Единый пакет ОСМС для всех: шаг к Справедливому Казахстану

14 июля 2025 года президентом Казахстана подписан закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обязательного социального медицинского страхования и оказания медицинских услуг".

Накануне разработки документа Касым-Жомарт Токаев подчеркнул необходимость продолжить реформу системы обязательного медицинского страхования и поручил сформировать Единый пакет медицинской помощи. Также глава государства призвал повысить ответственность местных исполнительных органов в системе соцмедстрахования.

Корреспондент Zakon.kz узнал, какие проблемы в этой сфере требуют решения и что изменится в рамках нового закона. На вопросы ответила директор филиала по области Абай НАО "Фонд социального медицинского страхования" Ельмира Рахимбаева.

Формирование Единого пакета медпомощи

На сегодняшний день в Казахстане существуют два параллельных пакета медицинской помощи − гарантированный объем бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) и ОСМС. Причем некоторые услуги в пакетах пересекаются. Такое дублирование приводит к неэффективному расходованию средств и снижению прозрачности финансовых потоков.

"На сегодняшний день имеет место дублирование услуг. Они "сидят" как в пакете ГОБМП, так и в пакете ОСМС. Планируется создать единый пакет, где будет четкое разграничение услуг", – отметила Ельмира Рахимбаева.

Также отмечается низкий уровень цифровизации системы, что затрудняет мониторинг качества и эффективности медицинских услуг.

Введение единого пакета медицинской помощи – один из практических шагов реализации концепции "Справедливый Казахстан". Реформа ОСМС направлена на обеспечение равного доступа к качественным медицинским услугам для всех граждан страны, независимо от их страхового статуса и социального положения. Базовая часть пакета, финансируемая государством, гарантирует предоставление необходимой помощи каждому казахстанцу, а страховая часть, формируемая за счет взносов работодателей и граждан, позволит получать расширенный спектр услуг. Такой подход соответствует стратегической цели – выстроить справедливую, прозрачную и устойчивую систему здравоохранения, где интересы пациента ставятся в центр.

Увеличение охвата населения

По официальным данным, только 83% граждан Казахстана охвачены системой соцмедстрахования. Более 2,4 млн человек находятся вне системы, что ограничивает их доступ к необходимым медицинским услугам и создает социальное напряжение.

Как сообщила Ельмира Рахимбаева, из всего населения области Абай, которое превышает 600 тысяч, не застраховано 98-100 тысяч. И это число периодически меняется. Из них в категории "Д" и "Е" (казахстанцы с кризисным и экстренным уровнем благополучия) − 27 тысяч.

"Остальные − экономически активное население, которое может платить, но не производит отчисления. Уровень застрахованности по нашей области − 83,8%. Сейчас мы проводим совещания с медорганизациями, чтобы они проводили информационно-разъяснительную работу", – рассказала директор филиала фонда.

Теперь акиматы будут платить взносы в систему соцмедстрахования за социально уязвимые категории "Д", "Е" и за официально зарегистрированных безработных.

"Существует классификация по уровню благополучия: есть пять уровней. "Д" – это критический , "Е" – это экстренный. Это люди, которые самостоятельно не могут справиться со своими проблемами, им нужна помощь государства", – пояснила руководитель филиала фонда.

Увеличение верхнего предела для расчета взносов

Одно из изменений – это повышение верхнего порога отчислений.

"У нас на сегодняшний день верхний порог составляет 10 МЗП. Минимальная заработная плата у нас − 85 000 тенге. Сверх 10 размеров МЗП у нас отчисления не производились. Теперь планируется взимать с работников − 20 МЗП и работодателей − 40 МЗП. Это коснется девяти процентов населения, тех, которые имеют высокую заработную плату. Это социальная справедливость. Чем больше получают, тем больше отчисления идут", − подчеркнула Ельмира Рахимбаева.

Это означает, что при высоком доходе в 3 400 000 тенге взнос работодателя составит 3%, или 102 000 тенге, а взнос работника 1% – 34 000 тенге. Это максимальный размер взноса.

Для большинства населения (91%) взносы останутся на прежнем уровне.

Повышение ставок для государства

Взносы государства за льготные категории граждан будут постепенно увеличиваться с 2% до 2,2% к 2027 году и 4,7% − к 2037 году, что обеспечит большую солидарную ответственность государства за здоровье населения. Планируется увеличение процентных ставок государства, но при этом ставки работодателя и работников остаются неизменными.

Кроме того, в рамках реформы системы планируется наделить контролирующими функциями Комитет медицинского и фармацевтического контроля. Для быстрого реагирования на грубые нарушения стандарта или за безлицензионную деятельность комитет наделили надзорной функцией.

Cохранение статуса застрахованного

Теперь казахстанцы, которые в течение пяти лет стабильно оплачивали взносы, в случае потери работы или доходов имеют право на получение медицинской помощи в рамках ОСМС до 6 месяцев. Но как только они восстановят трудоспособность или перейдут на другую работу, они должны закрыть эту задолженность за все месяцы.

Бесплатные онкоскрининги

Со второй половины 2025 года скрининги на онкологические заболевания будут входить в базовую часть медстрахования, которую гарантирует государство. Изменения в системе дадут пациентам возможность раннего выявления, раннего оздоровления и снижения запущенных случаев.

Как стать застрахованным самостоятельно

Для того чтобы быть застрахованными в системе соцмедстрахования, нужно произвести 12 отчислений, то есть по одному за каждый месяц года. Для самостоятельного плательщика размер взноса составляет 4 250 тенге.

"Для того чтобы быть застрахованным, должна быть годовая сумма, то есть за 12 месяцев. Это 51 тысяча тенге. Стоимость платного лечения в дневном стационаре составляет 110 тысяч и выше в зависимости от заболеваний. Плюс, прежде чем лечь в дневной стационар, человек должен обследоваться. Это плюс около 40 тысяч. Получается в среднем 150-200 тысяч, чтобы получить медицинскую помощь. Но есть альтернатива − 51 тысяча (оплата страховых взносов за год), и он может быть застрахованным и получать расширенные медуслуги", – подсчитала спикер.

Оплатить можно, не выходя из дома, через приложения банков. Перечислять нужно отдельными платежами за каждый месяц. Обработка занимает от трех до пяти дней, после этого можно будет получать медицинские услуги в рамках пакета ОСМС.