Верховный суд разъяснил ряд норм по гражданскому и гражданскому процессуальному праву

Верховный суд постановлением от 28 ноября 2024 года внес изменения в ряд своих нормативных постановлений, сообщает Zakon.kz.

Рассказываем, что изменилось:

В НП ВС "О применении в судебной практике законодательства о защите чести, достоинства и деловой репутации физических и юридических лиц" от 18 декабря 1992 года № 6 внесли дополнение:

Если действия лица, распространившего заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство другого лица или подрывающие его репутацию (то есть содержат признаки клеветы, указанные в статье 73-3 КОАП), то потерпевший вправе обратиться в суд с заявлением в порядке судопроизводства по делам об административных правонарушениях о привлечении виновного к административной ответственности.

Также предусматривается, что юридические лица не смогут требовать возмещение морального вреда, причиненного в результате распространения ответчиком не соответствующих действительности сведений, порочащих его честь и достоинство, либо причинивших иной неимущественный ущерб.

В НП ВС "О судебной практике применения законодательства о приватизации гражданами жилых помещений из государственного жилищного фонда" от 18 июля 1997 года № 9 изменены нормы, касающиеся взыскания госпошлины по делам об оспаривании отказа в приватизации жилья.

Учитывая, что отказ в приватизации занимаемого нанимателем жилого помещения является обременяющим административным актом, иски таких лиц подлежат рассмотрению в порядке административного производства.

При этом уточняется, что государственная пошлина при подаче таких исков должна взиматься в размере, предусмотренном подпунктом 2) пункта 1 статьи 610 Налогового кодекса. Напомним, что данной нормой предусмотрена уплата госпошлины в размере 0,3 МРП.

Иски лиц, претендующих на приватизированное жилое помещение по мотиву принадлежности его наследодателю, предъявляющих требование о выделе доли в общей совместной собственности, а также в том случае, когда приватизация не была оформлена надлежащим образом при жизни наследодателя, рассматриваются в порядке гражданского судопроизводства.

Государственная пошлина по таким требованиям, как с исков имущественного характера, взимается согласно подпункту 1) пункта 1 статьи 610 Налогового кодекса, что составляет для физических лиц 1% от суммы иска, но не более 10 000 МРП.

В НП ВС "О некоторых вопросах применения судами Республики законодательства по возмещению вреда, причиненного здоровью" от 9 июля 1999 года № 9 скорректирован перечень документов, которые нужно приложить к иску о возмещении вреда жизни и здоровью работника.

Иск о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью потерпевшего при исполнении договорных и иных обязательств, по форме и содержанию должен соответствовать требованиям статей 148, 149 ГПК.

К иску, в зависимости от характера исковых требований, должны быть приобщены доказательства, свидетельствующие о причинении вреда потерпевшему, в частности:

решение администрации организации (приказ, распоряжение) о возмещении ущерба, причиненного трудовым увечьем потерпевшему работнику; акт о несчастном случае или ином повреждении здоровья работников, связанных с трудовой деятельностью;

акт специального расследования несчастного случая;

заключение медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) об установлении степени утраты профессиональной трудоспособности (в процентах) работником, получившим увечье или иное повреждение здоровья, связанные с исполнением трудовых обязанностей;

заключение судебно-медицинской экспертной комиссии в других случаях повреждения здоровья;

заключение о нуждаемости потерпевшего в постороннем уходе и других видах дополнительных расходов;

сведения о размере среднего месячного заработка (дохода), исчисленного согласно статье 938 ГК, документы, подтверждающие совершение стороной (сторонами) действий, направленных на примирение, если такие действия совершались, а также другие необходимые документы.

Из данного перечня исключен акт о несчастном случае или ином повреждении здоровья работников, связанных с трудовой деятельностью.

Помимо требований, указанных в подпунктах с 1) по 8) части второй статьи 148 ГПК, в иске, предъявляемом и подписанном представителем, должна содержаться ссылка на норму закона, на которой основываются требования.

Также в Верховном суде указали, что в случае невозможности предоставления стороной необходимых доказательств для правильного рассмотрения иска судья по мотивированному ходатайству, в соответствии с частью четвертой статьи 15 ГПК обязан оказать ей содействие в получении необходимых материалов путем истребования от организаций или заинтересованных лиц таких доказательств.

В НП ВС "О некоторых вопросах применения судами земельного законодательства" от 16 июля 2007 года № 6 говорится:

В случаях, если спор возникает из публично-правовых отношений, то он подсуден Специализированному межрайонному административному суду; если спор вытекает из частно-правовых отношений и второй стороной выступает физическое лицо, в том числе осуществляющее предпринимательскую деятельность без образования юридического лица или юридическое лицо, такие иски подсудны специализированным межрайонным экономическим судам, а когда второй стороной является физическое лицо — иски подсудны судам общей юрисдикции.

При обращении взыскания на земельный участок, на право постоянного и долгосрочного временного землепользования объекты регистрации определяются в соответствии с законами РК (статья 320 ГК, статья 3 закона от 26 июля 2007 года "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество", статья 5 закона от 23 декабря 1995 года "Об ипотеке недвижимого имущества" и др.)

Как известно, субъектами права частной собственности на земельные участки согласно пункту 2 статьи 20 Земельного кодекса могут быть граждане и негосударственные юридические лица.

Поправками предусматривается, что при этом судам следует иметь в виду, что при выходе гражданина, являющегося собственником земельного участка из гражданства Республики Казахстан, прекращение права собственности осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренным Земельным кодексом.

В НП ВС "О некоторых вопросах применения законодательства о товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью" от 10 июля 2008 года № 2 уточняется порядок определения размера уставного капитала ТОО.

Первоначальный размер уставного капитала равен сумме вкладов учредителей и не может быть менее суммы, эквивалентной 100 МРП, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете на дату представления документов для государственной регистрации товарищества, за исключением товарищества с ограниченной ответственностью, являющегося:

субъектом малого предпринимательства, а также государственной исламской специальной финансовой компанией, размер минимального уставного капитала которых определяется нулевым уровнем;

организацией, осуществляющей микрофинансовую деятельность, размер минимального уставного капитала которой определяется законодательством РК о микрофинансовой деятельности; Напомним, минимальный размер уставного капитала равен 200 млн тенге.

платежной организацией, размер минимального уставного капитала которой определяется законодательством РК о платежах и платежных системах.

Также указывается, что недвижимые или движимые вещи, имущественные права, в том числе право на условную земельную долю, вносимые в уставный капитал товарищества в качестве доли участника, подлежат обязательной денежной оценке по соглашению всех учредителей либо по решению общего собрания участников товарищества. При превышении стоимости вклада суммы, эквивалентной 20 тыс. МРП, оценка доли участника должна быть подтверждена оценщиком.

Ранее в данной норме речь шла о независимом эксперте.

Добавлен ряд норм, определяющих особенности заключения трудового договора с руководителем исполнительного органа юридического лица. В частности, говорится:



Трудовой договор с руководителем исполнительного органа юридического лица заключается собственником имущества юридического лица или уполномоченным им лицом (органом) либо уполномоченным органом юридического лица или уполномоченным им лицом на срок и в порядке, которые установлены законами РК, учредительными документами или соглашением сторон.

В случае истечения срока действия трудового договора, заключенного с руководителем исполнительного органа юридического лица, если ни одна из сторон не позднее последнего рабочего дня до истечения срока действия трудового договора не уведомила о прекращении трудовых отношений, трудовой договор продлевается на год, если иной срок продления не определен документами, утверждаемыми учредителями, собственником имущества юридического лица либо уполномоченным учредителями, собственником лицом (органом) или уполномоченным органом юридического лица.

Уведомление о прекращении трудовых отношений с руководителем исполнительного органа юридического лица от имени юридического лица — работодателя подписывается собственником имущества юридического лица или уполномоченным им лицом (органом) либо уполномоченным органом юридического лица или уполномоченным им лицом.

В НПВС "О применении законодательства об акционерных обществах" от 28 декабря 2009 года № 8 разъясняется порядок созыва и проведения общего собрания акционеров.

Акционеры (владелец "золотой акции") должны быть извещены о предстоящем проведении общего собрания акционеров не позднее чем за тридцать календарных дней, а в случае заочного или смешанного голосования, при проведении которых для извещения одного или более акционеров используются средства почтовой связи — не позднее чем за сорок пять календарных дней до даты проведения собрания.

Извещение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности либо направлено им. Если количество акционеров общества не превышает 50, извещение должно быть доведено до сведения акционера посредством направления ему письменного извещения.

Письменное извещение о проведении общего собрания акционеров направляется акционерам на бумажном носителе или в электронной форме.

Также говорится:

В случае несоблюдения обязанностей лицом, которое самостоятельно или в совокупности со своими аффилированными лицами приобрело на вторичном рынке ценных бумаг 30 или более процентов голосующих акций общества либо иное количество голосующих акций общества, в результате приобретения которого данному лицу самостоятельно или в совокупности с его аффилированными лицами стало принадлежать 30 или более процентов голосующих акций общества, данное лицо (лица):

обязано (обязаны) произвести отчуждение неаффилированным с ним лицам части принадлежащих ему голосующих акций общества, превышающей 29% голосующих акций общества;

не вправе предпринимать никаких действий, направленных на оказание влияния на руководство или политику общества, и (или) голосовать по принадлежащим ему голосующим акциям общества до тех пор, пока не произведет отчуждение неаффилированным с ним лицам части принадлежащих ему голосующих акций общества, превышающей 29% голосующих акций общества.

Акционер общества, подавший письменное согласие о продаже принадлежащих ему акций общества в ответ на предложение лица, указанного в части первой пункта 2 статьи 25 Закона, о продаже принадлежащих ему акций общества, вправе в судебном порядке обжаловать отказ лица, опубликовавшего это предложение, от покупки акций общества.

Требования статьи 25 Закона не распространяются на случай, установленный пунктом 1 статьи 25-1 Закона.

Согласно пункту 1 статьи 25-1 Закона лицо, которое самостоятельно или в совокупности со своими аффилированными лицами приобрело на вторичном рынке ценных бумаг 95 и более процентов голосующих акций общества либо иное количество голосующих акций, в совокупности составляющее не менее 10% голосующих акций общества, в результате приобретения которого данному лицу самостоятельно или в совокупности с его аффилированными лицами стало принадлежать 95 и более процентов голосующих акций общества, в течение 60 рабочих дней после даты приобретения вправе потребовать от остальных акционеров общества продать ему принадлежащие им голосующие акции данного общества.

Требование акционерам о продаже принадлежащих им голосующих акций общества должно содержать данные о лице, заявившем данное требование, включая имена (наименования), место жительства (место нахождения), количество принадлежащих ему голосующих акций общества и о предлагаемой цене приобретения голосующих акций общества.

В НПВС "О практике применения судами законодательства об усыновлении (удочерении) детей" от 31 марта 2016 года № 2 исключена следующая норма:

Заявление об усыновлении должно быть подписано лично усыновителем (усыновителями), подача заявления кем-либо в интересах усыновителей недопустима. При подаче заявления в форме электронного документа оно удостоверяется электронной цифровой подписью каждого заявителя.

С полным текстом документа можно ознакомиться по ссылке.

Нормативное постановление включается в состав действующего права, является общеобязательным и вводится в действие с 17 декабря 2024 года.

Мы рассказывали, что Верховный суд принял нормативное постановление "О судебном решении по административным делам", в котором установлены единые требования к таким судебным решениям.