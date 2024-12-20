Правила работы оптового рынка электроэнергии обновили в Казахстане

И.о. министра энергетики приказом от 12 декабря 2024 года утвердил в новой редакции Правила организации и функционирования оптового рынка электрической энергии, сообщает Zakon.kz.

В частности, в правила добавлен ряд новых терминов:

гибридная группа — группа субъектов оптового рынка электрической энергии с совокупной долей использования возобновляемых источников энергии при производстве электрической энергии не менее двадцати пяти процентов, находящихся в одном энергоузле и включенных в перечень гибридных групп в порядке, утвержденном уполномоченным органом;

— группа субъектов оптового рынка электрической энергии с совокупной долей использования возобновляемых источников энергии при производстве электрической энергии не менее двадцати пяти процентов, находящихся в одном энергоузле и включенных в перечень гибридных групп в порядке, утвержденном уполномоченным органом; администратор гибридной группы — юридическое лицо, входящее в гибридную группу, осуществляющее приобретение (покупку) электрической энергии у энергопроизводящих организаций, входящих в гибридную группу, с целью ее последующей реализации (продажи) потребителям внутри данной гибридной группы и (или) на балансирующем рынке электрической энергии, а также являющееся провайдером баланса для энергопроизводящих организаций и потребителей электрической энергии, входящих в гибридную группу;

— юридическое лицо, входящее в гибридную группу, осуществляющее приобретение (покупку) электрической энергии у энергопроизводящих организаций, входящих в гибридную группу, с целью ее последующей реализации (продажи) потребителям внутри данной гибридной группы и (или) на балансирующем рынке электрической энергии, а также являющееся провайдером баланса для энергопроизводящих организаций и потребителей электрической энергии, входящих в гибридную группу; потребитель гибридной группы — потребитель, являющийся субъектом оптового рынка электрической энергии и включенный в перечень гибридных групп;

— потребитель, являющийся субъектом оптового рынка электрической энергии и включенный в перечень гибридных групп; зеленый тариф — тариф на продажу единым закупщиком электрической энергии, вырабатываемой объектами по использованию возобновляемых источников энергии, устанавливаемый единым закупщиком электрической энергии в соответствии с Правилами определения тарифа на поддержку возобновляемых источников энергии;

— тариф на продажу единым закупщиком электрической энергии, вырабатываемой объектами по использованию возобновляемых источников энергии, устанавливаемый единым закупщиком электрической энергии в соответствии с Правилами определения тарифа на поддержку возобновляемых источников энергии; потребитель зеленой энергии — субъект оптового рынка электрической энергии, приобретающий у единого закупщика электрической энергии электрическую энергию, вырабатываемую объектами по использованию возобновляемых источников энергии, по зеленым тарифам, определяемым в соответствии с Правилами определения тарифа на поддержку;

Правилами установлено, что энергопроизводящие организации, энергопроизводящие организации, использующие возобновляемые источники энергии и энергопроизводящие организации, использующие вторичные энергоресурсы, энергопроизводящие организации, использующие энергетическую утилизацию отходов, осуществляют продажу электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии субъектам оптового рынка электрической энергии.

При этом энергоснабжающие организации осуществляют продажу электрической энергии на розничном рынке электрической энергии субъектам розничного рынка электрической энергии только в пределах административно-территориальной единицы (области), на которой расположены ее электрические сети.

Объемом купленной (проданной) электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии по всем договорам купли-продажи электрической энергии, заключенным субъектами оптового рынка электрической энергии, является плановый объем купли-продажи электрической энергии, включенный в суточный график производства-потребления электрической энергии, утвержденный системным оператором с учетом корректировок.

Купля-продажа электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии осуществляется субъектами оптового рынка электрической энергии, включенными в перечень субъектов оптового рынка электрической энергии.

Субъекты оптового рынка электрической энергии осуществляют покупку электрической энергии только у единого закупщика электрической энергии и заключают соответствующий договор или у энергопроизводящих организаций, входящих с ними в одну группу лиц в Реестре групп лиц, или у администратора гибридной группы, входящего с ними в гибридную группу и (или) у энергопроизводящих организаций, использующих возобновляемые источники энергии, и заключают с ними соответствующие договоры купли-продажи электрической энергии.

При этом системный оператор при отсутствии технической возможности осуществления покупки электрической энергии на технологические и производственные нужды национальной электрической сети у единого закупщика электрической энергии в следствии изолированной работы от единой электроэнергетической системы РК (ЕЭС РК), приобретает электроэнергию из-за пределов Казахстана у поставщиков электрической энергии, реализующих электрическую энергию на территории РК непосредственно от имени иностранного производителя.

Энергоснабжающие организации в приоритетном порядке выкупают электрическую энергию у гидроэлектростанций суммарной установленной мощностью не более 10 мегаватт, находящихся в зоне их обслуживания, введенных в эксплуатацию до 1 июля 2023 года и не имевших на 1 июля 2023 года заключенных с единым закупщиком электрической энергии долгосрочных договоров купли-продажи электрической энергии согласно законодательству РК в области поддержки использования возобновляемых источников энергии, по предельному тарифу на электрическую энергию, установленному в соответствии со статьей 12-1 Закона.

При этом выкуп электрической энергии у данных гидроэлектростанций допускается на уровне установленной мощности на 1 июля 2023 года.

Энергоснабжающие организации осуществляют покупку недостающего объема электрической энергии в целях энергоснабжения своих потребителей у единого закупщика электрической энергии и (или) у нетто-потребителей.

При этом энергоснабжающие организации при отсутствии технической возможности осуществления поставки потребителям электрической энергии от единого закупщика электрической энергии и (или) от энергопроизводящих организаций, использующих возобновляемые источники энергии в следствии изолированной работы от ЕЭС РК, приобретают электроэнергию из-за пределов Республики Казахстан у поставщиков электрической энергии, реализующих электрическую энергию на территории Республики Казахстан непосредственно от имени иностранного производителя, в целях энергоснабжения потребителей.

Энергоснабжающие организации, энергопередающие организации, потребители и цифровые майнеры, являющиеся субъектами оптового рынка электрической энергии, заключают с системным оператором договор на оказание услуги по пользованию национальной электрической сетью.

Субъекты оптового рынка электрической энергии, осуществляющие деятельность по цифровому майнингу, осуществляют покупку электрической энергии из-за пределов Республики Казахстан либо у единого закупщика электрической энергии, либо у энергопроизводящих организаций, использующих возобновляемые источники энергии не имеющих, заключенный с единым закупщиком электрической энергии долгосрочный договор купли-продажи электрической энергии.

Условные потребители и администраторы гибридных групп покупают электрическую энергию у единого закупщика электрической энергии по ценам и в объемах, рассчитываемых единым закупщиком электрической энергии, в порядке, определенном Правилами централизованной покупки и продажи электрической энергии единым закупщиком электрической энергии, произведенной объектами по использованию возобновляемых источников энергии, объектами по энергетической утилизации отходов.

Потребители зеленой энергии имеют право покупать на краткосрочной (год) или долгосрочной (более года) основе у единого закупщика электрической энергии электрическую энергию, вырабатываемую объектами по использованию возобновляемых источников энергии, по зеленым тарифам, рассчитываемых единым закупщиком электрической энергии, в порядке, определенном Правилами определения тарифа на поддержку, а также заключают соответствующий договор.

При осуществлении своей деятельности на оптовом рынке электрической энергии энергопередающие организации:

осуществляют передачу электрической энергии в соответствии с установленными нормами надежности и стандартами качества электрической энергии в соответствии с Электросетевыми правилами;

обеспечивают равные условия для доступа к электрической сети;

обеспечивают поддержание в эксплуатационной готовности электрической сети и ее техническое обслуживание;

обеспечивают устойчивую и надежную работу электрической сети, своевременное принятие мер по предотвращению, локализации и ликвидации аварий на энергетических объектах, входящих в зону оперативного управления (ведения);

совместно с системным оператором обеспечивают качество передаваемой электрической энергии в соответствии с требованиями, установленными законодательством Республики Казахстан в области электроэнергетики и в области технического регулирования;

осуществляют коммерческий учет электрической энергии в согласованных точках учета;

осуществляют взаимодействие с системным оператором в процессе оперативно-диспетчерского управления режимами производства (потребления) электрической энергии в ЕЭС РК.

Энергоснабжающие организации предоставляют системному оператору или региональной электросетевой компании беспрепятственный доступ к приборам коммерческого учета электрической энергии обслуживаемых потребителей.

При отсутствии у энергоснабжающей организации действующих договоров на покупку электроэнергии розничные потребители подлежат передаче гарантирующему поставщику электрической энергии.

Потребители электрической энергии при осуществлении деятельности на оптовом рынке электрической энергии:

соблюдают режимы электропотребления, определенные договором купли-продажи электрической энергии;

поддерживают надлежащее техническое состояние электро- и энергоустановок, и приборов коммерческого учета, находящихся в собственности потребителей, выполняют требования к их техническому состоянию;

предоставляют данные измерений коммерческих приборов учета в сроки, установленные в соответствии с заключенными договорами;

предоставляют системному оператору и региональной электросетевой компании беспрепятственный доступ к приборам коммерческого учета электрической энергии;

обеспечивают наличие средств диспетчерского технологического управления, в том числе средств связи с диспетчерскими центрами системного оператора и региональной электросетевой компании, оперативно-информационного комплекса диспетчерского управления, унифицированного с оперативно-информационным комплексом системного оператора и региональной электросетевой компании, или наличие документа о передаче полномочий по оперативно-диспетчерскому взаимодействию другому диспетчерскому центру;

обеспечивают наличие системы сбора и передачи телеметрической информации, соединенной с полномочным диспетчерским центром.

Энергопроизводящей организации запрещаются:

продажа электрической энергии субъектам розничного рынка электрической энергии, а также субъектам оптового рынка электрической энергии, за исключением единого закупщика электрической энергии и (или) потребителей, входящих с ним в одну группу лиц, либо администратора гибридной группы, входящего с ним в одну гибридную группу;

продажа электрической энергии при отсутствии автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии, обеспечивающей передачу данных почасового учета по согласованным протоколам в центральную базу данных автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии системного оператора;

продажа электрической энергии цифровым майнерам, за исключением случаев, указанных в подпунктах 2) и 4) статьи 9-4 Закона;

покупка электрической энергии у другой энергопроизводящей организации.

Все возобновляемые источники, имеющие заключенный с единым закупщиком электрической энергии долгосрочный договор купли-продажи электрической энергии, согласно законодательству о поддержке использования возобновляемых источников энергии, осуществляют продажу электрической энергии только единому закупщику электрической энергии.

В процессе осуществления своей деятельности на оптовом рынке электрической энергии энергопроизводящие организации:

осуществляют совместно с системным оператором регулирование и поддержание стандартной частоты в ЕЭС РК;

обеспечивают наличие средств диспетчерского технологического управления, в том числе средств связи с диспетчерскими центрами системного оператора, оперативно-информационного комплекса диспетчерского управления, унифицированного с оперативно-информационным комплексом системного оператора;

предоставляют системному оператору и региональной электросетевой компании беспрепятственный доступ к приборам коммерческого учета электрической энергии.

При наступлении аварийных ситуаций или в случаях проведения ремонтных работ в энергосистеме сопредельных стран энергоснабжающие организации осуществляют поставку (экспорт) электрической энергии потребителям сопредельных стран, временно работающих изолировано от своей энергосистемы.

Единый закупщик электрической энергии осуществляет следующие функции:

покупает электрическую энергию у энергопроизводящих организаций и (или) у администратора гибридной группы на час и (или) сутки, и (или) месяц, и (или) квартал, и (или) год (годы) вперед для продажи энергоснабжающим, энергопередающим организациям, потребителям, включенным в перечень субъектов оптового рынка электрической энергии, условным потребителям, цифровым майнерам, а также потребителям гибридной группы;

продает электрическую энергию энергопередающим и энергоснабжающим организациям, потребителям электрической энергии, являющимися субъектами оптового рынка электрической энергии, условным потребителям, потребителям гибридной группы, а также на централизованных торгах электрической энергией выше предельных тарифов на электрическую энергию лицам, осуществляющим деятельность по цифровому майнингу;

покупает отрицательные дисбалансы у возобновляемых источников энергии в рамках договоров на передачу ответственности;

продает балансирующую электроэнергию возобновляемым источникам в рамках договора на передачу ответственности;

заключает договор передачи ответственности с возобновляемыми источниками, имеющими заключенный с единым закупщиком электрической энергии долгосрочный договор купли-продажи планового объема электрической энергии по типовой форме, утвержденной уполномоченным органом, и возобновляемыми источниками, имеющими договоры купли-продажи электрической энергии с расчетно-финансовым центром, заключенные до 1 июля 2023 года, в соответствии с законодательством в области поддержки использования возобновляемых источников энергии и выступает их провайдером баланса на балансирующем рынке электрической энергии в соответствии с Законом;

заключает соответствующие договоры купли-продажи электрической энергии по формам, согласно приложениям 1, 2, 3 и 4 к настоящим Правилам;

заключает договор участия на рынке централизованной торговли электрической энергией;

осуществляет (при необходимости) покупку электрической энергии у поставщиков (производителей) электрической энергии других стран (импорт) в соответствии с параграфом 5 главы 2 настоящих Правил, и по ценам данных поставщиков (производителей);

осуществляет (при необходимости) продажу электрической энергии потребителям других стран (экспорт) в порядке, определенном параграфом 3 главы 3 настоящих Правил;

осуществляет адресную поддержку для потребителей оптового рынка путем дифференциации тарифов, в соответствии с главой 8 настоящих Правил, с целью возможности осуществления поэтапного изменения тарифов;

заключает договор купли-продажи балансирующей электрической энергии и отрицательных дисбалансов с расчетным центром балансирующего рынка;

определяет прогнозные цены на продажу электрической энергии в соответствии с порядком, определенным в приложении 5 к настоящим Правилам;

заключает (при необходимости) договоры на передачу электрической энергии с энергопередающими организациями и оплачивает услуги по передаче электрической энергии в порядке, определенном главой 6 настоящих Правил;

заключает с системным оператором договор на оказание услуг по технической диспетчеризации отпуска в сеть импортируемой электрической энергии (при необходимости);

продает на краткосрочной (год) или долгосрочной (более года) основе потребителю зеленой энергии электрическую энергию, вырабатываемую объектами по использованию возобновляемых источников энергии по зеленым тарифам, определяемым в соответствии с Правилами определения тарифа на поддержку.

Правилами определен порядок покупки и продажи электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии, а также процедура формирования и утверждения суточного графика производства-потребления электрической энергии.

Кроме того, документ содержит порядок проведения централизованных торгов электрической энергией для цифровых майнеров и централизованных торгов электрической энергией для энергопроизводящих организаций. Правилами регламентирован порядок определения объема оказанных системных услуг системного оператора по передаче электрической энергии по национальной электрической сети и услуги по пользованию национальной электрической сетью.

Указывается, что Единый закупщик электрической энергии оказывает адресную поддержку поддержки для потребителей оптового рынка путем дифференциации тарифов.

Список получателей адресной поддержки формируется уполномоченным органом в сфере естественной монополии и содержит следующее:

наименование субъекта оптового рынка электрической энергии;

цена на покупку электрической энергии у единого закупщика электрической энергии, учтенная в структуре действующей предельной цены данного субъекта оптового рынка электрической энергии, согласованной уполномоченным органом в сфере естественной монополии.

В список получателей адресной поддержки включается субъект оптового рынка электрической энергии, у которого расчетная цена на покупку электрической энергии, определяемая в соответствии с приложением 9 к настоящим Правилам, выше покупной цены электрической энергии, учтенной в структуре его действующей предельной цены, согласованной уполномоченным органом в сфере естественной монополии;

период применения (действия) цены, равный 12 месяцам, с указанием дат начала и завершения применения (действия), с возможностью актуализации.

При изменении объемов оказываемых услуг розничного электроснабжения по причине осуществления покупки электрической энергии в целях энергоснабжения энергопередающими организациями, уполномоченным органом в сфере естественных монополий проводится анализ объема и определяется цена на покупку электрической энергии на уровне средневзвешенной цены.

Список получателей адресной поддержки актуализируется уполномоченным органом в сфере естественной монополии один раз в полгода и направляется уполномоченным органом в сфере естественной монополии единому закупщику электрической энергии не позднее пяти рабочих дней до начала расчетного периода (календарного месяца), с которого действуют изменения.

Список получателей адресной поддержки публикуется на интернет-ресурсе единого закупщика электрической энергии.

Кроме того, правила содержат порядок формирования перечня субъектов оптового рынка электрической энергии и его актуализации.

В частности, для включения в перечень субъектов оптового рынка электрической энергии, формируемый системным оператором, соответствующее юридическое лицо заключает:

договор на оказание услуг по пользованию национальной электрической сетью с системным оператором в соответствии с пунктом 7-2 статьи 13 Закона;

договор на оказание услуг по передаче электрической энергии по национальной электрической сети с системным оператором в соответствии с пунктом 7-1 статьи 13 Закона;

договор на оказание услуг по передаче электрической энергии с энергопередающими организациями (при необходимости);

договор на оказание услуг по организации балансирования производства-потребления электрической энергии с системным оператором;

договор на оказание услуг по технической диспетчеризации производства-потребления электрической энергии с системным оператором (при наличии генерирующих установок, а также осуществления импорта).

При этом, договоры на оказание услуги по пользованию национальной электрической сетью, на оказание услуг по передаче электрической энергии по национальной электрической сети, на оказание услуг по организации балансирования производства-потребления электрической энергии и на оказание услуг по технической диспетчеризации производства-потребления электрической энергии заключаются с:

потребителем электрической энергии при условии потребления электрической энергии в объеме не менее 1 МВт среднесуточной (базовой) мощности;

с энергоснабжающей организацией (при наличии лицензии на осуществление деятельности по покупке электрической энергии в целях энергоснабжения) при выполнении требований по энергоснабжению электрической энергии в объеме не менее 1 МВт среднесуточной (базовой) мощности.

Перечень публикуется системным оператором на его официальном интернет-ресурсе.

С полным текстом правил можно ознакомиться по ссылке.

Приказ вводится в действие с 29 декабря 2024 года, за исключением отдельных норм, которые вводятся с 1 января 2025 года.