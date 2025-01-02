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События

В Казахстане ужесточили наказание за производство наркотиков: закон подписал президент

закон, фото - Новости Zakon.kz от 02.01.2025 11:02 Фото: Zakon.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев подписан Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров и сильнодействующих веществ», сообщает Zakon.kz.

Закон направлен на исполнение поручений главы государства, данных на заседании Национального курултая 15 марта 2024 года, касающихся ужесточения ответственности за производство и организацию сбыта наркотиков, а также применения более мягких мер уголовного наказания к их закладчикам.

"Законом ужесточена уголовная ответственность за производство наркотиков, а также за изготовление, переработку и производство наркотиков должностными лицами. Теперь за эти преступления виновным лицам может быть назначено лишение свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества", – говорится в сообщении Акорды.

Наряду с этим закон незначительно смягчает наказания для закладчиков наркотиков. За совершение такого преступления впервые без отягчающих обстоятельств предусмотрено лишение свободы на срок от 5 до 8 лет с конфискацией имущества (ранее от 5 до 10 лет с конфискацией имущества).

Такое смягчение наказания обусловлено тем, что так называемые закладчики наркотиков, большинство из которых представляют подростки и молодежь, сами непосредственно их не изготавливали и не перерабатывали, и зачастую использовались организаторами незаконного оборота наркотиков в своих преступных целях.

Однако неоднократное совершение преступления повлечет суровое наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

При этом закон сохранил достаточно жесткие санкции для лиц, распространяющих наркотики в составе преступной группы, в организациях образования, несовершеннолетним лицам, предусмотрев наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет с конфискацией имущества.

Закон также ужесточил уголовную ответственность должностных лиц за распространение наркотиков. Если ранее за эти преступления им грозило лишение свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества, то теперь для них предусмотрено лишение свободы на срок от 15 до 20 лет с конфискацией имущества.

Кроме того, законом приняты иные меры по повышению эффективности противодействия незаконному обороту наркотиков и сильнодействующих веществ.

В этих целях установлена уголовная ответственность за незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества, преступной группой и в особо крупном размере.

Введена уголовная ответственность за незаконный оборот прекурсоров и сильнодействующих веществ, а также веществ, инструментов и оборудования, используемых для производства наркотиков, прекурсоров, ядовитых и сильнодействующих веществ.

Установлена ответственность за нарушение правил обращения с аналогами наркотиков, психотропных веществ, а также с прекурсорами и сильнодействующими веществами.

Ранее в Казахстане предлагали ввести пожизненное лишение свободы за производство наркотиков.

Андрей Дюсупов
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