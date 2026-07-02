Верховный суд поделился практикой осуществления административного надзора

Верховный суд РК принял нормативное постановление от 25 июня 2026 года "О судебной практике применения законодательства об административном надзоре", сообщает Zakon.kz.

Административный надзор представляет собой принудительную меру, направленную на предотвращение повторного совершения уголовных правонарушений лицами, освобожденными из учреждений уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, посредством установления судом временных ограничений их прав и свобод, возложения на них обязанностей и осуществления органами внутренних дел наблюдения за соблюдением указанными лицами (поднадзорными) административных ограничений. Административный надзор не является наказанием за совершение уголовного правонарушения.

Из документа следует, что при решении вопроса об установлении административного надзора судам необходимо проверять, является ли лицо субъектом, в отношении которого может быть установлен административный надзор.

Также судам следует иметь в виду, что действие Закона распространяется только на лиц, отбывавших наказание в виде лишения свободы, при этом административный надзор может быть применен к иностранным гражданам, лицам без гражданства при условии их проживания (пребывания) на территории Республики Казахстан на законных основаниях.

Указывается, что установленный статьей 171 УИК и статьей 64 Закона перечень лиц, за которыми может быть установлен административный надзор, является исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит.

В этой связи административный надзор не может быть установлен за лицами, осужденными за уголовные правонарушения:

отнесенные уголовным законом к уголовным проступкам;

декриминализированные либо не влекущие судимости в связи с изменением уголовного закона;

за совершение которых они не отбывали наказание в учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы;

судимость за которые погашена или снята в установленном уголовным законом порядке.

Если административный надзор был установлен, но деяние, за которое лицо отбывало наказание, впоследствии декриминализовано или отнесено к категории уголовных проступков либо преступлению, за совершение которого не предусмотрено наказание в виде лишения свободы, то после пересмотра на основании статьи 5 УК приговора суд по ходатайству поднадзорного или его защитника, либо по представлению органов внутренних дел или ходатайству прокурора выносит постановление о прекращении административного надзора.

В таком же порядке разрешается вопрос о снижении срока установленного административного надзора, если ввиду смягчения уголовного закона изменилась тяжесть преступления, к примеру, особо тяжкое преступление, за которое отбыл наказание поднадзорный, отнесено к категории тяжких преступлений.

Вместе с тем указывается, что в отношении лиц, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы условно-досрочно, а также в отношении лиц, которым неотбытая часть наказания заменена более мягким видом наказания с установлением пробационного контроля, установление административного надзора до истечения срока неотбытой части наказания недопустимо.

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