Правила эксплуатации поездов изменили в Казахстане
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
И.о. министра транспорта приказом от 1 октября 2025 года внес поправки в Правила технической эксплуатации железнодорожного транспорта, сообщает Zakon.kz.
Изменениями предусматривается, что в поезда не ставится железнодорожный подвижной состав:
– имевший сход с рельсов до его осмотра и признания годным для эксплуатации;
– состояние, которого не обеспечивает сохранность перевозимых грузов, а также вагонов, загруженных сверх их грузоподъемности или с нарушением технических условий погрузки;
– грузовых вагонов, в отношении которых выполнены работы по продлению сроков службы после 1 октября 2025 года, за исключением:
- специального железнодорожного подвижного состава, включаемого в хозяйственные поезда и предназначенного для производства работ по содержанию, обслуживанию, ремонту сооружений и устройства железнодорожных путей;
- вагонов пожарных и восстановительных поездов;
- вагонов-цистерн для перевозки: фосфорного сырья, порошкообразных грузов, кислот, расплавленной серы; патоки; виноматериалов; гептила; амила; уксусной кислоты; ядохимикатов; алкилбензолсульфокислоты; меланжа; молока; поливинилхлорида; каплорактама; суперфосфорной кислоты; сульфанола; пищевого масла; двуокись углерода;
- вагонов-думпкаров;
- вагонов-транспортеров;
- грузовых вагонов, в отношении которых выполнены работы по продлению сроков службы путем модернизации железнодорожного подвижного состава;
- вагонов-автомобилевозов (сетка).
Приказ вводится в действие с 18 октября 2025 года.
