Изменились правила аттестации аудиторов

Министр финансов приказом от 27 июля 2026 года внес изменения в Правила проведения аттестации кандидатов в аудиторы, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что для регистрации на аттестацию кандидат в аудиторы представляет в Комиссию следующие документы:

заявление (на каждый экзамен) с указанием названия дисциплины (дисциплин);

копия документа, удостоверяющего личность;

один из следующих документов, подтверждающих высшее образование:

нотариально заверенная копия документа (диплома);

предъявленный электронный документ, полученный из соответствующих цифровых систем через шлюз "цифрового правительства";

документ, подтверждающий прохождение процедуры признания в соответствии с Законом "Об образовании" для документов об образовании, выданных зарубежными организациями образования;

А также нужно представить:

нотариально засвидетельствованная копия трудовой книжки или иного документа, подтверждающего стаж работы не менее трех лет в экономической, финансовой, контрольно-ревизионной или в правовой сферах, или в области научно-преподавательской деятельности по бухгалтерскому учету и аудиту в высших учебных заведениях;

в экономической, финансовой, контрольно-ревизионной или в правовой сферах, или в области научно-преподавательской деятельности по бухгалтерскому учету и аудиту в высших учебных заведениях; нотариально заверенная копия документа, подтверждающая получение международной квалификации в области бухгалтерского учета и аудита (в случае его наличия);

нотариально заверенная копия документа, подтверждающая сдачу квалификационного экзамена на должность судьи (в случае наличия);

копия документа, подтверждающая сдачу квалификационного экзамена либо аттестации на адвоката или нотариуса, либо лицензия на адвоката или нотариуса, полученные из соответствующих цифровых систем через шлюз "цифрового правительства" (в случае наличия);

справка о наличии либо отсутствии судимости, полученная из соответствующих цифровых систем через шлюз "цифрового правительства".

Комиссия проверяет представленную информацию. В случае наличия непогашенной судимости в сфере экономики и финансов не регистрирует на аттестацию кандидата в аудиторы.

Все документы скрепляются в скоросшивателе, на лицевой стороне которого указывается: Личное дело № ___, фамилия, имя и отчество (при его наличии) кандидата в аудиторы, дата оформления.

Дата проведения аттестации публикуется на интернет-ресурсе профессионального совета и сообщается Комиссией кандидатам не позднее, чем за два месяца до установленной даты проведения аттестации.

Кандидаты в аудиторы сдают экзамены по следующим дисциплинам:

финансовый учет и отчетность по международным стандартам финансовой отчетности;

управленческий учет;

финансы и финансовый менеджмент;

налоги;

право (гражданское право, банковское дело, страховое и социальное законодательство);

этика;

аудит.

Кандидаты в аудиторы, имеющие одну из полных квалификаций Associate Chartered Accountant (Эсоушиейт Чартерд Экаунтэнт) (ACA-ISAEW (Великобритания) ЭЙСИЭЙ АЙЭСЭЙИДАБЛЮ) – Ассоциированный Дипломированный Бухгалтер, The Association of Chartered Certified Accountants (Зэ Исоушиэйшн оф Чартерд Сертифаид Экаунтэнтс) (ACCA (Великобритания) ЭЙСИСИЭЙ) – Ассоциация Дипломированных Сертифицированных Бухгалтеров или диплом "Финансы и управление бизнесом" квалификации The Association of Chartered Certified Accountants (Зэ Исоушиэйшн оф Чартерд Сертифаид Экаунтэнтс) (ACCA (Великобритания) ЭЙСИСИЭЙ) – Ассоциация Дипломированных Сертифицированных Бухгалтеров в области бухгалтерского учета и аудита сдают экзамены по следующим дисциплинам:

налоги;

право (гражданское право, банковское дело, страховое и социальное законодательство).

Кандидаты в аудиторы, имеющие полную квалификацию Chartered Institute of Management Accountants (Чартерд Институт оф Маниджмэнт Экаунтэнтс) (CIMA (Великобритания) СИАЙЭМЭЙ) – Дипломированный Институт Управленческих Бухгалтеров в области бухгалтерского учета и аудита сдают экзамены по следующим дисциплинам:

финансы и финансовый менеджмент;

финансовый учет и отчетность по международным стандартам финансовой отчетности;

налоги;

право (гражданское право, банковское дело, страховое и социальное законодательство);

этика;

аудит.

Кандидаты в аудиторы, имеющие одну из полных квалификаций Diploma in the International Financial Reporting (Диплоумэ ин зэ Интернашнэл Файнаншл Рипортин) (DipIFR ACCA (ДИайпиАЙЭФАР ЭЙСИСИЭЙ) – Диплом в области Международной Финансовой Отчетности в области бухгалтерского учета сдают экзамены по следующим дисциплинам:

управленческий учет;

финансы и финансовый менеджмент;

налоги;

право (гражданское право, банковское дело, страховое и социальное законодательство);

этика;

аудит.

Указывается, что кандидаты в аудиторы, сдавшие квалификационный экзамен либо прошедшие аттестацию на адвоката или нотариуса, либо судью, либо имеющие лицензию освобождаются от сдачи экзамена по дисциплине "право".

Кандидаты в аудиторы, имеющие сертификаты: "Управление эффективностью бизнеса", "Финансовая отчетность", "Финансовый менеджмент", "Аудит и сопутствующие услуги", "Профессиональная этика" диплома "Финансы и управление бизнесом" квалификации The Association of Chartered Certified Accountants (Зэ Исоушиэйшн оф Чартерд Сертифаид Экаунтэнтс) (ACCA (Великобритания) ЭЙСИСИЭЙ) – Ассоциации Дипломированных Сертифицированных Бухгалтеров освобождаются от сдачи соответствующих экзаменов.

Решение о присвоении квалификации "аудитор" публикуется на казахском и русском языках в течение 10 рабочих дней:

комиссией – на интернет-ресурсе профессионального совета;

уполномоченным органом – на своем интернет-ресурсе и размещается в депозитарии финансовой отчетности с присвоением порядкового номера квалификационного свидетельства.

Лицам, успешно завершившим аттестацию, решением комиссии выдается квалификационное свидетельство о присвоении квалификации "аудитор", и личная печать аудитора с указанием номера квалификационного свидетельства, фамилии, имени, а также, по желанию, – отчества.

Положительный результат, полученный кандидатом в аудиторы по дисциплинам, указанным в пункте 10 Правил, признается действительным в течение пяти последующих лет с даты утверждения результата.

Также внесены изменения в Правила формирования и осуществления деятельности Квалификационной комиссии по аттестации кандидатов в аудиторы РК.

Так, говорится, что комиссия в течение 10 рабочих дней с даты принятия решения о выдаче квалификационного свидетельства "аудитор" публикует решение о присвоении квалификации "аудитор" на казахском и русском языках на интернет-ресурсе профессионального совета.

По результатам проведенной аттестации кандидатов в аудиторы комиссия выдает лицам, успешно прошедшим аттестацию, квалификационное свидетельство "аудитор" и личную печать аудитора с указанием номера квалификационного свидетельства "аудитор", фамилии, имени, отчества.

Протокол заседания комиссии с указанием номеров квалификационных свидетельств и копии документов, представленных в комиссию, направляются в уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения. Данные документы подлежат хранению в течение пяти лет.

Приказ вводится в действие с 8 августа 2026 года.