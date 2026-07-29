#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+30°
$
476.75
541.59
6.06
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+30°
$
476.75
541.59
6.06
Право

Изменились правила аттестации аудиторов

Аудит, расчет, аудитор, графики, график, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, инвестиции, инвестирование, рост экономики, экономический рост, график роста, графики роста, финансы, финансовый рост, рейтинг, рейтинги, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2026 10:45 Фото: freepik
Министр финансов приказом от 27 июля 2026 года внес изменения в Правила проведения аттестации кандидатов в аудиторы, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что для регистрации на аттестацию кандидат в аудиторы представляет в Комиссию следующие документы:

  • заявление (на каждый экзамен) с указанием названия дисциплины (дисциплин);
  • копия документа, удостоверяющего личность;

один из следующих документов, подтверждающих высшее образование:

  • нотариально заверенная копия документа (диплома);
  • предъявленный электронный документ, полученный из соответствующих цифровых систем через шлюз "цифрового правительства";
  • документ, подтверждающий прохождение процедуры признания в соответствии с Законом "Об образовании" для документов об образовании, выданных зарубежными организациями образования;

А также нужно представить:

  • нотариально засвидетельствованная копия трудовой книжки или иного документа, подтверждающего стаж работы не менее трех лет в экономической, финансовой, контрольно-ревизионной или в правовой сферах, или в области научно-преподавательской деятельности по бухгалтерскому учету и аудиту в высших учебных заведениях;
  • нотариально заверенная копия документа, подтверждающая получение международной квалификации в области бухгалтерского учета и аудита (в случае его наличия);
  • нотариально заверенная копия документа, подтверждающая сдачу квалификационного экзамена на должность судьи (в случае наличия);
  • копия документа, подтверждающая сдачу квалификационного экзамена либо аттестации на адвоката или нотариуса, либо лицензия на адвоката или нотариуса, полученные из соответствующих цифровых систем через шлюз "цифрового правительства" (в случае наличия);
  • справка о наличии либо отсутствии судимости, полученная из соответствующих цифровых систем через шлюз "цифрового правительства".

Комиссия проверяет представленную информацию. В случае наличия непогашенной судимости в сфере экономики и финансов не регистрирует на аттестацию кандидата в аудиторы.

Все документы скрепляются в скоросшивателе, на лицевой стороне которого указывается: Личное дело № ___, фамилия, имя и отчество (при его наличии) кандидата в аудиторы, дата оформления.

Дата проведения аттестации публикуется на интернет-ресурсе профессионального совета и сообщается Комиссией кандидатам не позднее, чем за два месяца до установленной даты проведения аттестации.

Кандидаты в аудиторы сдают экзамены по следующим дисциплинам:

  • финансовый учет и отчетность по международным стандартам финансовой отчетности;
  • управленческий учет;
  • финансы и финансовый менеджмент;
  • налоги;
  • право (гражданское право, банковское дело, страховое и социальное законодательство);
  • этика;
  • аудит.

Кандидаты в аудиторы, имеющие одну из полных квалификаций Associate Chartered Accountant (Эсоушиейт Чартерд Экаунтэнт) (ACA-ISAEW (Великобритания) ЭЙСИЭЙ АЙЭСЭЙИДАБЛЮ) – Ассоциированный Дипломированный Бухгалтер, The Association of Chartered Certified Accountants (Зэ Исоушиэйшн оф Чартерд Сертифаид Экаунтэнтс) (ACCA (Великобритания) ЭЙСИСИЭЙ) – Ассоциация Дипломированных Сертифицированных Бухгалтеров или диплом "Финансы и управление бизнесом" квалификации The Association of Chartered Certified Accountants (Зэ Исоушиэйшн оф Чартерд Сертифаид Экаунтэнтс) (ACCA (Великобритания) ЭЙСИСИЭЙ) – Ассоциация Дипломированных Сертифицированных Бухгалтеров в области бухгалтерского учета и аудита сдают экзамены по следующим дисциплинам:

  • налоги;
  • право (гражданское право, банковское дело, страховое и социальное законодательство).

Кандидаты в аудиторы, имеющие полную квалификацию Chartered Institute of Management Accountants (Чартерд Институт оф Маниджмэнт Экаунтэнтс) (CIMA (Великобритания) СИАЙЭМЭЙ) – Дипломированный Институт Управленческих Бухгалтеров в области бухгалтерского учета и аудита сдают экзамены по следующим дисциплинам:

  • финансы и финансовый менеджмент;
  • финансовый учет и отчетность по международным стандартам финансовой отчетности;
  • налоги;
  • право (гражданское право, банковское дело, страховое и социальное законодательство);
  • этика;
  • аудит.

Кандидаты в аудиторы, имеющие одну из полных квалификаций Diploma in the International Financial Reporting (Диплоумэ ин зэ Интернашнэл Файнаншл Рипортин) (DipIFR ACCA (ДИайпиАЙЭФАР ЭЙСИСИЭЙ) – Диплом в области Международной Финансовой Отчетности в области бухгалтерского учета сдают экзамены по следующим дисциплинам:

  • управленческий учет;
  • финансы и финансовый менеджмент;
  • налоги;
  • право (гражданское право, банковское дело, страховое и социальное законодательство);
  • этика;
  • аудит.

Указывается, что кандидаты в аудиторы, сдавшие квалификационный экзамен либо прошедшие аттестацию на адвоката или нотариуса, либо судью, либо имеющие лицензию освобождаются от сдачи экзамена по дисциплине "право".

Кандидаты в аудиторы, имеющие сертификаты: "Управление эффективностью бизнеса", "Финансовая отчетность", "Финансовый менеджмент", "Аудит и сопутствующие услуги", "Профессиональная этика" диплома "Финансы и управление бизнесом" квалификации The Association of Chartered Certified Accountants (Зэ Исоушиэйшн оф Чартерд Сертифаид Экаунтэнтс) (ACCA (Великобритания) ЭЙСИСИЭЙ) – Ассоциации Дипломированных Сертифицированных Бухгалтеров освобождаются от сдачи соответствующих экзаменов.

Решение о присвоении квалификации "аудитор" публикуется на казахском и русском языках в течение 10 рабочих дней:

  • комиссией – на интернет-ресурсе профессионального совета;
  • уполномоченным органом – на своем интернет-ресурсе и размещается в депозитарии финансовой отчетности с присвоением порядкового номера квалификационного свидетельства.

Лицам, успешно завершившим аттестацию, решением комиссии выдается квалификационное свидетельство о присвоении квалификации "аудитор", и личная печать аудитора с указанием номера квалификационного свидетельства, фамилии, имени, а также, по желанию, – отчества.

Положительный результат, полученный кандидатом в аудиторы по дисциплинам, указанным в пункте 10 Правил, признается действительным в течение пяти последующих лет с даты утверждения результата.

Также внесены изменения в Правила формирования и осуществления деятельности Квалификационной комиссии по аттестации кандидатов в аудиторы РК.

Так, говорится, что комиссия в течение 10 рабочих дней с даты принятия решения о выдаче квалификационного свидетельства "аудитор" публикует решение о присвоении квалификации "аудитор" на казахском и русском языках на интернет-ресурсе профессионального совета.

По результатам проведенной аттестации кандидатов в аудиторы комиссия выдает лицам, успешно прошедшим аттестацию, квалификационное свидетельство "аудитор" и личную печать аудитора с указанием номера квалификационного свидетельства "аудитор", фамилии, имени, отчества.

Протокол заседания комиссии с указанием номеров квалификационных свидетельств и копии документов, представленных в комиссию, направляются в уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения. Данные документы подлежат хранению в течение пяти лет.

Приказ вводится в действие с 8 августа 2026 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Аудит, расчет, аудитор, юридическая проверка, графики, график, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, договоры, инвестиции, инвестирование, рост экономики, экономический рост
11:23, 13 июня 2025
Изменились правила проведения аттестации кандидатов в аудиторы
Казахский язык, государственный язык РК
16:06, 13 июля 2026
Изменились правила проведения аттестации педагогов
В Казахстане обновили правила работы квалификационной комиссии по аттестации аудиторов
11:36, 24 ноября 2023
В Казахстане обновили правила работы квалификационной комиссии по аттестации аудиторов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Асу Алмабаев
11:06, Сегодня
Шавкат Рахмонов выбрался из "воздушной" гильотины Асу Алмабаева на тренировке
Эксперты поделились прогнозом на матч &quot;Кайрат&quot; — &quot;Омония&quot; в Лиге чемпионов в Алматы
10:46, Сегодня
Эксперты поделились прогнозом на матч "Кайрат" — "Омония" в Лиге чемпионов в Алматы
Официальный аккаунт &quot;Челси&quot; отреагировал на дебютный гол Дастана Сатпаева
10:19, Сегодня
Официальный аккаунт "Челси" отреагировал на дебютный гол Дастана Сатпаева
Елдос Сметов
10:10, Сегодня
Елдос Сметов и компания: стал известен состав сборной Казахстана по дзюдо на Азиаду
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: