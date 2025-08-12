#АЭС в Казахстане
Право

Каким требованиям должна отвечать экспертная организация по аудиту пожарной безопасности

Огнетушитель на полу, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2025 09:25 Фото: pixabay
И.о. министра по чрезвычайным ситуациям приказом от 6 августа 2025 года внес изменения в разрешительные требования, предъявляемые к экспертным организациям, сообщает Zakon.kz.

К экспертной организации для осуществления деятельности по аудиту в области пожарной безопасности предъявляются следующие разрешительные требования:

  • наличие в штате не менее трех специалистов, отвечающих одному из следующих условий:

– имеющих высшее образование по специальности "пожарная безопасность";

– имеющих иное высшее образование и стаж работы в государственной и (или) профессиональной противопожарных службах не менее пяти лет, с непосредственным выполнением функций по обеспечению пожарной безопасности;

  • наличие помещения, принадлежащего экспертной организации на праве собственности или ином законном основании.

Приказ вводится в действие с 22 августа 2025 года.

Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
