Порядок прохода поезда через железнодорожный переезд изменили в Казахстане

И.о. министра транспорта приказом от 5 декабря 2024 года внес поправки в Правила технической эксплуатации, обслуживания и ремонта железнодорожных переездов, сообщает Zakon.kz.

В документе говорится, что при проходе поезда, локомотива или дрезины дежурный по переезду подает сигнал остановки в следующих случаях:

если в проходящем поезде будет замечена неисправность, угрожающая безопасности движения: колеса, идущие юзом или издающие сильные удары из-за ползунов, пожар, горение букс, угроза падения с поезда человека или груза.

После проследования поезда, в котором была обнаружена колесная пара, идущая юзом или имеющая ползуны, дежурный по переезду срочно сообщает об этом дежурному по станции (поездному диспетчеру), дорожному мастеру (бригадиру пути) и проводит сплошной осмотр пути в пределах обслуживаемого им участка;

если поезд, следующий по неправильному пути двухпутной линии, не имеет в голове установленных сигналов;

если будет замечено, что один поезд идет навстречу другому по одному и тому же пути, или один поезд настигает другой, дрезину или путевой вагончик (сигнал остановки в последнем случае подается только настигающему поезду);

если с поезда или с пути машинисту подают сигналы остановки, а поезд продолжает движение;

при пожаре в полосе отвода, угрожающем движению;

в других случаях, угрожающих безопасности движения и жизни людей.

О замеченных в поезде неисправностях дежурный по переезду незамедлительно сообщает машинисту поезда по радиосвязи, а также по телефону дежурному по станции (поездному диспетчеру).

Кроме того, в правилах уточнено понятие водитель — лицо, управляющее транспортным средством, погонщик, ведущий по дороге скот, стадо, вьючных, упряжных или верховых животных.

С 4 декабря 2024 года к водителю приравняли также мастера обучения вождению во время образовательного процесса.

Приказ вводится в действие с 22 декабря 2024 года за исключением нормы, которая введена в действие с 4 декабря 2024 года.