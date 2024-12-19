Побои, доведение до самоубийства и ряд других составов преступлений уточнил Верховный суд

Верховный суд нормативным постановлением от 29 ноября 2024 года внес изменения в ряд НПВС по уголовному и уголовно-процессуальному законодательству, сообщает Zakon.kz.

Так, в НПВС "О практике применения законодательства по возмещению вреда, причиненного незаконными действиями органов, ведущих уголовный процесс" от 9 июля 1999 года № 7 разъясняется, что реабилитированному лицу возмещаются расходы по юридической помощи не только до оправдания, но и в связи с восстановлением его прав.

В частности, судам при рассмотрении требований о возмещении выплаченных сумм за оказание юридической помощи следует принять во внимание положения статьи 68 УПК о том, что подозреваемый, обвиняемый, подсудимый, осужденный, оправданный вправе пригласить для защиты нескольких адвокатов в качестве защитников.

Реабилитированному лицу возмещаются расходы на адвоката, понесенные не только до оправдания, но и в связи с восстановлением его прав.

Поводом к предъявлению требования о возмещении вреда является вынесение судом оправдательного приговора либо вынесение органом дознания, предварительного следствия, прокурором постановления о прекращении уголовного дела по основаниям, указанным в части первой статьи 38 УПК, а также постановления, устанавливающего факты несвоевременного принятия решения о применении акта амнистии, помилования, нового уголовного закона, устраняющего или смягчающего уголовную ответственность и т.п. При принятии такого решения органу, ведущему уголовный процесс, следует определять и в соответствии со статьей 42 УПК при наличии к тому оснований в оправдательном приговоре или в постановлении о прекращении дела указывать о признании за лицом права на возмещение вреда, причиненного незаконными действиями органов, ведущих уголовный процесс.

Невыполнение данного требования органом дознания, предварительного следствия, прокурором при вынесении постановления о прекращении уголовного дела может быть обжаловано в порядке статей 105, 106 УПК.

Вносится дополнение, в соответствии с которым к иным средствам и доходам, подлежащим взысканию, относятся премии, бонусы и другие выплаты, которое реабилитированное лицо должно было получить.

По заявлению реабилитированного лица по суммам заработной платы, пенсии, пособий, иных средств и доходов, которых лицо лишилось, подлежит взысканию неустойка, исходя из базовой ставки Национального банка РК на день вынесения решения суда.

Требования о взыскании иной упущенной выгоды подлежат рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства.

Также разъясняется, что в рассмотрении требования реабилитированного лица о возмещении вреда, причиненного в результате незаконных действий органа, ведущего уголовный процесс, не может участвовать судья после отмены постановленного с его участием обвинительного приговора и реабилитации лица.

В НП ВС "О соблюдении принципа гласности судопроизводства по уголовным делам" от 6 декабря 2002 года № 25 теперь говорится:

Суды обязаны строго соблюдать требования уголовно-процессуального закона об открытом судебном разбирательстве дел во всех судебных инстанциях и не допускать фактов нарушения принципа гласности судопроизводства, необоснованного отказа гражданам и представителям средств массовой информации присутствовать в зале суда или в отдельном зале, где осуществляется трансляция судебного заседания. Реализация права лиц присутствовать в зале суда не должна мешать нормальному ходу судебного разбирательства.

Соблюдение принципа гласности несовместимо с вмешательством в деятельность судов. Судья, согласно пункту 1 статьи 77 Конституции РК, является независимым при отправлении правосудия и подчиняется только Конституции и закону.

Депонирование показаний потерпевших и свидетелей в силу требований статьи 201 УПК производится судьей в закрытом судебном заседании.

Председательствующий при открытии главного судебного разбирательства объявляет о рассмотрении дела в открытом или закрытом судебном заседании. В протоколе судебного заседания производится соответствующая запись.

При поступлении в главном судебном разбирательстве ходатайства о рассмотрении дела в закрытом судебном заседании суд обязан выяснить у лица, заявившего ходатайство, по каким предусмотренным законом основаниям ставится вопрос об ограничении гласности судебного разбирательства и мнение других участников процесса.

Решение по заявленному ходатайству принимается судом в совещательной комнате с вынесением постановления в виде отдельного процессуального документа.

Председательствующий может разрешить фотографирование, применение аудио-, видеозаписи, киносъемки, а также трансляцию судебного заседания с согласия участников процесса в ходе всего главного судебного разбирательства, а также в определенной части главного судебного разбирательства либо в отношении некоторых участников процесса. Эти действия не должны мешать нормальному ходу судебного разбирательства.

В статье 57 УПК сказано, что распоряжения председательствующего в судебном заседании обязательны для всех участников процесса и иных лиц, присутствующих в зале суда, его распоряжение о запрещении или прекращении аудио-, видеозаписи должно быть исполнено.

Верховный суд дополнил, что данное положение распространяется также на лиц, участвующих в судебном заседании в онлайн формате.

В НП ВС "О практике рассмотрения уголовных дел в апелляционном порядке" от 19 декабря 2003 года № 13 указывается следующее:

При наличии оснований для рассмотрения дела по правилам суда первой инстанции суд апелляционной инстанции выносит соответствующее постановление с занесением в протокол судебного заседания.

Рассмотрение жалоб, ходатайства прокурора на вынесенное в ходе главного судебного разбирательства постановление о мере пресечения подсудимого осуществляется судьей единолично. При этом в силу требований статьи 87 УПК судья, принимавший участие в рассмотрении жалоб, ходатайств прокуроров, не может участвовать в рассмотрении дела.

В НП ВС "О применении судами законодательства об ответственности за некоторые экологические уголовные правонарушения" от 18 июня 2004 года №1 внесено следующее дополнение:

В случае незаконного добывания (отлова или отстрела) редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, в том числе видов, обращение с которыми регулируется международными договорами Республики Казахстан, а также животных, на которых введен запрет на пользование, сайгаков, содеянное должно квалифицироваться по соответствующей части статьи 339 УК.

В НП ВС "О квалификации некоторых уголовных правонарушений против жизни и здоровья человека" от 11 мая 2007 года № 1 уточняются составы ряда преступлений.

Так, при квалификации по статье 105 УК необходимо установление способа совершения правонарушения – угроз, систематического унижения человеческого достоинства, фактов жестокого обращения. Для наличия состава уголовного правонарушения достаточно установления хотя бы одного из приведенных способов. Обязательным условием ответственности по данной статье также является наличие причинной связи между действиями виновного и последствиями в виде самоубийства или покушения на самоубийство. Если при этом будет установлено, что потерпевший находился в материальной или иной зависимости от виновного, деяние надлежит квалифицировать по части второй статьи 105 УК. Если же будет установлено, что вышеуказанные действия совершены в отношении несовершеннолетнего, деяние надлежит квалифицировать по части третьей статьи 105 УК.

Также добавлен ряд норм, уточняющих состав преступления доведение до самоубийства.

В частности, говорится, что угрозы, которые довели потерпевшего до самоубийства или до покушения на самоубийство, могут быть различными, например:

лишить жизнь или причинить вред здоровью;

разгласить сведения о частной жизни потерпевшего;

незаконно отобрать ребенка и (или) уволить с работы;

лишить средств к существованию и т.п.

Жестокое обращение может заключаться:

в лишении пищи;

изоляции от внешнего мира путем лишения свободы или ограничения контактов с детьми и иными близкими для потерпевшего лицами;

сексуальном насилии;

понуждении к выполнению тяжелой физической работы;

лишении медицинской помощи;

незаконном помещении в психиатрическую больницу и т.п.

Систематическим унижением человеческого достоинства следует признавать повторяемые акты оскорбления потерпевшего, выражение в его адрес циничных высказываний, издевок, клеветы и т. п. Действия признаются систематическими, если они совершены три и более раз из перечисленных преступных действий.

Склонением к совершению самоубийства или содействием таковому признаются действия, которые не сопряжены с угрозами, жестоким обращением или систематическим унижением человеческого достоинства потерпевшего, и выражаются, как правило, в даче советов, уговорах или иных подобных действиях. Это деяние квалифицируется по соответствующей части статьи 105 УК без ссылки на статью 28 УК.

В отличие от деяния, предусмотренного статьей 105 УК, пропаганда самоубийства (статья 313-1 УК) направлена на формирование у неопределенного круга лиц решимости на самоубийство путем распространения аргументов, информации, заведомо ложных сведений, фактов о необходимости, выгодности, потребности, предпочтительности самоубийства.

Также уточняется состав преступления побои.

Побои – это умышленное нанесение ударов, причинивших потерпевшему физическую боль, но не повлекших за собой кратковременного расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты общей трудоспособности.

Побои, повлекшие за собой кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности, влекут ответственность по статье 108-1 УК, то есть за умышленное причинение легкого вреда здоровью.

Под иными насильственными действиями следует понимать другие, помимо побоев, умышленные действия, причиняющие физическую боль (нанесение удара, щипание, связывание, выкручивание руки и т.д.).

Обязательными признаками преступления, предусмотренного статьей 110 УК, являются умышленные насильственные действия, совершенные с особой жесткостью, издевательством, с причинением потерпевшему физических и психических страданий и с целью доставления потерпевшему мучений.

Истязание может выражаться в длящихся и (или) повторяющихся совершаемых действиях, таких как побои, причинение легкого вреда здоровью одному и тому же потерпевшему, в том числе плетью, розгами и т.п., и иные насильственные действия в виде уколов, укусов, вырывания волос, натравливания собаки, лишения пищи, воды, тепла и т.д.

Побои и причинение легкого вреда здоровью охватываются составом истязания и дополнительной квалификации по статье 108-1 или 109-1 УК не требуют.

При рассмотрении дел об уголовных правонарушениях, предусмотренных статьями 99 (часть третья), 105, 106, 107, 108-1, 109-1, 110 УК, суды должны учитывать, что положения закона от 15 апреля 2024 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей" вводятся в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его официального опубликования, то есть с 16 июня 2024 года.

В этой связи необходимо исходить из того, что новый уголовный закон, ухудшающий положение лица, совершившего деяние, в соответствии с требованиями части третьей статьи 6 УК применяется лишь к лицам, совершившим указанные выше правонарушения после 16 июня 2024 года.

В НП ВС "О практике применения законодательства, устанавливающего ответственность за торговлю людьми" от 29 декабря 2012 года № 7 вносится следующее дополнение:

При определении действий по оказанию иных услуг сексуального характера, предусмотренных статьями 134, 308 и 309 УК, следует руководствоваться примечанием к статье 122 УК. Обязательным признаком оказания иных услуг сексуального характера является наличие цели получения дохода или выгод имущественного характера. Указанные действия могут совершаться удаленно через сети телекоммуникации, в том числе интернета, в режиме реального времени (например, в прямом эфире).

Пропаганда и (или) реклама проституции, иных услуг сексуального характера для вовлечения в совершение указанных правонарушений, а равно в целях сводничества является одним из способов совершения преступлений, предусмотренных статьями 134, 308, 309 УК. При определении понятия пропаганды и (или) рекламы проституции, иных услуг сексуального характера следует руководствоваться примечанием к статье 134 УК.

Кроме того, в Верховном суде уточнили, что при рассмотрении дел о преступлениях, связанных с торговлей людьми, суды должны учитывать, что положения закона от 5 июля 2024 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей" вводятся в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его официального опубликования, то есть с 5 сентября 2024 года.

В этой связи необходимо исходить из того, что новый уголовный закон, ухудшающий положение лица, совершившего деяние, в соответствии с требованиями части третьей статьи 6 УК применяется лишь к лицам, совершившим преступления после 5 сентября 2024 года.

В НП ВС "О практике рассмотрения некоторых коррупционных преступлений" от 27 ноября 2015 года № 8 уточняется:

Если лицо получает от взяткодателя деньги или иные ценности якобы для передачи лицу в качестве взятки и, не намереваясь этого сделать, присваивает их, содеянное им должно квалифицироваться как мошенничество. Когда же в целях завладения ценностями это лицо склоняет взяткодателя к даче взятки путем уговора, шантажа или запугивания возможными неблагоприятными последствиями в случае отказа дать взятку, то его действия должны дополнительно квалифицироваться как подстрекательство к даче взятки, а действия взяткодателя в таких случаях подлежат квалификации как покушение на дачу взятки.

В НП ВС "О некоторых вопросах санкционирования мер пресечения" от 24 января 2020 года №1 вносится следующее дополнение:

При избрании и санкционировании меры пресечения необходимо рассматривать возможность применения менее строгой меры пресечения с учетом наличия электронных средств слежения.

Также говорится, что в случае изменения места содержания под домашним арестом, подозреваемый (обвиняемый) обязан сообщить об этом органу, осуществляющему надзор за соблюдением установленных ограничений.

В постановлении о санкционировании домашнего ареста не должны быть указаны общие формулировки ограничений, перечисленные в части второй статьи 146 УПК. В каждом случае необходимо устанавливать ограничения и запреты, предусмотренные частью второй статьи 146 УПК, в разумных пределах, с соблюдением конституционных прав лиц, находящихся под домашним арестом.

В НП ВС "О некоторых вопросах применения судами законодательства об уголовных правонарушениях в сфере экономической деятельности" от 24 января 2020 года № 3 детализирована процедура подтверждения крупного ущерба или крупного размера дохода.

Крупный ущерб, крупный размер или особо крупный размер дохода, значительный размер товара определяются в соответствии со статьей 3 УК, в редакции, действующей на момент совершения уголовного правонарушения, и должны быть подтверждены заключением эксперта, специалиста и другими доказательствами.

Также указывается, что обязательным признаком субъективной стороны уголовного правонарушения является наличие специальной цели совершения финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенным преступным путем, придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом.

Такая цель может проявляться, например:

в вовлечении в законный оборот денежных средств, полученных преступным путем, путем приобретения ценного имущества (недвижимое имущество, произведения искусства, предметы роскоши и т.п.);

в приобретении имущества на денежные средства, полученные преступным путем, с использованием фиктивных гражданско-правовых договоров (займа, дарения и т.д.), бухгалтерских документов (о получении выплат по трудовому договору, денежных средств в подотчет и т.д.) в целях придания видимости законного происхождения денежным средствам, на которые это имущество приобретено.

С полным текстом документа можно ознакомиться по ссылке.

Нормативное постановление включается в состав действующего права, является общеобязательным и введено в действие с 17 декабря 2024 года.

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