В Казахстане изменились требования к участникам аукциона по проектам строительства ВИЭ

И.о. министра энергетики приказом от 11 декабря 2024 года внес изменения в Правила организации и проведения аукционных торгов по проектам строительства объектов ВИЭ, включающие квалификационные требования, предъявляемые к участникам аукциона, сообщает Zakon.kz.

Поправками предусматривается, что соответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к участникам аукционных торгов по проектам строительства объектов по использованию ВИЭ объемом установленной мощности до 499 МВт включительно, подтверждается путем предоставления следующих документов:

копии Устава;

копии справки о государственной регистрации/перерегистрации юридического лица;

копии решения соответствующего органа юридического лица о назначении первого руководителя;

доверенность на представителя (в случае, если представление интересов осуществляет не первый руководитель);

информация о реквизитах юридического лица (банковские реквизиты, адрес, контактные телефоны, электронный адрес);

финансовое обеспечение заявки на участие в аукционных торгах;

копия технических условий на подключение к электрической сети, выданных и согласованных в соответствии с Электросетевыми правилами либо указание точки подключения к электрическим сетям в соответствии с Графиком;

копии правоустанавливающих документов на земельный участок в соответствии с Земельным кодексом либо указание земельного участка в соответствии с Графиком;

копия письма согласования Системного оператора "Схемы выдачи мощности электростанции" с заявленной электрической мощностью 5 МВт и более, разработанная в соответствии с Электросетевыми правилами либо указанием точки подключения к электрическим сетям в соответствии с графиком;

письма-подтверждения об ознакомлении Участника с документацией, размещенной на интернет-ресурсе Организатора, для участников, принимающих участие в аукционных торгах с документацией.

Также в правила добавлен перечень документов, подтверждающих соответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к участникам аукционных торгов по проектам строительства объектов по использованию ВИЭ объемом установленной мощности свыше 499 МВт:

копия Устава;

копия справки о государственной регистрации/перерегистрации юридического лица;

копия решения соответствующего органа юридического лица о назначении первого руководителя;

доверенность на представителя (в случае, если представление интересов осуществляет не первый руководитель);

информация о реквизитах юридического лица (банковские реквизиты, адрес, контактные телефоны, электронный адрес);

финансовое обеспечение заявки на участие в аукционных торгах;

документы, подтверждающие наличие опыта по инвестированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов по использованию ВИЭ соответствующего вида совокупной установленной мощностью не менее 100 МВт в РК;

структура собственника до конечного бенефициара по состоянию на дату не ранее начала периода приема документов с подтверждающими документами, где акции (доля участия в уставном капитале) конечных собственников — граждан РК и/или юридических лиц РК без иностранного участия составляет не менее 51%.

При этом под опытом по инвестированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов по использованию ВИЭ соответствующего вида в РК понимается владение на дату ввода в эксплуатацию объекта по использованию ВИЭ соответствующего аукционным торгам вида не менее 25% акций (долей участия в уставном капитале) зарегистрированного в РК юридического лица, являющегося собственником указанного объекта по использованию ВИЭ.

Участник аукционных торгов по проектам строительства объектов по использованию ВИЭ объемом установленной мощности свыше 499 МВт подтверждает наличие опыта по инвестированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов по использованию ВИЭ соответствующего вида установленной мощностью не менее 100 МВт в совокупности у него или у его акционеров (участников), включая конечных собственников, контролирующих по всей структуре собственников не менее 51% акций (долей участия в уставном капитале) соответствующего юридического лица, путем предоставления подтверждающих указанные факты копий зарегистрированных в уполномоченных государственных органах актов ввода в эксплуатацию объектов по использованию ВИЭ, сведений о зарегистрированном юридическом лице на дату регистрации указанных актов, копий регистрационных (или) учредительных документов на дату регистрации указанных актов.

Кроме того, устанавливается, что победитель аукционных торгов обеспечивает одновременно c объектом по использованию ВИЭ строительство и ввод в эксплуатацию системы хранения электрической энергии мощностью не менее 30% от установленной мощности объекта по использованию ВИЭ и емкостью, достаточной для выдачи мощности в течении двух часов с поддержанием на срок действия Договора покупки электроэнергии.

Проект реализуется без переуступки прав и обязательств по договору покупки электрической энергии.

Участники по своему усмотрению, до окончания времени приема заявок на участие в аукционных торгах изменяют ранее поданную заявку путем подачи новой заявки.

При этом участники указывают цену в новой заявке ниже, чем в предыдущей минимальной заявке, а объем ранее поданной заявки изменению не подлежит.

В течение основного времени 30 минут торговой сессии шаг изменения цены – не менее 5 тиын за 1 киловатт-час и не более 2 тенге за 1 киловатт-час от минимальной цены с периода времени продления торговой сессии на 5 минут, шаг изменения цены составит не менее 50 тиын за 1 киловатт-час, но не более 2 тенге за 1 киловатт-час в минуту от минимальной цены.

Поправками установлено, что размер финансового обеспечения заявки на участие составляет:

в аукционных торгах без документации по проектам строительства объектов ВИЭ объемом установленной мощности до 499 МВт включительно – 2000 тенге на 1 киловатт установленной мощности, умноженный на установленную мощность объекта по использованию ВИЭ, указанную в заявке на участие в аукционных торгах;

в аукционных торгах с документацией – 5000 тенге на 1 киловатт установленной мощности, умноженный на установленную мощность объекта по использованию ВИЭ, указанную в Графике;

в аукционных торгах без документации по проектам строительства объектов ВИЭ объемом установленной мощности свыше 499 МВт — 5000 тенге на 1 киловатт установленной мощности, умноженный на установленную мощность объекта по использованию ВИЭ, указанную в заявке на участие в аукционных торгах.

При этом говорится, что победители аукционных торгов без документации по отбору проектов, использующих гидродинамическую энергию воды, биомассу, биогаз и иное топливо из органических отходов, используемые для производства электрической энергии, не допускаются на последующие аукционные торги указанные в графике проведения аукционных торгов на календарный год с повторно загруженными документами.

Приказ вводится в действие с 16 февраля 2025 года.

Мы сообщали, что в Казахстане утвердили тарифы на электроэнергию от ВИЭ.