Изменились правила работы оптового рынка электроэнергии

Приказом министра энергетики от 23 февраля 2026 года внесены изменения в Правила организации и функционирования оптового рынка электрической энергии, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что энергопроизводящие организации, использующие возобновляемые источники энергии и энергопроизводящие организации, использующие вторичные энергоресурсы, энергопроизводящие организации, использующие энергетическую утилизацию отходов, осуществляют продажу электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии субъектам оптового рынка электрической энергии.

При этом энергоснабжающие организации осуществляют продажу электрической энергии на розничном рынке электрической энергии субъектам розничного рынка электрической энергии только в пределах административно-территориальной единицы (области), на которой расположены ее электрические сети.

Энергоснабжающие организации осуществляют продажу электрической энергии на розничном рынке электрической энергии субъектам розничного рынка электрической энергии с суммарной разрешенной мощностью менее пяти мегаватт.

Требование в части суммарной разрешенной мощности менее пяти мегаватт не распространяются на:

организации-нерезиденты РК;

объекты жизнеобеспечения, в том числе государственные-коммунальные предприятия;

организации, осуществляющие транспортировку нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам.

Указывается, что субъекты оптового рынка электрической энергии осуществляют покупку электрической энергии только у единого закупщика электрической энергии и заключают соответствующий договор по форме, или у энергопроизводящих организаций, входящих с ними в одну группу лиц в Реестре групп лиц, либо у администратора гибридной группы, входящего с ними в гибридную группу, или у энергопроизводящих организаций, использующих возобновляемые источники энергии, и заключают с ними соответствующие договоры купли-продажи электрической энергии.

При этом, системный оператор покупает плановые объемы электрической энергии на технологические и производственные нужды национальной электрической сети у энергопроизводящей организации, использующей возобновляемые источники энергии, не менее двадцати пяти процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которой прямо или косвенно принадлежат Фонду национального благосостояния, на основании договора купли-продажи электрической энергии.

Системный оператор при отсутствии технической возможности осуществления покупки электрической энергии на технологические и производственные нужды национальной электрической сети у единого закупщика электрической энергии вследствие изолированной работы от единой электроэнергетической системы РК ( ЕЭС РК), приобретает электроэнергию из-за пределов республики у поставщиков электрической энергии, реализующих электрическую энергию на территории Республики Казахстан непосредственно от имени иностранного производителя.

Также говорится, что энергоснабжающие организации, энергопередающие организации, потребители, в том числе получатели инвестиционного тарифа, получатели межправительственного тарифа и цифровые майнеры, являющиеся субъектами оптового рынка электрической энергии, заключают с системным оператором договор на оказание услуги по пользованию национальной электрической сетью, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7-1 статьи 13 Закона.

Кроме того, правила дополнены новыми пунтками.

Так, говорится, что получатели инвестиционного тарифа покупают электрическую энергию у единого закупщика электрической энергии по инвестиционному тарифу, рассчитываемому единым закупщиком электрической энергии, в порядке, определенном Правилами формирования и установления сроков предоставления инвестиционного тарифа.

Получатели межправительственного тарифа покупают электрическую энергию у единого закупщика электрической энергии по межправительственному тарифу, рассчитываемому единым закупщиком электрической энергии, в порядке, определенном настоящими Правилами.

Отмечается, что все энергопроизводящие организации осуществляют продажу электрической энергии, отпускаемой в сеть, только единому закупщику электрической энергии, заключая соответствующие договоры по формам, или потребителям, входящим с ними в одну группу лиц, либо администратору гибридной группы, входящему с ними в одну гибридную группу и заключают с ними соответствующие договоры купли-продажи электрической энергии.

Энергопроизводящие организации, реализующие электрическую энергию потребителям, входящим с ними в одну группу лиц, и администратору гибридной группы, входящему с ними в одну гибридную группу, осуществляют продажу электрической энергии вне группы лиц и гибридной группы только единому закупщику электрической энергии. При этом потребителем признается юридическое лицо, приобретающее электрическую энергию для собственных нужд без дальнейшей продажи.

При этом объем электрической энергии, не заявленный к реализации энергопроизводящей организацией согласно абзацам первому и второму настоящего пункта, не подлежит реализации путем подачи заявки на участие в балансировании на повышение.

Энергопроизводящая организация, использующая возобновляемые источники энергии, не менее 25% голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которой прямо или косвенно принадлежат Фонду национального благосостояния, осуществляет продажу электрической энергии в случаях, указанных в пункте 2-2 статьи 10 и в пункте 16 статьи 13 Закона.

В соответствии с пунктом 3-2 статьи 13 Закона энергопроизводящей организации запрещаются:

реализация (продажа) электрической энергии субъектам розничного рынка электрической энергии, а также субъектам оптового рынка электрической энергии, за исключением единого закупщика электрической энергии или потребителей, входящих с ним в одну группу лиц, либо администратора гибридной группы, входящего с ним в одну гибридную группу;

реализация (продажа) электрической энергии при отсутствии автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии, обеспечивающей передачу данных почасового учета по согласованным протоколам в центральную базу данных автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии системного оператора;

реализация (продажа) электрической энергии цифровым майнерам, за исключением случаев, указанных в подпунктах 2 и 4 статьи 9-4 Закона;

приобретение (покупка) электрической энергии у другой энергопроизводящей организации, если иное не предусмотрено пунктом 16 статьи 13 Закона.

Также уточняется, что в срок до 20 числа (включительно) месяца, следующего за отчетным, национальный диспетчерский центр системного оператора публикует в системе балансирующего рынка электронную копию утвержденного фактического баланса.

Данные утвержденного фактического баланса корректируются в пределах общего срока исковой давности с момента утверждения фактического баланса за расчетный период, на основании судебного акта, вступившего в законную силу, или на основании обращения субъекта оптового рынка электрической энергии, согласованного со всеми заинтересованными сторонами.

Обращение считается согласованным всеми заинтересованными сторонами в случае, если представлены следующие документы:

энергопередающие (энергопроизводящие) организации, по чьим сетям осуществляется передача электрической энергии в адрес обратившегося субъекта оптового рынка электрической энергии, предоставили системному оператору скорректированный баланс по своим сетям с указанием данной корректировки;

субъекты оптового рынка электрической энергии, объемы производства-потребления электрической энергии которых изменены, и расчетный центр балансирующего рынка электрической энергии предоставили письма согласия на проведение такой корректировки, подписанные уполномоченными в соответствии с законодательством Республики Казахстан представителями.

В случае выявления грамматических или арифметических ошибок в утвержденном фактическом балансе, не влияющих на фактические объемы поставленной и потребленной электрической энергии за расчетный период, системный оператор самостоятельно исправляет указанные ошибки.

Системный оператор в течение пяти рабочих дней с момента проведения корректировок или исправления ошибок в утвержденном фактическом балансе письменно уведомляет все заинтересованные стороны с указанием внесенных корректировок или исправлений. Данное уведомление является неотъемлемой частью утвержденного фактического баланса.

Оплата купленных у единого закупщика электрической энергии объемов электрической энергии осуществляется субъектом оптового рынка электрической энергии в 2 этапа, следующих друг за другом:

ежесуточная предоплата за заявленный объем покупки электрической энергии, согласно заявке на покупку, по соответствующим прогнозным ценам единого закупщика электрической энергии на продажу электрической энергии (предоплата);

оплата по фактическому расчету по итогам расчетного периода (календарного месяца) за объемы электрической энергии, купленные у единого закупщика электрической энергии за данный период, на основании соответствующих фактических цен единого закупщика электрической энергии на продажу электрической энергии.

Также говорится, что субъект оптового рынка электрической энергии (за исключением субъектов оптового рынка электрической энергии, осуществляющих деятельность по цифровому майнингу) при подаче соответствующей заявки на покупку осуществляет предоплату, не позднее 08.00 часов (по времени Астаны) суток, предшествующих операционным суткам.

Зачет предоплаты, поступившей от третьего лица за субъект оптового рынка, осуществляется Единым закупщиком электрической энергии в течение восьми рабочих часов на основании трехстороннего дополнительного соглашения к соответствующему договору купли-продажи электрической энергии. Зачет предоплаты осуществляется в течение двух рабочих дней со дня получения письменного уведомления от третьего лица с указанием суммы предоплаты и субъекта оптового рынка, в пользу которого осуществляется предоплата.

Кроме того, основанием для взаимозачета является акт взаимозачета, подписанный всеми сторонами. Акт взаимозачета может быть получен по почте, электронной почте, либо через иные средства электронного документооборота.

В правила внесены и другие изменения.

Приказ вводится в действие с 14 марта 2026 года.