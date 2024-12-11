Тарифы на электроэнергию от ВИЭ утвердили в Казахстане
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр энергетики приказом от 28 ноября 2024 года утвердил фиксированные тарифы на поставку электрической энергии, производимой объектами по использованию возобновляемых источников энергии, сообщает Zakon.kz.
Приказом установлены следующие размеры тарифов:
- для ветровых электростанций – 22,68 тенге/кВтч (без НДС);
- для ветровой электростанции "Астана ЕХРО-2017" мощностью 100 МВт – 59,7 тенге/кВтч;
- для фотоэлектрических преобразователей солнечной энергии, за исключением фиксированного тарифа для проектов солнечных электрических станций, использующих фотоэлектрические модули на основе казахстанского кремния – 34,61 тенге/кВтч;
- для гидроэлектростанций – 41, 23 тенге/кВтч;
- для биогазовых установок – 32,23 тенге/кВтч.
Приказ вводится в действие 21 декабря 2024 года.
Фиксированные тарифы на поставку электрической энергии, производимой объектами по использованию возобновляемых источников энергии, утверждаются на основании требований закона РК "О поддержке использования возобновляемых источников энергии".
В статье 1 данного закона говорится, что возобновляемые источники энергии – источники энергии, непрерывно возобновляемые за счет естественно протекающих природных процессов, включающие в себя следующие виды:
- энергия солнечного излучения, энергия ветра, гидродинамическая энергия воды;
- геотермальная энергия: тепло грунта, подземных вод, рек, водоемов;
- антропогенные источники первичных энергоресурсов: отходы потребления, биомасса, биогаз и иное топливо из отходов потребления, используемые для производства электрической и (или) тепловой энергии.
Фиксированные тарифы для покупки электрической энергии от ВИЭ, не распространяются на:
- энергопроизводящие организации, имеющие объекты по использованию возобновляемых источников энергии, срок эксплуатации которых превысил срок окупаемости, установленный в утвержденном и согласованном с уполномоченным органом или местным исполнительным органом технико-экономическом обосновании;
- гидроэлектростанции с установками, расположенными в одном гидроузле, суммарной мощностью свыше 35 мегаватт и (или) водохранилищами, обеспечивающими более чем суточный срок регулирования, за исключением введенных в эксплуатацию после 1 января 2016 года.
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