственных информационных систем через шлюз "электронного правительства".

Кроме того, расширены основания для отказа в оказании госуслуги.

В выдаче или продлении аттестата откажут в случаях:

  • установления недостоверности документов представленных услугополучателем для получения государственной услуги или данных, содержащихся в них;
  • несоответствия услугополучателя или представленных материалов, объектов, данных и сведений, необходимых для оказания государственной услуги, требованиям, законодательства в области технического регулирования, настоящих Правил, также разрешительным требованиям к экспертам-аудиторам по подтверждению соответствия, перечня документов, подтверждающих соответствие им;
  • в отношении услугополучателя имеется вступившее в законную силу решение (приговор) суда о запрещении деятельности или отдельных видов деятельности, требующих получения определенной государственной услуги;
  • отсутствия согласия услугополучателя на доступ к персональным данным ограниченного доступа, которые требуются для оказания государственной услуги; (новое основание)
  • в отношении услугополучателя имеется вступившее в законную силу решение суда, на основании которого услугополучатель лишен специального права, связанного с получением государственной услуги.

Также документом расширены направления аттестации аудиторов.

Так, теперь эксперты-аудиторы будут проходить аттестацию по направлению:

  • Подтверждение соответствия процесса эксплуатации объектов инфраструктуры на доступность лицам с инвалидностью.

Приказ вводится в действие с 10 февраля 2025 года.

Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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