Наказание для наркокурьеров смягчат в Казахстане: Сенат одобрил поправки в законодательство

Депутаты Сената на пленарном заседании 19 декабря 2024 года одобрили во втором чтении поправки в законодательство по вопросам противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров и сильнодействующих веществ, сообщает Zakon.kz.

Как отметил сенатор Советбек Медебаев, в настоящее время число наркозависимых, состоящих на учете, превышает 18,2 тыс. человек, из них свыше 1,5 тыс. женщин и порядка 60 несовершеннолетних. Органами внутренних дел за 11 месяцев текущего года выявлено более 7 тыс. уголовных наркоправонарушений. Изъятие синтетических наркотиков увеличилось на 45%.

"На сегодня героиновые наркозависимые стали редкостью. В медучреждения в основном поступают зависимые от "синтетики", в тяжелом состоянии, с глубокими психозами и органическими поражениями центральной нервной системы, поскольку "синтетика" вызывает зависимость и разрушает организм с первого употребления. Распространение синтетических наркотиков становится все более популярным из-за высокой прибыльности и относительной легкости производства", – сказал Советбек Медебаев.

Он отметил, что портрет наркосбытчика значительно изменился. Это, как правило, молодые люди из вполне благополучных семей в возрасте от 16 до 30 лет. Об этом свидетельствует и рост количества обращений к депутатам родителей таких молодых людей, задержанных либо осужденных к лишению свободы за наркоправонарушения.

В целях дифференцирования наказания для организаторов наркобизнеса и тех, кто выполняет функции курьеров, предлагается в Уголовном кодексе смягчить ответственность для молодых людей и сосредоточиться на борьбе с организаторами, увеличив сроки лишения свободы вплоть до пожизненного.

В статье 297 УК РК изменены сроки за незаконное приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта, пересылку либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов: от 5 до 8 лет (ранее от 5 до 10), от 6 до 10 (ранее от 6 до 12) и от 7 до 12 лет (ранее от 10 до 15). Дополнительным наказанием, предусмотренным за перечисленные составы преступлений, выступает конфискация имущества, которая сохраняется во всех частях статьи 297 УК РК.



УК РК дополняется новой статьей 297-1, устанавливающей ответственность за незаконные изготовление, переработку, производство в целях сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов.

Она предусматривает наказание:

• в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества (часть 1 статьи 297-1 УК РК); • за совершение в крупном размере – от 6 до 12 лет с конфискацией имущества (часть 2 статьи 297-1 УК РК); • за совершение деяний, предусмотренных частями 1 или 2 1) группой лиц по предварительному сговору; 2) неоднократно; 3) в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере, – лишение свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

Также в новой статье 297-1 УК РК предлагается ввести более строгие меры уголовной ответственности для должностных лиц, совершивших преступление с использованием служебного положения, а равно незаконное производство наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов с установлением наказания в виде лишения свободы сроком от 15 до 20 лет либо пожизненным лишением свободы.

Кроме того, предлагается предусмотреть уголовную ответственность за незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические средства преступной группой и в особо крупном размере (статья 300 УК РК). Законом предусматривается установление ответственности за незаконный оборот и производство сильнодействующих веществ внутри страны путем дополнения статьи 301 УК РК (сейчас преследуется только их контрабанда). Учитывая широкий легальный оборот прекурсоров и сильнодействующих веществ предлагается включить уголовную ответственность за нарушение правил их обращения (статья 303 УК РК).

В Кодексе "О здоровье народа и системе здравоохранения" вводится понятие сильнодействующего вещества. В целях профилактики зависимости от психоактивных веществ устанавливается запрет немедицинского потребления наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, а также сильнодействующих веществ. Помимо этого вводится единый электронный банк данных лиц с психическим, поведенческим расстройством (заболеванием), связанным с употреблением психоактивных веществ.

Ранее этот законопроект одобрил Мажилис.

