Каким требованиям должна отвечать экспертная организация по аудиту пожарной безопасности
Фото: pixabay
И.о. министра по чрезвычайным ситуациям приказом от 6 августа 2025 года внес изменения в разрешительные требования, предъявляемые к экспертным организациям, сообщает Zakon.kz.
К экспертной организации для осуществления деятельности по аудиту в области пожарной безопасности предъявляются следующие разрешительные требования:
- наличие в штате не менее трех специалистов, отвечающих одному из следующих условий:
– имеющих высшее образование по специальности "пожарная безопасность";
– имеющих иное высшее образование и стаж работы в государственной и (или) профессиональной противопожарных службах не менее пяти лет, с непосредственным выполнением функций по обеспечению пожарной безопасности;
- наличие помещения, принадлежащего экспертной организации на праве собственности или ином законном основании.
Приказ вводится в действие с 22 августа 2025 года.
