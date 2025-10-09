#АЭС в Казахстане
Право

Правила эксплуатации поездов изменили в Казахстане

КТЖ, Казахстанские железные дороги, поезд, поезда, вагон, вагоны, ЖД, железнодорожный вокзал, платформа, расписание поездов, пассажиры, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2025 09:00 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
И.о. министра транспорта приказом от 1 октября 2025 года внес поправки в Правила технической эксплуатации железнодорожного транспорта, сообщает Zakon.kz.

Изменениями предусматривается, что в поезда не ставится железнодорожный подвижной состав:

– имевший сход с рельсов до его осмотра и признания годным для эксплуатации;

– состояние, которого не обеспечивает сохранность перевозимых грузов, а также вагонов, загруженных сверх их грузоподъемности или с нарушением технических условий погрузки;

– грузовых вагонов, в отношении которых выполнены работы по продлению сроков службы после 1 октября 2025 года, за исключением:

  • специального железнодорожного подвижного состава, включаемого в хозяйственные поезда и предназначенного для производства работ по содержанию, обслуживанию, ремонту сооружений и устройства железнодорожных путей;
  • вагонов пожарных и восстановительных поездов;
  • вагонов-цистерн для перевозки: фосфорного сырья, порошкообразных грузов, кислот, расплавленной серы; патоки; виноматериалов; гептила; амила; уксусной кислоты; ядохимикатов; алкилбензолсульфокислоты; меланжа; молока; поливинилхлорида; каплорактама; суперфосфорной кислоты; сульфанола; пищевого масла; двуокись углерода;
  • вагонов-думпкаров;
  • вагонов-транспортеров;
  • грузовых вагонов, в отношении которых выполнены работы по продлению сроков службы путем модернизации железнодорожного подвижного состава;
  • вагонов-автомобилевозов (сетка).

Приказ вводится в действие с 18 октября 2025 года.

Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
